 美国国安委员会：大学应防中国窃取技术 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.03.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美国国安委员会：大学应防中国窃取技术

Google前董事长施密特（Eric Schmidt）所领导的美国国家人工智能安全委员会提交美国国会的报告里，呼吁重视大学的学术研究安全。与此同时，美国正起诉五名与中国军方有联系的中国研究员。

USA ehemaliger Google CEO Eric Schmidt

前执行董事施密特（Eric Schmidt）呼吁加强美国的人工智能以对抗中国崛起。

DW.COM

美国参议院多数党领袖舒默发起立法，寄望以1000亿美元的资金投注美国国内人工智能丶半导体等高科技产业发展，希望藉此加强国家安全丶抵抗北京。

一份研究报告显示，美国在人工智能的研发与使用上仍遥遥领先，中国正在迅速发展，欧盟则有所滞后。

澳大利亚战略政策研究所本周发布了一篇报告指出，北京正在打造一张遍布全球的大数据收集网络，并且积极与本国企业以及外国高校等机构展开合作。研究者警告说，西方国家使用中国科技，很可能导致不得不接受中国的价值观。

批评人士指出，IT巨头微软与中国方面在人工智能(AI)领域的合作，正在被中国的军队以及安全部门所利用。这些新技术被用来监控民众、屏蔽信息。

（德国之声中文网）美国国家安全委员会建议美国大学采取进一步措施，以防敏感关键技术被中国军方窃取，这也显示人们对学术研究安全领域愈来愈关注。

路透社报导，由Google的前执行董事施密特（Eric Schmidt）所领导的美国国家人工智能安全委员会（National Security Commission on Artificial Intelligence）周一（3月1日）对其提交到美国国会的最终报告进行投票。在最终草案当中，该委员会新增了有关大学研究的部份，并对人工智能竞争与半导体供应链等领域提出诸多建议。

美联社指出，施密特敦促美国加强人工智能技术以对抗中国，他1日表示：「要在人工智能领域胜出，我们需要更多钱丶更多人才丶更坚强的领导。」

在这个新的建议出台之际，美国正起诉五名去年在美国各地被捕的中国研究员，他们因为不揭露自己与中国军方的关系而被指控签证诈欺。

被捕者当中包括了斯坦福大学（Stanford University）前神经学访问学者宋琛（Chen Song），她被控妨碍司法丶销毁文件纪录，还对政府机构作虚假陈述。她上周在美国加州北区地方法院的提审当中表示不认罪。路透社指，宋琛的律师在一封电子邮件当中说，宋琛是来做医学研究的，她的研究会让美国的中风患者受惠。

其他来自中国的涉案者还包括加州大学戴维斯医学院（UC Davis School of Medicine）访问研究员唐娟（Juan Tang），以及加州大学旧金山分校（UC San Francisco）访问研究员王新（Wang Xin ，音译），在印第安纳大学伯明顿分校（Indiana University in Bloomington）工读人工智能与机器学习的博士生赵凯凯（Kaikai Zhao，音译），以及加州大学洛杉矶分校（UC Los Angeles）数学系研究员关磊（Guan Lei，音译）。路透社指，以上学校正在配合当局的调查。

2018年，美国司法部启动「中国行动计画（China Initiative）」以对抗来自中国的国家安全威胁，这些案件也是其中的一环。不过，中国方面否认了试图窃取美国研究的指控。

路透社指出，美国国家人工智能安全委员会的建议要求大学的研究经费和合作关系更公开，也建议要建立一个个人与单位的数据库以提前标记风险。矽谷的风险资本家与美国国家人工智能安全委员会委员路易（Gilman Louie）说，数据库可以协助美国判断个案，该委员会希望避免「无情压制」的作法。

路透社报导，美国乔治城大学安全与新兴技术中心（Georgetown University’s Center for Security and Emerging Technology）的分析师温斯坦（Emily Weinstein）指出，未来的挑战会是如何界定哪一些中国单位与中国国防有连结。部份中国的大学虽然有关连但是不明确。

李玟仪/杨威廉（路透社丶美联社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

USA Washington | Joe Biden unterschreibt Dekret um die Versorgung von Semiconductor Chips zu verbessern

芯片短缺压力大 拜登命令审视供应链 25.02.2021

在美国车厂因全球芯片短缺压力被迫减产时，拜登签署行政命令，未来100天将审察半导体丶稀土等的供应链，加强与盟国合作并刺激美国的制造产能。

Chuck Schumer I US Senator

应对中国崛起 美推动高科技法案 24.02.2021

美国参议院多数党领袖舒默发起立法，寄望以1000亿美元的资金投注美国国内人工智能丶半导体等高科技产业发展，希望藉此加强国家安全丶抵抗北京。

Symbolbild Computer Chip technology

专访：不能只掐中国脖子 美国得保持科技领先 24.02.2021

美国参议员舒默（Chuck Schumer）正要求国会起草法案，希望加强美国在关键技术领域的发展，以抗衡中国。专家告诉德国之声，过去特朗普政府针对中国科技的制裁只能是暂时性措施，长远必须得加强自身竞争力。

广告

媒体看中国

Kampfjets der chinesischen Armee

德语媒体：北京危险的统一梦

进入今年以来，北京围绕台湾海峡的军事动作越来越频繁，越来越危险。那么，台湾海峡爆发军事冲突的可能性到底有多大呢？  