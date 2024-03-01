美国在比基尼环礁核试验70周年 受害者求偿路漫漫

70年前，当美国开始在太平洋比基尼环礁开始“城堡”系列核试验时，下本节子的父亲还是一个30岁的年轻渔民。后来他患上癌症，胃被切除四分之三。下本节子的愿望是一个没有核武器的世界。
（德国之声中文网）美国在太平洋上的比基尼环礁进行名为“城堡行动”（Operation Castle）的核试爆过去70年后，下本节子（Setsuko Shimomoto）将前往马绍尔群岛（比基尼环礁属于该国）参加一个纪念活动，她认为那次核试验杀死了她的父亲。
1954年3月1日的那次核爆炸的当量大大超出了研制氢弹的科学家们的预期。时至今日，这枚核弹仍是美国军方引爆过的威力最大的核装置。
由于超乎预料的爆炸规模，再加上太平洋中部的强风，放射性沉降物飘向大片海域，并落在了该地区约1000艘日本渔船上。
其中后来最为人所知的是一艘名为“福龙5号”的渔船。23 名船员因受到辐射而出现一系列不适症状，包括恶心、头痛和眼睛疼痛。其中一名船员——无线电报务员久保山爱吉（Aikichi Kuboyama）在六个月后死于与核辐射有关的并发症。
“福龙5号”现在在东京的一家博物馆展出。然而遭受同一厄运的其它日本渔船及其近1万名船员则大多数被人遗忘。下本节子希望改变这一情况。
“我想传递对核辐射的恐惧”，她说：“我还希望世界上所有国家都加入《不扩散核武器公约》，该公约禁止发展、拥有、使用、威胁使用和转让核武器。”
下本节子还鼓励人们支持在1945年原子弹爆炸中幸存下来的广岛和长崎市民。她还希望为日本渔民或其遗属起诉日本政府的一系列法律案件赢得支持，以获得赔偿和医疗援助。
1954年，下本节子的父亲才30岁，在一艘捕捞金枪鱼的渔船上工作。六年后，他的海员日志显示，他因不明疾病而下岗。在60岁的时候，他因癌症接受了手术，胃部的四分之三被切除。直到他于2002年去世（78岁）后，人们才对1954年在比基尼环礁附近作业的其他船只的船员进行了全面体检。
结果显示他们的染色体出现异常。渔民们要求当局承认其为核爆受害者，并获得医疗赔偿，但却没有得到结果。
1955年，美国向日本支付了200万美元的 "抚恤金"，但拒绝承认法律责任，从而在政治层面上了结了这一问题。
日本政府向 "福龙5号 "上的每名船员支付了200万日元（按现在的汇率约合12278美元），但没有向其他船上的渔民提供任何补偿。批评人士称，东京希望尽快掩盖这一问题，以避免与美国对立。
日本厚生劳动省承认10艘渔船上的船员暴露在核辐射中，但坚称辐射未达到损害健康的程度。
此事后来一直被搁置，直到1985年，高知县一所中学的学生在作校外项目调查的时候采访了当年的那些渔民。地方和全国性的媒体得知此事后，相继报道了他们的故事，引发了许多质疑。
厚生省拒绝了民间提出的提供辐射对渔民健康影响的详细情况的要求，坚称当时的文件已不复存在。不过在经历了一系列司法程序后，有关部门官员终于在2014年承认他们其实拥有这些数据。
但在数十年的延宕后，渔民们已无法通过法律途径要求美国赔偿。他们于是起诉日本政府故意隐瞒信息。
两个初级法院一开始驳回了31名原告提起的诉讼，理由是该案20年的诉讼期已过。原告申辩指出是政府隐瞒了重要证据。但法院答驳回了这一说法，并坚持其裁决。
代理部分起诉者的律师内藤（Masayoshi Naito）表示，“美国和日本政府试图掩盖在马绍尔群岛发生的事件”，并解释说，在国家安全的幌子下，这样做比较容易，而且许多受到辐射的渔民多年后才开始出现症状。
渔民最初没有大声抗议，因为他们担心在日本社会受到排斥，担心自己的生计会受到威胁。内藤对初级法院2019年的裁决提出上诉，要求政府管理的海员保险支付受害渔民的医疗费用。
该案将在东京开庭审理，内藤承认要动摇现有判决“并非易事”。但他认为，此案将取决于“法庭对政府掩盖事实真相的反应”。
©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。