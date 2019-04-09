美国在华商会：必须解决结构性问题

（德国之声中文网）"2018年是中美关系矛盾突出的一年"--美国在华商会（American Chamber of Commerce in China）2019年年度白皮书开篇写道。

商会主席夏尊恩（Timothy Stratford）在致辞中写道， 许多美国在华企业受到美中贸易冲突及关税的消极影响，但同时，商会也理解，要真正解决贸易争端，就必须解决结构性问题。这些问题长期阻碍美国产品和服务的出口，以及美国在华企业的运作。

夏尊恩写道："遗憾的是，过去的双边对话和其它机制并未产生结果，以维持两国经济关系的健康、平衡和互利。"

"美中信任一落千丈"

白皮书中写道，2018年，尽管在贸易投资上紧密相连，美中两国之间的相互信任却一落千丈。美国在华商业团体一直支持良好的双边关系，但如今也无法再仅仅向外传递好消息。

贸易逆差、关税以及长期存在的市场准入壁垒、保护主义、监管模糊、歧视性措施使美国公司受到压力，"这些因素，再加上地缘政治以及与我们政治制度、价值观分歧相关的考虑，促使美国政府在对华经济关系中采取了更强硬的态度。"

争端影响仍有待观察

美国商会认为，美中贸易争端的实际影响仍有待观察。近四分之一的美国企业表示，它们在"推迟或取消投资决策"或"通过寻求在美国境外采购零部件或装置来调整其供应链"。但值得注意的是，35%的受访企业表示，关税对其商业战略"没有影响"。

白皮书中写道，商会一直重申反对以关税作为解决争端的方法。但同时也承认，要想达到美中双方都满意的协议，必须解决结构性问题，如强制技术转让、知识产权盗窃和以国家补贴和保护主义为基础的歧视性经济政策。

2018年近七成企业盈利

从2018年的美国在华企业经营情况看，69%的受访企业仍盈利（2017年为73%），21%的受访企业收支平衡。

四成受访企业表示，中国是三大投资目的地；二成企业将其列为首要投资目的地。

谨慎乐观转向谨慎悲观

不过，白皮书指出，2018年，美国企业在中国的商业前景从谨慎乐观转向谨慎悲观。值得注意的是，超过六成受访企业对近期美中关系持"悲观"或"略微悲观"态度。近32%的企业没有新投资计划，甚至可能在2019年减少在华投资。

路透社评述说，在美中充满地缘政治摩擦的关系中，美国在华商界一直被视为一个稳定因素。但近些年来，美国商界团体对于北京的贸易政策也显示出了更强硬的立场。

美国商会在今年二月发布的《中国商务环境调查报告》中称，47%的商会成员公司希望看到美国政府更强有力地倡导公平竞争，33%的成员呼吁美国政府参与以结果为导向的政府对话。

美国财政部长姆努钦对贸易谈判表达乐观

美中贸易谈判"最后回合"

世界两大经济体的贸易战已持续9个月。白皮书中写道，美国一直愿意忍受贸易争端带来的后果，这显示，减少贸易逆差并非唯一目的，"这反映出美国政府官员对于中国的强制技术转让、歧视性经济政策和网络盗窃有多么重视。"

路透社周一报道称，在北京强烈反对后，美国谈判方放松了对中国减少工业补贴作为达成协议前提的要求。

不过，美国总统特朗普及其谈判代表多次表示，与中国的谈判进展不错。美国财政部长姆努钦上周六表示，谈判已接近最后一回合，一旦达成协议，将远超过去促成中国市场开放的努力。