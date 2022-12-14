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美国政府机构中最大的情报部门，专门负责收集和分析外国及本国通讯资料，隶属于美国国防部。
英文缩写NSA
美国参议员提案建议把华为及其他中国5G公司列入美国财政部的“指定制裁名单”（SDN）。一旦议案通过，意味着这些中国企业将被排除于美国金融体系之外。
整整五十年前，美国的阿波罗17号结束了载人登月任务。如今，美国再次开启登月新篇章，猎户座飞船完成了绕月飞行返回了地球。尽管此次测试飞行只搭载了假人，但是NASA已经开始畅想载人登陆更遥远的火星。
围绕月球的交通突然变得繁忙了起来：美国宇航局的“阿耳忒弥斯1号”（Artemis 1）登月使命尚未结束，一个国际财团又启动了新的登月计划，他们的目的是对月球进行商业开发。
美国一支高级代表团将从周日起访问北京，这是中美两国领导人十一月在巴厘岛举行首脑峰会，并承诺为修复双边关系付出努力后，美国首次向北京派出高级代表团。
康奈尔大学的万家瑞（Jeremy Wallace）是研究中国和威权政治领域的专家，他最新的著作《寻求真相和隐藏的事实》探讨了中国这样的威权政权是如何统治的。 日前，德国之声采访了万家瑞教授，谈及中美关系的走向和未来有可能发生的中美合作。
中国国家领导人习近平本周睽违近7年再访沙特阿拉伯，他会见了该国王储、掌握该国实权的穆罕默德‧本‧萨勒曼。德语媒体《每日新闻》和《新苏黎世报》皆认为，中阿双方领导人对于此次会面，都各自在心里打着如意算盘。
在国际人权日前夕，美国宣布对两名在西藏「严重侵犯人权」的中国高官实施制裁。此外，两名远洋渔业公司负责人及其企业也因侵犯人权及非法捕捞受到制裁。中国驻华盛顿大使馆谴责美国对其他国家「指手画脚」，以人权为借口实施单边制裁。
周五，世贸组织委任的专家组裁定美国2018年以国家安全为由对钢铝产品征收的进口关税与WTO规定相悖。中国商务部敦促美方“尊重裁决”，而华盛顿方面则拒绝接受。
在中国国家主席习近平访问沙特期间，沙特阿拉伯和中国签署了一系列协议，其中包括与科技巨头华为的合同。白宫称，习近平访问沙特不会改变美国的中东政策。
針對美國最新一筆支援台灣戰機零部件的軍售案，中國國防部憤怒批評美方一面向北京做出承諾，一面售台軍武，暴露其「虛偽面目」。兩岸情勢緊張之際，美國還出台哪些對台軍事援助？台灣官方如何回應？
美俄上演「戲劇性的高級別囚犯交換」。因走私毒品遭俄國監禁的女子籃球運動員格里納，終於在美國政府努力數月的談判之中獲釋，但條件是，美方也必須同時釋放遭判25年刑期的軍火商人布特。
中國領導人習近平本週访问沙特阿拉伯，並與中東領導人舉行一系列峰會。美沙關係跌落低谷的時刻，中國會否趁隙而入？有專家認為，中阿峰會其實並不表明阿拉伯國家要在中美之間選邊站。
美国印地安纳州对TikTok提起诉讼，指控这款APP在内容和数据保护上欺骗了消费者，向青少年推送成年内容。在此前一天，马里兰州下封杀令，以网络安全威胁为由，禁止在州政府部门的平台上使用TikTok。
台積電在美國設新廠備受矚目，拜登12月6日親自移機典禮，現場科技業眾星雲集。但在場外，中國及台灣仍有聲音質疑此舉是在「掏空台灣」。對此台積電如何回應？芯片新廠將為各方帶來哪些利弊？
美国参议员修改了一项对美国政府及其承包商使用中国芯片的提案，在最新版本中放宽部分限制。此前美国商会曾对提案提出反对。
德国拨专款1000亿欧元旨在提升自身以及盟友的国防实力。如果德国的政策失败，将影响到美国同中国的对决。
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