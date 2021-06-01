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美国国家安全局

美国政府机构中最大的情报部门，专门负责收集和分析外国及本国通讯资料，隶属于美国国防部。

英文缩写NSA

Der Vorsitzende im NSA-Untersuchungsausschuss, Patrick Sensburg (CDU), wartet am 02.10.2015 im Bundestag in Berlin auf den Beginn der Sitzung. Der Untersuchungsausschuss soll Ausmaß und Hintergründe der Ausspähung durch ausländische Geheimdienste in Deutschland aufklären. Foto: Michael Kappeler/dpa

德国联邦议员：不要相信任何情报机构 01.06.2021

媒体调查显示，丹麦情报机构曾帮助美国国家安全局（NSA）监听欧盟国家领导人，其中包括德国总理默克尔和时任外长施泰因迈尔。有关爆料在德国引起震动，德国联邦议院NSA调查委员会主席、基民盟议员森斯伯格(Patrick Sensburg)就此接受德国之声电视采访时指出，即使欧洲盟国，也有可能相互刺探情报。
German Chancellor Angela Merkel makes a phone call as the walks through the chancellery to welcome Czech President Milos Zeman for a meeting at the chancellery in Berlin, Germany, Friday, Sept. 21, 2018. (AP Photo/Markus Schreiber) |

丹麦情报机构曾助力美国监视德国政要 31.05.2021

欧洲多家媒体的一项联合调查结果显示，丹麦情报机构也曾帮助美国国家安全局（NSA）监听包括默克尔总理在内德国政界要人。

04.12.2019 *** STOCKHOLM 20191204 Amy Goodman och Edward Snowden på storbildsskärm vid onsdagens utdelning av Right Livelihood-priset 2019 på Cirkus. Foto: Erik Simander / TT kod 11720 |

斯诺登获得俄罗斯永久居留权 23.10.2020

斯诺登已获得俄罗斯永久居留权。他的律师说，目前斯诺登不考虑申请俄罗斯公民身份。去年他曾表示，如果能确保得到公正审判，他愿意回到美国。
29.07.2020, Japan, Tokio: In this photo dated Wednesday, July 29, 2020, the logo of the popular video-sharing app TikTok and a Chinese flag are shown in Tokyo, Japan. A group of lawmakers in Japan's ruling Liberal Democratic Party is considering drawing up a proposal to restrict the use of TikTok and other China-based apps in Japan. (Jiji Press/Yuki Kurose) Foto: Yuki Kurose/Jiji Press/dpa |

德语媒体：关键在于中国 26.08.2020

《商报》的客席评论认为，欧洲人不应当只关注美国间谍机关对自己的窥探，来自中国企业的隐私保护问题也应当得到同等的重视。《巴登报》则指出，德国汽车产业的兴衰，已经和中国市场的景气息息相关。
15.02.2020, Bayern, München: Mark Zuckerberg, Vorstandsvorsitzender von Facebook, spricht auf der 56. Münchner Sicherheitskonferenz. Foto: Sven Hoppe/dpa | Verwendung weltweit

美国封杀TikTok 扎克伯格扮幕后推手? 25.08.2020

美国媒体报导，脸书创办人扎克伯格以个人名义警告多位美国政要提防TikTok，很可能是促成近日特朗普政府扩大打击TikTok的原因之一。TikTok除了抗议脸书违反公平竞争原则，也对美国联邦政府提告，试图摆脱困境。
(FILES) In this file illustration photo taken on April 13, 2020, the social media application logo for TikTok is displayed on a smartphone screen in Arlington, Virginia. - When India banned TikTok in June 2020, it closed a window to the wider world for legions of women outside the big cities that provided fun, fame and even fortune. (Photo by Olivier DOULIERY / AFP) / TO GO WITH India-China-TikTok-science-software-lifestyle,FOCUS by Aishwarya KUMAR

TikTok在美碰壁 有谁渔翁得利？ 06.08.2020

由TikTok主导的短视频市场，一直是各大科技巨头渴望分食却无从下手的大饼。如今TikTok陷入危机，Instagram立即推出新产品，为这场争夺战鸣枪，另外五家软件公司也乘胜追击。
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 17: Newly released Permanent Record by Edward Snowden is displayed on a shelf at Books Inc. on September 17, 2019 in San Francisco, California. The U.S. Justice Department has filed suit against Snowden, a former Central Intelligence Agency employee and contractor for the National Security Agency, alleging the book violates non-disclosure agreements. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

斯诺登出回忆录 NSA：钱得归我们！ 18.09.2019

这名美国国家安全局前雇员的回忆录成为爆款畅销书基本上是板上钉钉的事情了。但他能不能因此致富还不一定。美国当局已经盯上了斯诺登的稿费。
ARCHIV - ILLUSTRATION - 17.05.2016, Brandenburg, Briesen: Die Verpackung eines Unkrautvernichtungsmittel, das den Wirkstoff Glyphosat enthält, ist am auf einer Wiese in einem Garten zu sehen. (zu dpa «Krebs durch Glyphosat? Erster US-Prozess gegen Monsanto beginnt» vom 19.06.2018) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

