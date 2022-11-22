为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
美国政府机构中最大的情报部门，专门负责收集和分析外国及本国通讯资料，隶属于美国国防部。
英文缩写NSA
台海紧张局势的背景之下，北京会否、何时武统台湾也成了外界热议的话题。美国智库战略与国际研究中心（CSIS）发布的一份最新报告指出，中国武统台湾，即便成功，也将会是一个大伤元气、得不偿失的“惨胜”。
美国国防部长奥斯汀和中国国防部长魏凤和周二在柬埔寨举行会晤。双方都表示会谈具有建设性，但同时也强调了各自的核心利益。中方重申，台湾是中美关系第一条“红线”。
中國國家主席習近平近來連續與多國領袖會晤，被專家視為是中國在經歷超過兩年的閉關鎖國後，重新展現其外交野心的舉動。但同時，他們認為北京也正嘗試透過雙邊交流，來分化美國與其盟友的連結。
美國與其盟國21日在聯合國安理會上，強烈譴責朝鮮近期的洲際導彈試驗，但中國與俄羅斯卻表態反對向朝鮮施加新的制裁。雙方的對峙也使安理會在朝鮮問題上，再度出現分歧。
在美国副总统哈里斯周日到访菲律宾并呼吁强化美菲盟友关系之际，中菲两国在争议海域发生争夺“海上漂流物”事件。
台湾APEC领袖代表、台积电创办人张忠谋今天在记者会上表示，与习近平在峰会期间的互动是他自己的主意。台湾总统蔡英文则透过官员表示，对于张忠谋与习近平的互动表示尊重。另外，张忠谋今天也透露，未来会在美国设置最先进的3奈米芯片厂。
联合国的COP系列气候峰会关注的虽然是一个事关人类共同命运重要的话题，但是每次都会遇到与会各国、各界的阻力。因此，在每个国家“自打自家算盘”的基础上，达成的任何共识都很宝贵。
有望成為新一屆眾議院議長的共和黨議員麥卡錫20日表示，未來將組建一個關於中國的委員會，並阻止中國在美國境內設立服務站。他批評拜登政府未有效對抗中國。
新近收购了推特的特斯拉创办人马斯克在推特上宣布，对美国前总统特朗普的推特账号进行解封。去年1月8日，推特以“存在进一步煽动暴力行为的风险”为由永久禁封了特朗普的个人账号。
继周一的拜习会后，美国副总统哈里斯周六在曼谷与中国领导人简短谈话。哈里斯呼吁保持沟通渠道畅通，以负责任地管理两国之间的竞争。此外，台湾APEC领袖代表张忠谋表示，周五曾与习近平「愉快」互动。
在泰国曼谷举行的APEC峰会期间，韩美日加澳新6国首脑同声谴责朝鲜周五发射的弹道导弹。这一次，金正恩首度带女儿观看了导弹发射。
美国联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）表示对中国警方在没有适当协调的情况下试图在纽约设立分支机构感到无法容忍，认为这种做法侵犯了美国主权。
亞太經濟合作組織（APEC）領袖峰會週五（11月18日）登場。隨著美中在亞太地區的競逐日益白熱化，中國國家主席習近平在峰會前稱，亞太地區不是任何人的後花園，不應成為大國競爭的舞台，警告要避免冷戰再現。
本周的一项权威报告显示：2021/22学年，在美国留学的国际学生总数比上一学年明显回升，同时中国留学生人数锐减。为何会出现这种情况？美国官员表示，这并非签证发放的原因，“中国学生的签证申请程序，不比世界其他地方更难、更复杂”，“美国欢迎中国留学生”。
美國軍事最高將領米利週三表示，中國若對台灣發動攻擊，將如同俄軍入侵烏克蘭一樣，是不智之舉，也是一場「危險遊戲」，習近平對此應該心知肚明。針對兩岸局勢及中美軍備競賽，米利有何看法？
一枚據稱「俄製」導彈落入波蘭境內，導致2人死亡。北約與波蘭表示可能是烏克蘭的防空導彈，回到华府的拜登继续坚持这一说法，但烏克蘭總統澤連斯基却強烈否認，稱他相信烏軍的報告。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式