美国国务院批准特朗普政府第七次对台军售

（德国之声中文网）在美中关系趋紧之际，美国国务院又批准一项总价值6.2亿美元的对台军售案，将为台湾已有的"爱国者-3"防空导弹更新换代及认证测试。

美国国务院表示，最新对台军售是为了应对不断增大的中国威胁。和大多数国家一样，美国没有和台湾建立正式邦交，但是依照其《台湾关系法》对台军售，令台湾得以自我保护。中国宣称拥有现已建立民主制度的台湾的领土主权，一再谴责美国对台军售。

美国国务院周四（7月9日）称，台湾方面要求购买这些配件更新其爱国者导弹，让其持续30年的作战寿命。

洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）将成为这笔交易的主要承包商。

美国国务院称，"这项交易通过支持台方武器装备现代化的持续努力，令其保持强大的防御能力，服务于美国的国民、经济和国防利益"， "台方将以此增强其国土保护能力，防御地区间的威胁。台方将毫无障碍地将这些配件更新到它的武器装备之中。"

台湾国防部表示，预计这笔交易将在下个月内着手进行。

台湾国防部称：“此次军售是特朗普政府迄今对台第七次军售，充分展现对我国防安全的重视，并巩固与美国安全伙伴关系，共同维护台海及区域和平稳定。”

台湾认为来自中国的威胁在增大，例如中国空军和海军在台湾附近水域进行定期军事演习。为此，台湾一直在加强防御能力。台湾军队训练有素，装备精良，大多使用美国制造的武器设备。中国拥有人多势众的优势，以及国产先进武器，例如隐形战斗机。



张平/ 达扬（路透社、德新社）