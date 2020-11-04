美国国会选举：两党争夺参议院控制权

（德国之声中文网）据路透社报道，随着越来越多的选票被清点出来，民主党争取在参议院获得多数席位的希望正在减小。共和党有可能可以保住对参议院的控制权。

此前共和党参议员Susan Collins出人意料地赢得缅因州参议员连任，其他共和党议员在多个未决出结果的州也领先于民主党议员。

共和党目前以53-47的优势掌握了参议院的多数席位。

如果是拜登当选下一任总统

路透社报道称， 如果拜登胜选，参议员哈里斯(Kamala Harris，又被译作贺锦丽)成为副总统并拥有平局决胜票。在这种情况下，为赢得参议院控制权，民主党需要赢得3个原本由共和党掌握的席位。但如果特朗普胜选，则民主党需要赢得4个席位。

目前还有5个州尚未决出参议院选举结果，而共和党参议员在阿拉斯加州、乔治亚州和北卡罗来纳州领先，民主党参议员Gary Peters在密歇根州稍稍领先于共和党参议员John James。

如果共和党可以在参议院继续保持控制权，那么如果拜登当选新一任美国总统，民主党提出的政策有可能在参议院通过时受到阻挠。路透社的报道中指出，这种情况一旦出现，民主党如果想在气候保护和扩大医保范围的问题上有所建树将会变得尤其困难。

据美国福克斯新闻台报道，民主党保住了在众议院的多数议席。

聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局 特朗普信心满满 虽然民调落后，但特朗普依然对胜选表现得信心满满。在选举日当天，他一早便接受媒体采访，表示自己这次获得的选举人票可能比四年前击败希拉里·克林顿时更多。此后他前往位于弗吉尼亚的竞选总部，再次对选情表示充满自信。

聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局 特朗普抢先宣布“我已赢了” 美国大选还没完成开票，但特朗普率先宣布自己“已经赢了这场选举”，准备好庆祝。他批评有人在选举中舞弊，接下来将到最高法院要求停止所有计票。

聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局 拜登民调领先 拜登周二当天首先前往因病早逝的儿子波·拜登的墓地。此后，他前往费城展开行程。选前多家民调结果显示，拜登占据优势。与许多国家不同，美国候选人在选举日当天依然可以进行一些具有选战性质的活动。不过，这样的做法虽然并不违法，但却不常见。

聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局 拜登：我有信心赢 开票开始后拜登在推特上写道：我们对目前的情况感到满意。我们相信我们有望赢得这次选举。

聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局 拜登在摇摆州亚利桑那州胜出 拜登在摇摆州亚利桑那州胜出，而特朗普已拿下关键摇摆州佛罗里达州。另外拜登还在“蓝墙三州”之一的威斯康星州获胜，另外两州宾夕法尼亚和密歇根胜负未定。

聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局 四年前的历史记忆 虽然拜登民调领先，但民主党阵营依然表现得比较谨慎。因为四年前，在被普遍看好的情况之下，希拉里·克林顿在2016总统大选中出人意料地败给特朗普。

聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局 一亿选民提前投票 根据弗罗里达大学监督机构“美国选举项目”的统计，在这一天之前，有一亿美国选民已经通过邮寄或其他方式提前投票。这一数字已经超过四年前那场选举总票数的72%。

聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局 各州陆续公布结果 东部各州的投票初步结果将于亚洲地区11月4日的晨间陆续公布。由于美国国土横跨多个时区，中西部各州的初步计票结果会晚若干个小时发布，阿拉斯加州的阿留申群岛则更要等到中欧时间早晨6点才会关闭投票站。

聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局 马不停蹄 在选战最后三天，民调普遍落后的现任总统特朗普开足马力，连续参加14场造势大会，主要目标是争取”摇摆州“选民。图中是他在选举前夜最后一站大急流城（Grand Rapids），四年前他正是在这里发表胜选演讲。

聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局 “我们受够了” 特朗普的挑战者拜登选前一天在克利夫兰进行造势活动，场内民众遵守防疫规定，与特朗普的支持者形成对比。77岁的拜登对选民表示：“是时候让特朗普卷铺盖回家了。我们受够了混乱！我们受够了那些推特，气氛，愤恨，失败和不负责任。”

聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局 股市看好拜登？ 此前曾有报道称，华尔街更为支持拜登当选。而周二选举日当天的美国股市表现似乎象征投资者看好白宫易主。美国道琼斯指数周二选举日当天上涨2.1，达到27480点。标普500指数涨幅1.8%。 科技股指数纳斯达克上涨1.9%。

聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局 斯洛文尼亚总理先行表态 斯洛文尼亚总理亚内兹·扬沙（Janez Jansa）已经在推特上祝贺特朗普获得选举胜利，称“相当清楚，美国人民已选举特朗普和彭斯再任四年。”特朗普夫人梅拉尼娅出生在斯洛文尼亚。

聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局 盟友面临不知该向谁祝贺的尴尬处境 路透社报道，一位北欧领导人的外交政策顾问说:“你希望迅速且明确地表示祝贺，特别是对这样一个重要的盟友，但这次是有风险的。若不想出错，或者行动太快。我们可能在选举日后先等上一段时间再说。”欧盟执委会前主席容克称，对于今年的选举，重要的是不要太早送去祝贺。

聚焦”关键战场” ”世纪选举”迎来大结局 中国外交部：大选是美国内政，中方不持立场 11月4日，中国外交部发言人汪文斌在回应“特朗普可能再次获胜”有关提问表示，美国大选是美国内政，中方在这个问题上不持立场。 作者: 石涛



美国众议院总共有435个席位。这些席位今年全部改选。该选前民主党以232∶197的优势在众议院占据主导地位（自由党有一个席位，还有5个席位处于空缺状态）。《纽约时报》报道称，截止至美国当地时间4日晚间，民主党拿下众议院194个席位，共和党拿下185个席位。《今日美国》分析报道，民主党虽然将保住对众议院的控制权，但扩大优势的愿望可能会落空。

《华尔街日报》报道称，从4日的选票清点结果来看，“共和党人打破了预期中的蓝色浪潮，抵御了资金充裕的民主党挑战者，并取代了一些首届任期内地位不稳的民主党议员”。

报道还引述了无党派专家的预测，共和党最终可能从民主党手中抢下7-12个席位。

两党都表示，他们相信在众议院的最终席位差距可能要到几天或几周后才能揭晓。

参众两院大选花絮

此次美国大选参众两院改选中，来自北卡罗莱纳州年仅25岁的共和党联邦众议员候选人科索恩（Madison Cawthorn）胜选，成为美国逾200岁的最年轻的众议员。

麦克布莱德（Sarah McBride）在特拉华州成为该州首位跨性别参议员。30岁的麦克布莱德也是美国首位公开跨性别身分的州议员、美国地位最高的跨性别官员。据报道，麦克布莱德目前是美国最大的LGBT倡导组织“人权运动”(Human Rights Campaign)的发言人，她致力捍卫同性恋者权利，同时主张让人们能享受医疗服务、因家庭或医疗问题可以带薪休假以及刑法改革等。

还有一位公开支持极右翼阴谋论组织“匿名者Q”(QAnon)的共和党籍政治素人——格林(Marjorie Taylor Greene)在本次大选中当选佐治亚州联邦众议员。 Politico网站曝光影片显示其曾发表种族主义、反犹太和反伊斯兰言论，引起巨大争议。

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