美国国务院任命资深外交官兰伯特为中国事务负责人

（德国之声中文网）美国国务院周五（9月29日）在一份新闻稿中说，资深外交官兰伯特（Mark Lambert）被任命为国务院对华政策最高级别官员，将担任负责中国和台湾事务的副助理国务卿，并将领导对华政策协调办公室（也被称作“中国之家”）。

兰伯特是一位亚洲问题专家，曾两度在美国驻北京大使馆任职。他最近的职务是副助理国务卿，主要负责日本、韩国和蒙古事务以及与澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿的关系。

美国国务院表示：“他在处理中国问题、与我们盟友和伙伴制定协同的政策以及保护国际体系的廉正性方面有着丰富的经验。”

拜登称与李强会面“我没想遏制中国”

路透社早于8月29日就已经报道了该消息，称兰伯特有望就任美国务院中国事务负责人。当时路透社援引五名了解内情的人士称，美国国务院即将任命兰伯特作为国务院处理中国问题的最高官员，以填补今年六月华自强 （Rick Waters）离职后留下的空缺。华自强也曾担任对华政策协调办公室负责人。

该办公室于去年年底成立，旨在更好地协调美国的对华政策，但也遭遇了一些批评，被指给已经复杂的决策过程增加了更多层级。不过有消息人士说，兰伯特的任命将给“中国之家”注入活力。

一位国务院高级官员告诉路透社记者：兰伯特完全认可“中国之家”的使命和任务，他会真正关注政策、文件、程序以及人员的落实。

同时，路透社报道也指出，兰伯特的任命，不太可能改变拜登政府现行对华政策的基调。该政策最近的重点是与中国政府接触，以确保紧张的关系不会演变成冲突。

更多阅读——美国国家安全顾问：对华关系要去风险 而非脱钩

目前，美中关系正因为一系列议题而陷入紧张。两国在台湾、贸易、人权等诸多问题上大批存在分歧。在过去的几个月里，数位美国内阁高层官员前往北京，以便为拜登与习近平今年晚些时候可能举行的会晤打前站、奠定基础。

中美关系中的摩擦点 香港民主自由进一步遭挤压 中国人大3月11日通过改革香港选举制度的决议后，美国发出尖锐批评。国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 称这些改变是「对香港的自治丶自由和民主进程的直接攻击」。2020年6月香港国安法生效后，美国已采取取消香港特殊贸易待遇等措施。

中美关系中的摩擦点 制裁中港高官 2021年3月美中阿拉斯加会晤前夕，华盛顿宣布对包括全国人大常委会副委员长在内的24名中国内地及香港高官进行制裁，禁止金融机构与其发生业务往来。2020年8月，特朗普政府就已宣布制裁包括林郑月娥在内的10余名中港官员。12月，美政府再宣布制裁14名中国高官。

中美关系中的摩擦点 指控中国对新疆维吾尔人“种族灭绝” 美国国务卿蓬佩奥在特朗普卸任前一天，公开称中国迫害维吾尔人的作法已犯下「种族灭绝与反人类罪」。拜登的国务卿人选布林肯同意蓬佩奥的说法，强调上任後会延续相关政策。中国则否认指控，称之为“极端反华势力”的“世纪谎言”。

中美关系中的摩擦点 美国制裁涉疆中国高官 2020年7月，美国政府以涉及「重大人权侵犯」为由，制裁政治局委员、新疆党委书记陈全国等4名涉疆中国政府官员，是美国有史以来制裁过最高阶的中国官员。他们被冻结资产及禁止入境美国。中方随即「对等」制裁包括联邦参议员克鲁兹、卢比奥在内的4名美国政治人物，以及美国“国会-行政部门中国委员会”。

中美关系中的摩擦点 涉疆企业被制裁 2020年7月，美国将涉嫌侵犯新疆人权的11家中国公司列入黑名单。这些公司未经美国政府批准，不能从美国公司购买零部件。名单包括纺织业、发饰业、信息科技与基因分析公司。

中美关系中的摩擦点 南海、东海 3月16日，美国国务卿布林肯访问日本欲日方发表联合声明，谴责“中国在南中国海水域的非法诉求和非法行动”，还对北京修法允许海监船在东中国海争议岛礁周边开火表示担忧。2021年2月初，美军两艘航空母舰在南中国海进行了演习。此前一艘美国军舰穿越了台湾海峡，引起中国方面抗议。

中美关系中的摩擦点 台海安全 2021年1月下旬，中国连续两天派遣十余架军机进入台湾空域。美国新任国务卿布林肯要求中国停止运用军事、政治、经济手段向台湾施压，并呼吁中方与台湾民选代表开展"有意义的"对话。国务院发言人普莱斯强调，美方将继续帮助台湾获取足够的自卫能力。

中美关系中的摩擦点 华为与科技战 2021年3月12日，美国联邦通信委员会认定华为、中兴等五家中企对美国国家安全构成威胁。有报道称拜登政府将强化对华为的出口管制。此前特朗普政府曾积极游说各国封杀华为参与5G建设。英国、法国、澳大利亚、新西兰等多国都已决定直接禁止或间接排斥使用华为的5G设备。

中美关系中的摩擦点 贸易、人员交流 中美阿拉斯加高层会晤前，《华尔街日报》报道，中方希望拜登政府扭转特朗普任内出台的一系列针对中国的政策，包括限制美国对华为、中芯国际等中国企业的出口；对共产党员丶中国学生和国家媒体记者的签证限制；以及关闭中国驻休斯敦领事馆的决定。如果这些限制被取消或放松，中国将考虑取消自己的反制措施。



（路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。