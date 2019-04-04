 美国在台协会首度证实: 现役军人长期驻台 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.04.2019

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时政风云

美国在台协会首度证实: 现役军人长期驻台

美国在台协会周三宣布将于5月6日入驻位于台北市内湖的新办公室，而发言人孟雨荷也首次对外证实美国自2005年起，便派驻现役军人在美国在台协会的台北办事处。 此消息一出，引起海峡两岸的高度关注。

Taiwan Taipei. American Institute (Getty Images/AFP/S. Yeh)

美国在台协会周三宣布将于5月6日入驻位于台北市内湖的新办公室，而发言人孟雨荷也首次对外证实美国自2005年起，便派驻现役军人在美国在台协会的台北办事处。 此消息一出，引起海峡两岸的高度关注。

(德国之声中文网) 美国在台协会 (AIT) 周三 (4月3日) 首次对外证实自2005年以来，派驻AIT台北办事处的政府人员便包含陆军、海军、空军与陆战队。 发言人孟雨荷 (Amanda Mansour) 也表示AIT搬入内湖新馆后，新馆维安规格将与旧馆相同，由少数美方人员搭配多数当地聘雇人员，并与地方政府合作，共同负责新馆维安。

此消息一出，立即引起海峡两岸高度关注。 中国外交部发言人耿爽周四在例行记者会上表示，中国当局坚决反对美台开展任何形式的官方往来和军事联系，并强调之前已多次就有关问题向美方表明严正立场。

耿爽说，美方以任何借口派军事人员赴台，都违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，而这种作法必然会对中美关系带来消极影响。 他呼吁美方: 「信守承诺，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，纠正错误做法，慎重稳妥地处理涉台问题，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。 」

然而，美国国务院发言人也重申，美国遵守一中政策，并强调AIT的维安是由少数美国政府人员搭配多数台湾聘雇人员。 AIT自2005年来便在驻台的联络事务组增编一名陆战队军官，而其功能与其他使馆的武官相同。

Taiwan National Chengchi University - Professor Ding Shu-Fan (DW Taipei Office)

国立政治大学国际事务学院的丁树范教授认为虽然公布此消息可能代表台美关系某种程度上的提升，但台湾也不需过于乐观，因为近期访台的美国官员仍以不具政治敏感性的领域交流为主。

台湾中央社报导，国立政治大学国际事务学院的丁树范教授受访时表示，AIT一直有美军现役军人驻守敏感区域，但美方从未公开证实，而这些军方人员也都着便服。 他认为虽然公布此消息可能代表台美关系某种程度上的提升，但台湾也不需过于乐观，因为近期访台的美国官员仍以不具政治敏感性的领域交流为主。

然而，丁树范也提醒，未来美国是否扩大在AIT的驻军规模，以及这些军方人员是否身着制服都值得观察。

 

 

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