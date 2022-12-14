专访：中美关系的和与不同

康奈尔大学的万家瑞（Jeremy Wallace）是研究中国和威权政治领域的专家，他最新的著作《寻求真相和隐藏的事实》探讨了中国这样的威权政权是如何统治的。 日前，德国之声采访了万家瑞教授，谈及中美关系的走向和未来有可能发生的中美合作。