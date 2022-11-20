美国国际学生数量回升 为何中国留学生锐减？

（德国之声中文网）美国大学2021/22学年的数据11月14日出炉，国际学生人数呈现全面反弹，已经接近疫情前水平。

美国国际教育协会（IIE）公布了相关调查报告，指出2021/2022年，赴美留学的大学生总数为94万8519人，明显高于2020/21学年的91万4095人，增长了近4%。其中新生26万1961人，与上一学年的14万5528人相比，增长了惊人的80%。

这份《2022年国际教育交流门户开放报告》（The Open Doors 2022 Report）调查了美国约3000所高校的注册学生，包括在校生也包括目前在进行实习、相关培训的学生。

文化和经济领域的双重影响力

美国国际教育协会的负责人古德曼（Allan E. Goodman）说，通过一个多世纪的数据，他们看到，即使在大流行病期间，这种国际学术交换也会发生，并且在之后迅速增长。美国负责教育和文化事务的助理国务卿萨特菲尔德（Lee Satterfield）也对这种增长表示欢迎。

这些数字在美国受到密切关注。《华盛顿邮报》报道指出，这种学术交换具有文化和经济双重影响：国际学生改变了与他们一起学习的美国大学生的教育经验。而且，根据美国商务部的数据，国际学生在2021/22学年为美国经济贡献了320亿美元。

不过，美国知名国际教育网站The PIE News的报道指出，该数字虽然比上一学年增加了100多亿美元，但仍然低于疫情前水平。

疫情阴影笼罩留学梦

留学生人数飙升的印度和锐减的中国

入学人数增长最多的国家包括印度。在2021/22学年，在美国的印度留学生总数同比增长了19%。在美国攻读研究生的印度学生人数大幅增长了48%。目前，在美国的印度留学生总数略低于20万，是美国国际学生的第二大生源国（第一大生源国是中国）。

来自德国、西班牙、法国这几个西欧国家的学生人数比例也大幅上升。此外，孟加拉国、巴基斯坦、哥伦比亚和尼日利亚也取得了两位数百分比的增长。

一个值得注意的现象是：报告显示，中国留学生数量急剧下降，在2021/22学年总数比前一年下降了8.6%。而2020/21学年已经同比下降了14.8%。

多年来，中国是向美国输送留学生最多的国家。目前，中国仍是最大的生源国，在美留学生总数超过29万人。而在2019/20年，在美国有超过37万名来自中国的学生。

为何中国留学生人数下降？

据《华盛顿邮报》报道，美国国际教育协会的科研、评估和学习部门主管马特尔（Mirka Martel）说，2020年之前的10年里，来自中国的留学生人数一直在增加。她表示，疫情及其对出国的影响可能是中国学生无法前往美国、选择推迟学业的一个主要原因。

日经新闻的相关报道指出，签证发放一直是中国学生的主要关切，特别是涉及STEM领域（科学、技术、工程和数学）的学生。前总统特朗普曾在2020年签署第10043号总统令”，旨在阻止一些STEM领域的学生获得美国留学签证。

不过根据该报道，美国国务院领事事务局负责签证服务的巴切尔德（Robert Batchelder）说，这份总统令只影响到“非常、非常少”的想在美国学习的中国公民。巴切尔德表示：“中国学生的签证申请程序，就审查和难度而言，真的不比世界其他地方更难、更复杂。”

《华盛顿邮报》的报道也指出，巴切尔德在被问及中国学生是否难以获得留学签证时说，绝大多数希望在美国学习科学、技术、工程和数学领域的学生都能获得签证并前往美国，没有任何严重的延误、困难。

根据巴切尔德的说法，在2021年10月至2022年9月的学年，美国向中国人发放了约6.5万份F-1学生签证，这大约是同期向印度人发放的近12.5万份F-1学生签证的一半。

“当然在中国，由于新冠疫情和内部旅行限制，人们比较难去我们（美国）的大使馆、领事馆。同时，出国的人也更少”，巴切尔德说。

“美国欢迎中国留学生”

据美国国际教育网站The PIE News报道，美国国务院教育和文化事务局负责学术项目的官员罗森茨威格（Ethan Rosenzweig）强调，中国仍是美国大学的招生重点。

他说，美国大学把所有学生的健康、安全和福祉放在首位。“对于这一点，拜登政府一直很明确：中国学生在这里（美国）是受欢迎的。”

罗森茨威格也表示，美国大学将继续重视中国学生，优先考虑在中国招生。“作为一个在高等教育领域有二十年经验的人，我期待中国也能很快向美国大学开放，让这些大学能够亲自前往中国招生。”

（IIE，The PIE News，华盛顿邮报，日经新闻）

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