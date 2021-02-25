美国国安委员会：大学应防中国窃取技术

（德国之声中文网）美国国家安全委员会建议美国大学采取进一步措施，以防敏感关键技术被中国军方窃取，这也显示人们对学术研究安全领域愈来愈关注。

路透社报导，由Google的前执行董事施密特（Eric Schmidt）所领导的美国国家人工智能安全委员会（National Security Commission on Artificial Intelligence）周一（3月1日）对其提交到美国国会的最终报告进行投票。在最终草案当中，该委员会新增了有关大学研究的部份，并对人工智能竞争与半导体供应链等领域提出诸多建议。

美联社指出，施密特敦促美国加强人工智能技术以对抗中国，他1日表示：「要在人工智能领域胜出，我们需要更多钱丶更多人才丶更坚强的领导。」

在这个新的建议出台之际，美国正起诉五名去年在美国各地被捕的中国研究员，他们因为不揭露自己与中国军方的关系而被指控签证诈欺。

被捕者当中包括了斯坦福大学（Stanford University）前神经学访问学者宋琛（Chen Song），她被控妨碍司法丶销毁文件纪录，还对政府机构作虚假陈述。她上周在美国加州北区地方法院的提审当中表示不认罪。路透社指，宋琛的律师在一封电子邮件当中说，宋琛是来做医学研究的，她的研究会让美国的中风患者受惠。

其他来自中国的涉案者还包括加州大学戴维斯医学院（UC Davis School of Medicine）访问研究员唐娟（Juan Tang），以及加州大学旧金山分校（UC San Francisco）访问研究员王新（Wang Xin ，音译），在印第安纳大学伯明顿分校（Indiana University in Bloomington）工读人工智能与机器学习的博士生赵凯凯（Kaikai Zhao，音译），以及加州大学洛杉矶分校（UC Los Angeles）数学系研究员关磊（Guan Lei，音译）。路透社指，以上学校正在配合当局的调查。

2018年，美国司法部启动「中国行动计画（China Initiative）」以对抗来自中国的国家安全威胁，这些案件也是其中的一环。不过，中国方面否认了试图窃取美国研究的指控。

路透社指出，美国国家人工智能安全委员会的建议要求大学的研究经费和合作关系更公开，也建议要建立一个个人与单位的数据库以提前标记风险。矽谷的风险资本家与美国国家人工智能安全委员会委员路易（Gilman Louie）说，数据库可以协助美国判断个案，该委员会希望避免「无情压制」的作法。

路透社报导，美国乔治城大学安全与新兴技术中心（Georgetown University’s Center for Security and Emerging Technology）的分析师温斯坦（Emily Weinstein）指出，未来的挑战会是如何界定哪一些中国单位与中国国防有连结。部份中国的大学虽然有关连但是不明确。

李玟仪/杨威廉（路透社丶美联社）

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