美国在台协会首度证实: 现役军人长期驻台

(德国之声中文网) 美国在台协会 (AIT) 周三 (4月3日) 首次对外证实自2005年以来，派驻AIT台北办事处的政府人员便包含陆军、海军、空军与陆战队。 发言人孟雨荷 (Amanda Mansour) 也表示AIT搬入内湖新馆后，新馆维安规格将与旧馆相同，由少数美方人员搭配多数当地聘雇人员，并与地方政府合作，共同负责新馆维安。

此消息一出，立即引起海峡两岸高度关注。 中国外交部发言人耿爽周四在例行记者会上表示，中国当局坚决反对美台开展任何形式的官方往来和军事联系，并强调之前已多次就有关问题向美方表明严正立场。

耿爽说，美方以任何借口派军事人员赴台，都违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，而这种作法必然会对中美关系带来消极影响。 他呼吁美方: 「信守承诺，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，纠正错误做法，慎重稳妥地处理涉台问题，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。 」

然而，美国国务院发言人也重申，美国遵守一中政策，并强调AIT的维安是由少数美国政府人员搭配多数台湾聘雇人员。 AIT自2005年来便在驻台的联络事务组增编一名陆战队军官，而其功能与其他使馆的武官相同。

台湾中央社报导，国立政治大学国际事务学院的丁树范教授受访时表示，AIT一直有美军现役军人驻守敏感区域，但美方从未公开证实，而这些军方人员也都着便服。 他认为虽然公布此消息可能代表台美关系某种程度上的提升，但台湾也不需过于乐观，因为近期访台的美国官员仍以不具政治敏感性的领域交流为主。

然而，丁树范也提醒，未来美国是否扩大在AIT的驻军规模，以及这些军方人员是否身着制服都值得观察。