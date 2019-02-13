美国国债利率倒挂：预兆经济萧条？

（德国之声中文网）先看本星期的一个好消息：慕尼黑经济研究所Ifo本周第一天（3月25日）报称，德国商务气候重新好转：在连续六次下降后，Ifo商务气候指数有所回升。 接下来是一个坏消息：该研究所周二即报告说，德国制造业出口预期值骤降。尤其是汽车业和金属工业预期出口回落。这可不是好征兆- 众所周知，汽车业乃是德国最重要产业。它首先显示的是：景气逆风持续，或许比人们所预期的还更强。

增长引擎动力不足

的确，一段时间以来，全球经济增长引擎转速开始放慢。全球范围景气降温、但主要是与美国的关税纠纷对原本强势的中国经济增长带来负面影响。2018年，该国经济增长率为6.6%，是1990年以来的最低水平。北京政府宣布，会采取有力应对措施。过去，这一政策就成功过，因为，那里的指令式国家资本主义自有其优势，即：政府可以随时随地插手干预，以确保有效。

这在别的国家就要难得多了。从自由资本主义的家乡-美国传来令人不安的消息。因为，美国国内出现了一个现象，而过去，该现象通常是景气衰退的先兆：它就是利率倒挂这个幽灵。它的显现教金融市场专家们寝食难安；毕竟，美国历史上的5大经济萧条期到来前均出现"利率倒挂"现象。

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理论问题

一旦利率倒挂，长期国债利率要少于短期国债利率。之所以说它是一种颠倒，是因为，按逻辑，利率起着相反作用：若某银行向某消费者提供10年期贷款，其利息一般会高于一年期贷款。因为，一方面，长期贷款的归还期相应较长；二是，发生不测情况的风险、获贷人无法还贷的风险也要高一些。原则上，这一逻辑也适用于国债。

一旦这一关系倒挂，金融市场的参与者们就会预期将来利率更低，及经济增长速度放慢。还有，只要利率倒挂，银行便会遇到问题。因为，通常情况下，银行为顾主的短期储蓄支付相对低一些的利息，而通过提供长期贷款，银行则挣来利率。而一旦利率倒挂，银行在倾向上必须向顾主支付高一些的利息，同时却不能经由供贷而挣钱。作为其结果，银行会限制供贷，导致投资和支出减少，从而加快经济衰退。

只是短期坏天气？

由于采取应对措施的活动空间相对萎缩，所以，对萧条的忧虑十分现实：在日本和欧元区，利息为零；当地央行均购买巨额国债。欧洲央行新近刚预告，将以实际为零的利率为其它银行提供下一轮长期贷款。

经济学家们担心，这样，发生更严重的景气衰退时采取其他行动手段的可能性便会受到限制。德意志银行前首席经济学家迈尔（Thomas Mayer）指出，全球金融危机发生10年后，欧洲央行依然还处在危机模式中，"从它那里，人们不能期待得到很多帮助" 。就此而言，人们只能希望，政府和经济研究机构的预测是正确的：它们虽下调了一半增长预期值，但确信，经济将只是暂时有所降温。