拜耳旗下孟山都被罚巨款 11.08.2018

因其生产的含草甘膦除草剂致癌，美国农化巨擘蒙山都（Monsanto）被罚巨款。对德国拜耳集团的这家子公司，这是一大打击。此判决将导致重大后果。
16.02.2017****German Chancellor Angela Merkel sits in the witness stand of a parliamentary inquiry in Berlin investigating the NSA's activities in Germany, February 16, 2017. REUTERS/Axel Schmidt

监听丑闻：默克尔出庭作证 16.02.2017

德国总理应该是情报机构丑闻调查委员会最后一名也是最高级别的证人。美国国家安全局前工作人员斯诺登的泄密使得华盛顿监听盟友的行为公之于众。在柏林的听证会上，默克尔再次强调了自己曾说过的名言：刺探朋友，绝对不行！
ARCHIV - Blick auf das Gebäude der neuen Zentrale des Bundesnachrichtendienstes (BND) am 27.04.2015 in Berlin. Foto: Jörg Carstensen/dpa (zu dpa Reformbaustellen beim Bundesnachrichtendienst vom 05.07.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/J. Carstensen

联邦情报局今后“奉旨”监听？ 21.10.2016

德国联邦情报局（BND）这几年来日子不好过：应对新纳粹组织“国家社会地下党”时破绽百出，斯诺登又爆料说BND与美国国家安全局合作监听欧洲盟国。现在两部相关法律旨在改变这一乱局，但新法本身也引起巨大争议。
Oct. 26, 2015 FILE - In this Nov. 5, 2014, file photo, a person walks in front of a Yahoo sign at the company's headquarters in Sunnyvale, Calif. Yahoo announced Wednesday, March 2, 2016, that the company is adding a new component to its Sports vertical: competitive video gaming. Yahoo said that Esports will offer video coverage of live tournaments, including expert commentary and interviews with top players. Esports will also include articles, scores, team rosters, schedules, player rankings, calendars and statistics. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez, File) | (c) picture-alliance/AP Photo/M. Jose Sanchez

媒体：雅虎为情报部门搜查所有用户邮件 05.10.2016

知情者说，雅虎为执行政府的指令搜查了所有用户的邮件。而其他美国互联网巨头则表示没有参与这一行动。
Eine undatierte Illustration zeigt die Vision von zukünftigen Weltraum-Touristen, die durch die Schwerelosigkeit des Weltraums frei im Space-Hotel fliegen. Die Firma IP Space Tours GmbH stellte am Mittwoch (21.04.1999) in Bremen ihr Konzept auf einen in 15 bis 20 Jahren möglichen Weltraumtourismus vor. Dabei soll etwa das Space Hotel mit einem Durchmesser von 140 Metern in 450 Kilometern Höhe um die Erde kreisen. Die Basisstruktur soll aus Module vom Typ Spacelab bestehen und bei künstlich erzeugter Schwerkraft rund 64 Gästen einen Urlaubsort mit besonderer Aussicht auf die Erde bieten. dpa/lni (Zu dpa lni vom 21.04.1999) Copyright: picture-alliance/dpa

那些圆梦的太空游客 18.09.2016

作为游客体验失重的感觉：10年前，埃努舍·安萨里（Anousheh Ansari）成为首位圆梦的女性。15年前，丹尼斯·蒂托（Dennis Tito）成为首位太空游客。
Die Bundesbeauftragte für Datenschutz, Andrea Voßhoff, verlässt am 06.05.2014 in Berlin eine Pressekonferenz nach der Vorstellung des Tätigkeitsberichts für Informationsfreiheit. Foto: Hannibal dpa/lbn © picture-alliance/dpa/H. Hanschke

德国联邦情报局涉嫌违反基本法 02.09.2016

联邦数据保护专员指责联邦情报局擅自调取公民个人信息，并有系统地使用这些信息。此外，这位专员还指控联邦情报局阻挠其行使监督权力。
Frau ißt Hamburger

德国人烧烤时你尝不到的九样东西 15.07.2016

德国人怎么烧烤？他们在烧烤的时候连自己的饮食风俗都遵守不了，这是德国之声记者Kate Müser用美国人的眼光来看发现的。她以为在德国烧烤时可以品尝到的东西，其实难得露面。
Ausstellung Sneaker. Design für schnelle Füße, Foto: © Andrew Zuckerman & Puma

运动鞋的崛起之路 22.05.2016

德国前外长尤什卡·费舍尔因为喜欢休闲着装，所以也被称为“运动鞋部长。 不过，运动鞋能登大雅之堂，可不是从费舍尔开始的。特展“运动鞋 - 为快脚而设计”讲述了运动鞋是如何成就一番辉煌事业的。
Titel: Mitglied Zhang Lunjie Beschreibung: Vom 20. bis 24. April 2016 fand in Bonn das Jahrestreffen von Mensa in Deutschland statt. Mensa ist der weltweite Verein für hochbegabte Menschen. Mit 120.000 Mitgliedern aus allen Alters- und Bevölkerungsgruppen, davon 12.500 in Deutschland. Copyright: Zhang Lunjie

在德国智商过人是种怎样的体验？ 01.05.2016

头脑发达、四肢简单、情商低、难相处，美剧 《生活大爆炸》中的“谢耳朵”诠释了众人对高智商人的普遍印象。然而记者遇到一些真正IQ爆表的人，他们或许会颠覆你的看法。此外，中文学习和智商之间又有什么关系？
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