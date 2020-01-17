美国在伊朗问题上曾以关税威胁欧洲

（德国之声中文网）《明镜》周五报道称，德国联邦政府证实，美国确实以关税作为威胁，要求德国等国在伊朗问题上更多施压。此前，《华盛顿邮报》报道称，特朗普政府威胁，如果德国、法国、英国不启动伊朗核协议所谓的"争端解决机制"，就将把对欧洲汽车征税25%提上日程。

背景是，伊朗核协议的签署国（在美国退出后，目前是俄罗斯、中国、法国、英国、德国、欧盟和伊朗）都可以在认为核协议被严重破坏的情况下，启动该机制。该机制启动后，会由联合委员会处理，给出解决方案。解决期为15天，如各方同意，该期限也可再延长15天。如果联合委员会最终不能解决争端，就可能将此争议提交联合国安理会，可能导致重启国际社会对伊朗的制裁。

事实上，德国外长马斯也确实与法国外长、英国外长一道，于周二（1月14日）宣布，因为德黑兰违反了伊朗核协议而启动了该争端解决机制。

那么，德、法、英三国是否真的是因为受到美国压力而做出了此举呢？

周五早上，德国联邦议会的外事委员会就此事召开特别会议。据《明镜》周刊报道，一名高级官员向其证实，美国外交部确实在1月8日向这三个欧洲国家的外事部门发出了类似威胁，但三国对威胁予以了驳回。该官员表示，美方的施压其实没有必要，因为三国本来早就考虑启动危机解决机制了。

与此同时，德国在野党则批评政府处理此事的方法。绿党外交政策专家诺里普尔（Omid Nouripour）表示，德国政府无法摆脱嫌疑，是因受到美国威胁而在此时节启动对伊朗的争端解决机制，德国政府无异于公开承认自己是可以被敲诈的。自民党政治家迪尔-萨莱（Bijan Djir-Sarai）则指出，外长马斯称希望通过启动调解机制保全伊朗核协议的说法缺乏可信之处，因为这样作是退出协议的开端，"只不过从法理上比特朗普作得好看一些罢了"。

王凡/叶宣（明镜在线等）