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美国政府机构中最大的情报部门，专门负责收集和分析外国及本国通讯资料，隶属于美国国防部。
英文缩写NSA
自从华为智能手机Mate 60 Pro横空出世后，关于美国对中国的芯片制裁究竟是否有效的讨论就持续不断。彭博社分析指出，华盛顿的限制措施仍有漏洞，而中芯国际则利用在窗口期大量采购的设备为华为生产出了7纳米制程的芯片。
北韓11月23日宣佈終止與韓國的《九一九軍事協議》，將立即重啓「三八線」附近的軍事設施。此前一天，韓國方面宣佈停止履行該協議部分條款，重啟軍事偵察活動，以回應北韓違反制裁決議發射偵察衛星。
拜习会是否意味着中美两国关系的回暖或是按下“重置键”？《柏林报》对此进行了分析。与此同时，王毅在北京接见阿拉伯和伊斯兰外长联合代表团也吸引了德媒的关注。《日报》指出，王毅和来宾们的合影已经成为中国的一项外交胜利。
东南亚国家联盟希望加强其对亚洲的和平与稳定的承诺，呼吁保障南海航行自由。同时，东盟成员国试图在中美之间寻求外交平衡，避免在大国之间选边站。
极右翼候选人、自由主义经济学家哈维尔·米莱当选阿根廷新一任总统。他在竞选中承诺要推行改善经济的激烈措施，还批评与中国政府发展关系就像和“刺客”在做交易。
时评人邓聿文认为，拜习会对于中国而言，比对于美国而言意义大得多，被中国舆论塑造为是对历史负责、对人民负责、对世界负责的一次会晤。同时，拜习会并不像表面呈现的那样“彬彬有礼”，双方表态依旧很强硬，习近平更是“软中见硬”。
柯文哲从头到尾都瞧不起侯友宜，为什么还要委屈地接受国民党的“城下之盟”？这其中有什么“难言之隐”？ 有评论认为，中共想介入台湾大选举，是一件公开的秘密，种种迹象显示，柯文哲只是其中一枚棋子。
习近平与拜登的会晤依旧是德语媒体关注的重点。《法兰克福汇报》认为，这场会面让世界多了几分安全。而《南德意志报》的一篇评论则指出，习近平的魅力攻势不过是在拖延时间，他对这次会晤的积极态度表明，美国的管制和制裁正在发挥作用。
台积电创始人张忠谋认为，拜习会有助于减少中美之间的紧张关系，也能增加台湾海峡的稳定。他透露在APEC峰会期间并未与习近平见面，但与拜登有多次互动。国际货币基金组织（IMF）总裁则认为，拜习会是世界需要更多合作的一个迫切信号。
短视频应用程序TikTok周四宣布，将禁止有关本拉登2002年一封信的视频在该平台上传播。这一基地组织头目在信中就向美国发动恐怖袭击作出辩解。
中国国家主席习近平访美期间表示，对芬太尼对美国年轻人的毒害深表同情。这与今年早些时候中方表态的声调有所不同。美国也解除了对中国相关机构的制裁，以促成与中方达成这项协议。
欧洲对外关系委员会发布的一项最新问卷调查报告显示，界限分明的“选边站”思维在非西方世界并不得到认同，大多数民众认为自己的国家可以“看菜单点菜”，根据不同的议题和国家利益来选择合作伙伴。
联合国安理会呼吁在加沙地带立即实施人道暂停。安理会周三通过的一项决议案中称："紧急实施有足够天数的长时间人道主义暂停及走廊。"此外，决议案敦促哈马斯必须立即释放全部被劫持的以色列人质。
美国政府通过国会授权设立的一家机构发布报告称，中国在美国以及荷兰和日本先后发布芯片禁令之间的时间窗内，大幅提高了进口芯片制造设备的金额。另有市场调查数据显示，华为手机10月销量飙升83%。
美国财政部数据显示，中国持有的美国国债近期已降至14年来的最低水平。不过，有研究认为，北京并没有失去对美国债券市场的兴趣。
在「拜習會」之前，美國總統拜登先行會晤了印尼總統佐科威，原意是要拉近美國與印尼關係，以強化抗衡中國的陣營，但猝不及防爆發的以哈衝突，讓這場會談的焦點隨之變調。
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