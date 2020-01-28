美国国防部态度逆转 华为或进一步受限

（德国之声中文网）五角大楼可能改变态度，支持美国收紧对华为限制的新提案，进一步封杀华为。美国政治新闻网站"POLITICO"本周三（2月12日）援引知情人士表示，这种态度的逆转将使美国企业更难绕过对华为的出口禁令。

"POLITICO"报道，有知情人士指出，五角大楼研究与工程部门的官员最初反对美国商务部收紧对华为限制的提案，因为担心如果收紧出口，会动摇美国半导体公司在业界中的主导地位。对许多公司来说，华为是重要的收入来源。这些官员认为，进一步限制美国对华为的销售可能会阻碍芯片组的研发投资，这些芯片组对下一代战斗机和其他武器至关重要。

在国防部提出异议之后，美国商务部撤回了该提议。

有消息人士上周向路透社透露，特朗普政府计划本月内召开会议讨论进一步限制对中国和华为的技术出口。

路透社未能联系到五角大楼进行置评。美国商务部周三称，商务部"不断审查和更新出口管制，以应对技术传播和创新加速的挑战"。

贸易律师道格曆鸥鞑忌?Doug Jacobson)表示，如果美国修改出口管制规则，这可能会导致一些美国公司有销售损失。

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去年5月，特朗普宣布将华为列入黑名单，限制美国企业与华为的贸易往来。华盛顿表示有合理的依据可以得出结论，华为从事与美国国家安全或外交政策利益相对立的活动。不过美国半导体公司绕开禁令，利用在国外的子公司或合作伙伴等方式继续向华为出售产品。

华为有后门

据《华尔街日报》报道，美国国安顾问奥布莱恩(Robert O'Brien)本周二在大西洋理事会论坛上说，华为有能力访问其在全球维护和销售的系统中的敏感咨询和个人资讯。不过奥布莱恩并没有说明掌握了什么样的证据。

美国指责华为会为中国政府从事间谍活动。后者否则指控，在周三发布的一份声明中，这家科技巨头表示，该公司从来没有也永远不会做任何会危及客户网络和数据安全的事。

一年多以来，特朗普政府一直在努力说服盟友国家在建设5G网络时将华为排除在外。但是英国和欧盟都拒绝发出全面的禁令。英国允许华为参与英国5G网络非核心部分的建设。欧盟本月公布了与英国相似的安全标准。

文木 / 杨威廉 （路透社，法新社等）