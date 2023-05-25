 美国国务院高级官员抵京访问 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.06.2023

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时政风云

美国国务院高级官员抵京访问

美国国务院负责东亚事务的助理国务卿周日抵达北京，并将于接下来一周举行会晤。美中关系紧张之际，华盛顿寻求加强与中国的沟通。

Daniel Kritenbrink

美国国务院高级官员克莱腾布林克

（德国之声中文网）美国国务院周六发布声明称，负责东亚和太平洋事务的助理国务卿克莱腾布林克（Daniel Kritenbrink）将就"双边关系中的核心事务"进行磋商。陪同他前往访问的还有白宫国家安全委员会中国与台湾事务高级主任贝兰（Sarah Beran）。

克莱腾布林克的正式会晤将于周一开始。美国国务院一名发言人称，在北京期间，克莱腾布林克将如常提及人权议题，并继续致力于中国民众基本的自由权。

克莱腾布林克抵达当日正值中国天安门六四事件周年纪念日。周六，美国国务卿布林肯发布声明表示纪念，称"死难者的勇敢不会被忘却，而是会继续激励全世界追求这些原则"。在中国，有关镇压天安门民主运动的讨论是禁忌，在社交媒体上也被严格审查。

克莱腾布林克至6月10日的行程中还将访问新西兰，参加美国新西兰战略对话。

上月，美国中情局局长伯恩斯访问中国。一名美国官员称，伯恩斯强调了与中国对话伙伴"在情报领域保持交流通畅的重要性"。不过，美国国防部长奥斯汀周六则批评中国拒绝举行军事对话

美国国务卿布林肯2月在发生据称为中国间谍气球飞过美国空域事件后推迟了访华之行，引发外交危机

（路透社）

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