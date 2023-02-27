美国国务院特使：中国在全球花费数十亿传播虚假信息

（德国之声中文网）詹姆斯·鲁宾（James Phillip）曾任外交官和新闻记者，1997年至2000年担任克林顿政府公共事务助理国务卿。六周前，他刚刚就任美国国务院全球参与中心（the Global Engagement Center）协调员。该中心是美国国务院为“揭露和打击”外国宣传和虚假信息而设立的机构。

在本周的欧洲之行中，詹姆斯·鲁宾表示，俄罗斯和中国正花费数十亿美元操纵信息，而且北京在全球范围内的花费比莫斯科还多，但西方国家对此一直反应迟缓：“西方国家一直反应缓慢，我们正面临着一个非常、非常大的挑战”，他说，“在通信领域，中国和俄罗斯之间的结盟接近完成。”

詹姆斯·鲁宾说，中国在全球范围内传播虚假信息，包括在乌克兰问题上完全与俄罗斯保持一致的虚假信息：“中国正在重复和宣扬俄罗斯关于（乌克兰）战争的论点，即战争是由北约发动的。”

鲁宾重复了美国政府的警告，即中国与俄罗斯之间的合作可能会达到下一个层次，即向莫斯科提供致命武器。他说，他希望人们不要像过去对俄罗斯那样，对中国犯下同样的错误。

鲁宾也承认，令人沮丧的是，一些全球南方国家甚至不承认这是一场俄罗斯对乌克兰的入侵，更不用说决定站在哪一边。他说，“对于一些非洲国家和一些亚洲国家，乌克兰是一场遥远的战争。他们认为没有从西方得到足够的关注。这使得他们中的一些人从这一视角来看待这场战争。”

中国反战中立? 审查下的民意暴露天机

中国拒绝谴责俄罗斯入侵乌克兰

中国迄今拒绝谴责俄罗斯入侵乌克兰，并且拒绝使用“战争”一词，而是称之为“乌克兰问题”、“乌克兰危机”以及“俄乌冲突”，这也表现在今年2月24日中国外交部发布的“关于政治解决乌克兰危机的中国立场”声明中。该立场声明没有要求俄罗斯撤军，而是要求‘停火’。观察家指出，如果北京寻求的“停火”发生时，俄罗斯没有完全撤出乌克兰领土，那就相当于奖励普京的侵略行为。

中国高调宣称中国在“乌克兰问题”上立场中立，但反复重申中俄友谊坚若磐石，并且从未接受乌克兰总统要求与中国国家主席习近平会谈的呼吁。

今年2月23日，联合国大会第十一届紧急特别会议以141个会员国赞成（7个国家反对、32个国家弃权）的压倒性多数通过决议，再次要求俄罗斯联邦立即、彻底、无条件地将其所有军事力量从乌克兰国际公认边界内的领土撤出，并呼吁停止敌对行动，立即停止对乌克兰关键基础设施的攻击和对民用物体，包括住宅、学校和医院的任何蓄意袭击。对于该决议，中国投了弃权票。

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