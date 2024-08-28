美国国家安全顾问沙利文在中国谈了些什么？

美国国家安全顾问沙利文8月27日和28日在北京与中国主管外交事务的最高级别官员王毅以及其他官员举行了会谈。美国白宫简报称，美中计划未来几周举行领导人级别通话，美国要防止其先进技术被用于破坏美国国家安全，同时"不会过度限制贸易或投资"。

（德国之声中文网）8月28日，中国外交部发布"王毅同美国总统国家安全事务助理沙利文举行战略沟通"的新闻稿，称"2024年8月27日至28日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京同美国总统国家安全事务助理沙利文举行新一轮战略沟通，进行了坦诚、实质性、建设性讨论。"

新闻稿中写道，王毅表示，"中美双方要实现和平共处，关键在于树立正确认知。中国对内致力于让中国人民过上美好生活，对外努力为世界和平发展作出更大贡献。美方不能用自己走过的道路臆测中国，也不要用国强必霸的模板镜像中国。"王毅还强调，"台湾属于中国，中国必将统一。'台独'是台海和平稳定的最大风险。美方应当把不支持'台独'的承诺落到实处，恪守一个中国原则和中美三个联合公报，停止武装台湾，支持中国和平统一。"

王毅呼吁"美方应停止在经贸和科技领域打压中国，停止损害中方正当利益"。他还强调，"美国不得以双边条约为借口损害中国的主权和领土完整，不得支持纵容菲律宾采取侵权行为。"

新闻稿称，双方还就乌克兰、中东及朝鲜半岛等问题交换了意见，此外，"双方就两国元首近期开展新一轮互动进行了讨论。同意继续落实两国元首旧金山会晤重要共识，保持高层交往和各层级沟通，继续开展禁毒、执法和非法移民遣返合作、应对气候变化等领域合作。同意适时举行两军战区领导视频通话、第二轮中美人工智能政府间对话等机制性安排。"

计划未来几周举行领导人级别通话

白宫8月28日也发表"国家安全顾问杰克·沙利文与中共中央政治局委员、外事办主任、外交部长王毅会晤"的新闻简报。白宫简报称，"双方就一系列双边、地区和全球问题进行了坦诚、实质性和建设性的讨论。他们讨论了伍德赛德峰会（Woodside Summit）商定事项的实施进展和下一步措施，包括禁毒、军方通信以及人工智能安全与风险。双方欢迎持续努力保持沟通渠道畅通，包括计划在未来几周举行领导人级别通话。"

不会过度限制贸易或投资

白宫简报还称，"沙利文先生强调，美国将继续采取必要措施，防止美国先进技术被用于破坏我们的国家安全，同时不会过度限制贸易或投资"；" 沙利文先生重申，解决美国公民在中国被错误拘留或被禁止出境的案件仍然是当务之急。"

白宫简报也指出，"沙利文先生强调了维护台海和平与稳定的重要性。他强调了对中华人民共和国支持俄罗斯国防工业基础及其对欧洲和跨大西洋安全影响的担忧。沙利文先生重申了美国保卫其印太盟友的承诺，并对中华人民共和国对菲律宾在南中国海的合法海上行动采取的破坏稳定的做法表示担忧。双方还讨论了对朝鲜、缅甸和中东问题的共同关切。"

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