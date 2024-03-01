美国在比基尼环礁核试验70周年 受害者求偿路漫漫

（德国之声中文网）美国在太平洋上的比基尼环礁进行名为“城堡行动”（Operation Castle）的核试爆过去70年后，下本节子（Setsuko Shimomoto）将前往马绍尔群岛（比基尼环礁属于该国）参加一个纪念活动，她认为那次核试验杀死了她的父亲。

1954年3月1日的那次核爆炸的当量大大超出了研制氢弹的科学家们的预期。时至今日，这枚核弹仍是美国军方引爆过的威力最大的核装置。

由于超乎预料的爆炸规模，再加上太平洋中部的强风，放射性沉降物飘向大片海域，并落在了该地区约1000艘日本渔船上。

其中后来最为人所知的是一艘名为“福龙5号”的渔船。23 名船员因受到辐射而出现一系列不适症状，包括恶心、头痛和眼睛疼痛。其中一名船员——无线电报务员久保山爱吉（Aikichi Kuboyama）在六个月后死于与核辐射有关的并发症。

“福龙5号”现在在东京的一家博物馆展出。然而遭受同一厄运的其它日本渔船及其近1万名船员则大多数被人遗忘。下本节子希望改变这一情况。

“我想传递对核辐射的恐惧”，她说：“我还希望世界上所有国家都加入《不扩散核武器公约》，该公约禁止发展、拥有、使用、威胁使用和转让核武器。”

下本节子还鼓励人们支持在1945年原子弹爆炸中幸存下来的广岛和长崎市民。她还希望为日本渔民或其遗属起诉日本政府的一系列法律案件赢得支持，以获得赔偿和医疗援助。

美国支付的“抚恤金”

1954年，下本节子的父亲才30岁，在一艘捕捞金枪鱼的渔船上工作。六年后，他的海员日志显示，他因不明疾病而下岗。在60岁的时候，他因癌症接受了手术，胃部的四分之三被切除。直到他于2002年去世（78岁）后，人们才对1954年在比基尼环礁附近作业的其他船只的船员进行了全面体检。

结果显示他们的染色体出现异常。渔民们要求当局承认其为核爆受害者，并获得医疗赔偿，但却没有得到结果。

1955年，美国向日本支付了200万美元的 "抚恤金"，但拒绝承认法律责任，从而在政治层面上了结了这一问题。

日本政府向 "福龙5号 "上的每名船员支付了200万日元（按现在的汇率约合12278美元），但没有向其他船上的渔民提供任何补偿。批评人士称，东京希望尽快掩盖这一问题，以避免与美国对立。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 首枚原子弹 1945年8月6日，美国轰炸机Enola Gay对广岛投下首枚在战争中使用的原子弹。这颗原子弹还有个听起来没有杀伤力的代号“小男孩”。广岛当时拥有35万居民，据估计，原子弹落下，每五个人中就有一个瞬间死亡。爆炸冲击波很快将内城夷为平地。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 美国轰炸机Enola Gay 按照原计划，1945年8月1日就应该对长岛进行袭击，计划由于台风来袭而被推后。5天之后，载有13名空军士兵的美国轰炸机Enola Gay奉命起飞。士兵们在飞往广岛的路上才知道他们将要投掷一颗原子弹。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 第二颗原子弹 就在向广岛投掷原子弹后的第三天，美国也向长崎投掷了一颗原子弹。按原计划，京都才是袭击的目标。经过一番争执后，美国国防部最后决定将长崎设为目标。这颗原子弹的代号是“胖子”，爆炸当量相当于22000吨TNT。据估计，直至1945年12月，对长崎的袭击造成7万人死亡。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 战略性选择目标 1945年，三菱军火集团的总部位于长崎。该集团在港口拥有巨大的造船厂，并在这里生产日本曾用来袭击珍珠港的鱼雷。虽仅有少数日本士兵驻扎在长崎。但由于能见度过低，所以不可能对造船厂的进行直接袭击。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 受害者 袭击过去了几个月，仍有上万人死于原子弹爆炸带来的后果。至1945年年底，仅在广岛就有6万人死于辐射、烧伤和其它重伤。据估计，在广岛和长崎被袭击五年之后的死亡人数攀升至23万人。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 违法战争法规罪行？ 在美国先后向广岛和长崎投掷了两颗原子弹后，许多日本人担心美国还会进行第三次袭击。日本随即宣布投降，就此结束了第二次世界大战在亚洲战场的战争。投掷原子弹是当时美国总统杜鲁门的命令。他当时坚信，只有出此下策才能尽快结束战争。许多历史学家却认为这次袭击是违法战争法规的罪行。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 重建家园 广岛被摧毁的内城如今已被全面重建。只有Ota河上的小岛被留作和平公园。现在人们可以在这里看到一系列纪念场所：和平博物馆、儿童和平纪念碑、工商联合会的遗址。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 日本的纪念文化 1955年，长崎市为纪念原子弹袭击的受害者和其带来的后果而修建了原子弹博物馆和和平公园。在日本，缅怀受害者已成为该国文化的重要组成部分，日本人也将其视为理所当然的事。广岛和长崎也已成为避免全世界再次发生核战争的警示标志。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 勿忘历史 自1945年8月以来，世界各地的人一直都没有忘记在原子弹爆炸中死去的亡灵。广岛每年都会举行一场大型纪念活动。幸存者、家属、市民和政客齐聚这里，集体默哀一分钟。许多日本人致力于去核化运动。 作者: Rachel Baig



政府称“不损害健康”

日本厚生劳动省承认10艘渔船上的船员暴露在核辐射中，但坚称辐射未达到损害健康的程度。

此事后来一直被搁置，直到1985年，高知县一所中学的学生在作校外项目调查的时候采访了当年的那些渔民。地方和全国性的媒体得知此事后，相继报道了他们的故事，引发了许多质疑。

厚生省拒绝了民间提出的提供辐射对渔民健康影响的详细情况的要求，坚称当时的文件已不复存在。不过在经历了一系列司法程序后，有关部门官员终于在2014年承认他们其实拥有这些数据。

但在数十年的延宕后，渔民们已无法通过法律途径要求美国赔偿。他们于是起诉日本政府故意隐瞒信息。

两个初级法院一开始驳回了31名原告提起的诉讼，理由是该案20年的诉讼期已过。原告申辩指出是政府隐瞒了重要证据。但法院答驳回了这一说法，并坚持其裁决。

司法寻求真相

代理部分起诉者的律师内藤（Masayoshi Naito）表示，“美国和日本政府试图掩盖在马绍尔群岛发生的事件”，并解释说，在国家安全的幌子下，这样做比较容易，而且许多受到辐射的渔民多年后才开始出现症状。

渔民最初没有大声抗议，因为他们担心在日本社会受到排斥，担心自己的生计会受到威胁。内藤对初级法院2019年的裁决提出上诉，要求政府管理的海员保险支付受害渔民的医疗费用。

该案将在东京开庭审理，内藤承认要动摇现有判决“并非易事”。但他认为，此案将取决于“法庭对政府掩盖事实真相的反应”。

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