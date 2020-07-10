 美国国务院批准特朗普政府第七次对台军售 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.07.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美国国务院批准特朗普政府第七次对台军售

美国国务院又批准一项总价值6.2亿美元的对台军售案，将为台湾已有的"爱国者-3"防空导弹更新换代及认证测试。这是特朗普政府迄今对台第七次军售。

Japan Raketenabwehrsystem PAC 3 in Fussa (Reuters/I. Kato)

（资料图片）爱国者-3防空导弹

DW.COM

蔡英文周三刚刚宣誓就任台湾总统，开始第二任期，美国政府即宣布批准向台湾出售18枚重型鱼雷。此前，蓬佩奥亲自祝贺蔡英文就职，这是美国国务卿首次对台湾总统就职表示祝贺。 (21.05.2020)

这是美国迄今最大规模的对台军售计划，也是1992年老布什总统出售战机给台湾后，美国第一次出售战机给台湾。美方刚就军售案拍板定案，中方便宣布将针对美企祭出制裁措施。 (19.08.2019)

来自两党阵营的多名美国国会重量级议员华盛顿时间周五（8月16日）表示，由于北京在地区的军事存在不断强化，自治的台湾受到压力，美国国会应推进价值80亿美元的售台F-16战机法案。北京作出强烈反应。 (17.08.2019)

美台军售、蔡英文过境纽约、香港”反送中“游行。德语报章认为，这一切都为因贸易战陷入僵局的中美关系平添了更多的变数。 (12.07.2019)

美国批准对台军售，并宣称不会影响区域军事均衡。不过北京显然不这么看。在中美关系僵化的背景下，美国此举再度挑动中国的敏感神经，也引发北京报复。 (12.07.2019)

美国众议院再通过另一部友台法案《台湾保证法2019》。近年来，美方提出多部法案表达对台湾的各种支持，但实际执行情况却存在疑问，新一部法案会跟前例不一样吗？ (08.05.2019)

中国明显加强了针对台湾的军事演习，美国则有意大幅增加对台军售。与此同时，台湾首富又有意参选下届总统。这些都引起了德语媒体的关注。 (17.04.2019)

（德国之声中文网）在美中关系趋紧之际，美国国务院又批准一项总价值6.2亿美元的对台军售案，将为台湾已有的"爱国者-3"防空导弹更新换代及认证测试。

美国国务院表示，最新对台军售是为了应对不断增大的中国威胁。和大多数国家一样，美国没有和台湾建立正式邦交，但是依照其《台湾关系法》对台军售，令台湾得以自我保护。中国宣称拥有现已建立民主制度的台湾的领土主权，一再谴责美国对台军售。

美国国务院周四（7月9日）称，台湾方面要求购买这些配件更新其爱国者导弹，让其持续30年的作战寿命。

洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）将成为这笔交易的主要承包商。

美国国务院称，"这项交易通过支持台方武器装备现代化的持续努力，令其保持强大的防御能力，服务于美国的国民、经济和国防利益"， "台方将以此增强其国土保护能力，防御地区间的威胁。台方将毫无障碍地将这些配件更新到它的武器装备之中。"

台湾国防部表示，预计这笔交易将在下个月内着手进行。

台湾国防部称：“此次军售是特朗普政府迄今对台第七次军售，充分展现对我国防安全的重视，并巩固与美国安全伙伴关系，共同维护台海及区域和平稳定。”

台湾认为来自中国的威胁在增大，例如中国空军和海军在台湾附近水域进行定期军事演习。为此，台湾一直在加强防御能力。台湾军队训练有素，装备精良，大多使用美国制造的武器设备。中国拥有人多势众的优势，以及国产先进武器，例如隐形战斗机。
 
张平/ 达扬（路透社、德新社）

相关内容

USA John Bolton ehemaliger Sicherheitsberater

客座评论：香港之后是台湾？从博尔顿白宫回忆录谈起 10.07.2020

美国前国家安全顾问博尔顿近日出版《事发之室：白宫回忆录》引发各界关注。华人政治学者张俊华认为，此书为世界研究美国政治以及其外交提供了不少有价值的信息，也侧面地提供了中国政府特别是国家主席习近平在处理中美关系以及在保护自己的利益过程中的思维逻辑。

Taiwan Taipei | Frau mit Kind geht an Fernseher vorbei: Ansprache Xi Jingping

台湾逐两大陆记者 专家: 反映两岸关系 03.07.2020

台湾政府表示，两名东南卫视记者申请驻台时的目的写的是「采访」，但在台工作制作政论节目已经超过采访范畴，有违法令。但名嘴黄智贤则批评政府针对大陆记者。这究竟是一项事实判定还是一个政治决定?

Kombobild Trump und Tsai Ing-wen

连任大礼？美国批准向台湾出售18枚重型鱼雷 21.05.2020

蔡英文周三刚刚宣誓就任台湾总统，开始第二任期，美国政府即宣布批准向台湾出售18枚重型鱼雷。此前，蓬佩奥亲自祝贺蔡英文就职，这是美国国务卿首次对台湾总统就职表示祝贺。

广告

评论分析

USA John Bolton ehemaliger Sicherheitsberater (picture-alliance/dpa/P. Semansky)

客座评论：香港之后是台湾？从博尔顿白宫回忆录谈起

美国前国家安全顾问博尔顿近日出版《事发之室：白宫回忆录》引发关注。华人政治学者张俊华认为，此书为世界研究美国政治以及其外交提供了不少有价值的信息，也侧面提供了中国政府特别是国家主席习近平在处理中美关系以及在保护自己的利益过程中的思维逻辑。  