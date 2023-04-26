美国国家安全顾问：对华关系要"去风险" 而非"脱钩"

（德国之声中文网）周四，沙利文在华盛顿布鲁金斯学会发表讲话时表示："去风险意味着拥有弹性的有效供应链，并确保我们不会受到任何国家的胁迫。"

沙利文说，经济全球化的一个重要前提是，各国本着负责和开放的原则纳入基于规则的国际秩序。但在一些情况下，结果却并非如此。他说："到拜登总统上任时，我们不得不面对这样一个现实：一个大型的非市场经济国家已经以一种构成相当大挑战的方式融入了国际经济秩序。中华人民共和国继续大规模补贴传统工业部门，如钢铁，以及未来的关键产业，如清洁能源、数字基础设施和先进生物技术。 美国不仅失去了制造业，我们还削弱了我们在决定未来的关键技术方面的竞争力。经济一体化并没有阻止中国在该地区扩大其军事野心，也没有阻止俄罗斯入侵其民主邻国。 这两个国家都没有变得更加负责任或合作。"

在谈到美国政府针对中国的芯片技术出口限制时，沙利文说，做出上述限制是出于国家安全的考虑，美国的盟友也在积极效仿，因为他们也存在同样的安全顾虑。沙利文表示："这些都是有针对性的措施，但并非北京所说的'技术封锁'。 这些措施不是针对新兴经济体的， 而是针对少数打算在军事上挑战我们的国家。"

去年，美国开始实施针对中国的芯片技术出口限制，而且在数年前就已对中国最大的通讯设备制造商华为发布了禁令。美国方面认为，华为同中国政府有关联，对美国国家安全构成了威胁。而中国方面也发出警告说，美国遏制中国崛起的做法将带来灾难性的后果。

沙利文最后表示，正如欧盟委员会主席冯德莱恩前不久所说的那样，"我们是为了降低风险和多样化，而不是脱钩。 我们将继续投资于我们自己的生产能力以及安全和灵活的供应链。 我们将继续推动为我们的工人和公司提供一个公平的竞争环境，并抵制侵权行为。"

他表示，美国制定的出口管制仅限于可能导致军事均衡发生倾斜的少数技术，"我们只是要确保美国和盟国的技术不被用来对付我们，而并不是在切断贸易。"苏利文说："事实上，美国继续与中国保持着非常可观的贸易和投资关系。 去年，美国和中国之间的双边贸易创造了新的记录。"

（综合报道）

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