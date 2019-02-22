美国国务卿:马杜罗统治时日所剩不多

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 周日(2月24日) 针对委内瑞拉军队与维权人士在边境发生的冲突做出回应。他认为，一切衝突皆是效忠于马杜罗的武装份子所引起，也表示华盛顿将继续向马杜罗施压，直到他了解自己统治委内瑞拉的时日所剩不多。 马杜罗周六 (2月23日) 派兵到委国与哥伦比亚与巴西的边境，阻挡人道救援物资进入委内瑞拉。 週六的衝突导致至少2人死亡，300人受伤。

蓬佩奥也表示，美国将尝试透过其他管道将物资运进委内瑞拉。他说，提高对委内瑞拉的经济制裁是对马杜罗施压的选项之一。 虽然委内瑞拉已因长期经济衰退与通货膨胀而变得十分贫穷，马杜罗却指控美国试图利用运送人道救援物资来入侵委内瑞拉。 他拒绝退位，并让反对派领袖瓜伊多成为委内瑞拉新领袖。 自从瓜伊多一个月前宣布成为委内瑞拉临时总统后，他已受到多个西方国家与邻近国家的认可。

可耻的场景

多辆乘载人道救援物资的卡车，週六不断试图在哥伦比亚与委内瑞拉边境突破委内瑞拉军队筑起的防线。 然而，委内瑞拉军队却对他们發射催泪瓦斯与橡皮子弹，造成两辆卡车起火。 巴西官方说，18名委内瑞拉人在巴西与该国边境受到子弹波及，正在接受治疗。

联合国人权理事会负责人巴舍莱 (Michelle Bachelet) 此前曾批评委内瑞拉政府过度使用军力。 她周日受访时表示: 「这是个令人可耻的场景。 委内瑞拉政府必须停止过度使用军力对付毫无抵御能力的抗争者或民众。 」

此外，欧盟外交政策主席莫盖里尼 (Federica Mogherini) 也批评委内瑞拉政府任意派遣军队去威吓尝试在委内瑞拉边境运送物资的人民或议员，并说欧盟已准备提供委内瑞拉更大量的物资。 巴西外交部长埃拉乌桥 (Ernesto Araujo) 与哥伦比亚总统杜克 (Ivan Duque) 也出面谴责马杜罗周六派遣军队到边境镇压人民与志工的行为。 埃拉乌桥形容週六的暴力为马杜罗主导的犯罪行为。

进一步施压

哥伦比亚总统杜克表示，拉丁美洲多个政府周一 (2月25日) 将齐聚巴哥大，讨论如何透过外交策略进一步向委内瑞拉的专制政府施压。 马杜罗周六宣布与哥伦比亚断绝外交关系，并下令哥伦比亚外交人员在24小时内离开委内瑞拉。

与此同时，瓜伊多呼吁国际社会思考各种可能强迫马杜罗下台的手段。 他预计周一在波哥大的峰会与美国副总统彭斯 (Mike Pence) 会晤。

杨威廉/夏立民 (法新社、美联社、路透社)