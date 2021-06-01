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美国政府机构中最大的情报部门，专门负责收集和分析外国及本国通讯资料，隶属于美国国防部。
英文缩写NSA
媒体调查显示，丹麦情报机构曾帮助美国国家安全局（NSA）监听欧盟国家领导人，其中包括德国总理默克尔和时任外长施泰因迈尔。有关爆料在德国引起震动，德国联邦议院NSA调查委员会主席、基民盟议员森斯伯格(Patrick Sensburg)就此接受德国之声电视采访时指出，即使欧洲盟国，也有可能相互刺探情报。
欧洲多家媒体的一项联合调查结果显示，丹麦情报机构也曾帮助美国国家安全局（NSA）监听包括默克尔总理在内德国政界要人。
斯诺登已获得俄罗斯永久居留权。他的律师说，目前斯诺登不考虑申请俄罗斯公民身份。去年他曾表示，如果能确保得到公正审判，他愿意回到美国。
《商报》的客席评论认为，欧洲人不应当只关注美国间谍机关对自己的窥探，来自中国企业的隐私保护问题也应当得到同等的重视。《巴登报》则指出，德国汽车产业的兴衰，已经和中国市场的景气息息相关。
美国媒体报导，脸书创办人扎克伯格以个人名义警告多位美国政要提防TikTok，很可能是促成近日特朗普政府扩大打击TikTok的原因之一。TikTok除了抗议脸书违反公平竞争原则，也对美国联邦政府提告，试图摆脱困境。
由TikTok主导的短视频市场，一直是各大科技巨头渴望分食却无从下手的大饼。如今TikTok陷入危机，Instagram立即推出新产品，为这场争夺战鸣枪，另外五家软件公司也乘胜追击。
这名美国国家安全局前雇员的回忆录成为爆款畅销书基本上是板上钉钉的事情了。但他能不能因此致富还不一定。美国当局已经盯上了斯诺登的稿费。
因其生产的含草甘膦除草剂致癌，美国农化巨擘蒙山都（Monsanto）被罚巨款。对德国拜耳集团的这家子公司，这是一大打击。此判决将导致重大后果。
德国总理应该是情报机构丑闻调查委员会最后一名也是最高级别的证人。美国国家安全局前工作人员斯诺登的泄密使得华盛顿监听盟友的行为公之于众。在柏林的听证会上，默克尔再次强调了自己曾说过的名言：刺探朋友，绝对不行！
德国联邦情报局（BND）这几年来日子不好过：应对新纳粹组织“国家社会地下党”时破绽百出，斯诺登又爆料说BND与美国国家安全局合作监听欧洲盟国。现在两部相关法律旨在改变这一乱局，但新法本身也引起巨大争议。
知情者说，雅虎为执行政府的指令搜查了所有用户的邮件。而其他美国互联网巨头则表示没有参与这一行动。
作为游客体验失重的感觉：10年前，埃努舍·安萨里（Anousheh Ansari）成为首位圆梦的女性。15年前，丹尼斯·蒂托（Dennis Tito）成为首位太空游客。
联邦数据保护专员指责联邦情报局擅自调取公民个人信息，并有系统地使用这些信息。此外，这位专员还指控联邦情报局阻挠其行使监督权力。
德国人怎么烧烤？他们在烧烤的时候连自己的饮食风俗都遵守不了，这是德国之声记者Kate Müser用美国人的眼光来看发现的。她以为在德国烧烤时可以品尝到的东西，其实难得露面。
德国前外长尤什卡·费舍尔因为喜欢休闲着装，所以也被称为“运动鞋部长。 不过，运动鞋能登大雅之堂，可不是从费舍尔开始的。特展“运动鞋 - 为快脚而设计”讲述了运动鞋是如何成就一番辉煌事业的。
头脑发达、四肢简单、情商低、难相处，美剧 《生活大爆炸》中的“谢耳朵”诠释了众人对高智商人的普遍印象。然而记者遇到一些真正IQ爆表的人，他们或许会颠覆你的看法。此外，中文学习和智商之间又有什么关系？
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