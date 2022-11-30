美国国会调查委员会建议起诉特朗普

（德国之声中文网）2021年冲击美国国会大厦事件的调查委员会于12月19日提出建议，希望将前美国总统特朗普绳之以法。在华盛顿的最后一次公开会议上，众议院一致投票通过对特朗普和知情人士提起刑事诉讼，并且已为此向美国司法部提出建议。调查委员会对于特朗普的指控包括了煽动、妨碍官方程序、串谋反对美国政府和作出虚假陈述等。委员会长达数百页的完整报告将于本周三（12月21日）公布。

建议不具约束力

不过，该建议没有约束力，将由司法部自行决定是否对这位76岁的共和党人采取刑事行动。目前还不清楚将在何时作出决定，然而，委员会此次发出的明确信号可能会影响决策过程。

该委员会在过去18个月来一直在调查数千名特朗普支持者对华盛顿国会大厦的攻击事件。这些狂热的支持者曾试图阻止在总统大选中获胜的拜登取代特朗普。此事件总计有5人因冲撞而死亡，140多名警察受伤。

「绰绰有余的证据」

2020年总统选举后，特朗普拒绝承认败选，并在未提供具体证据的情况下散布不实陈述。特朗普也向几个州的选举官员施加压力，要求推翻选举结果。他甚至敦促时任副总统彭斯（Mike Pence）阻止对拜登的胜利进行最终认证。 2021年1月6日，特朗普呼吁他的支持者聚集在华盛顿特区，朝着国会大厦游行并「拼尽全力战斗」。

调查委员会由九名国会众议员组成，包括七名民主党人和两名反对特朗普的共和党人，他们认为特朗普是暴力事件的核心。委员会成员拉斯金（Jamie Raskin）表示：「委员会认为，有绰绰有余的证据可以对特朗普『协助、教唆或鼓励那些向美国政府进行暴力袭击的人』的事实进行刑事定罪。」他指出，委员会提出了明确的证据，足以证明特朗普有意破坏宪法规定的权力和平过渡。

若有罪将不允许参政

在委员会建议起诉特朗普之后，特朗普周ㄧ也在他创立的社媒平台「Truth Social」回应称：「这个高度党派性的、非专责的1月6日委员会所提出的虚假指控，已经以弹劾骗局第二号的形式提交、起诉和审判了，我赢得让人心服口服。」他说：「起诉我的整个故事与弹劾程序一样，是党派企图排挤我和共和党。」

今年11月，特朗普曾宣布想在2024年再次竞选共和党的总统候选人。不过，煽动叛乱罪可被处以罚款或十年以下监禁，或两者兼施。如果特朗普被判定有罪，他将不再被允许担任政治职务。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 灯火通明——黑暗的一天 特朗普的成千上万支持者聚集在华盛顿国会大厦周围。他们挥舞旗帜并要求将据称被窃取的选举成果还给他们。其中有 800 人强行闯入国会大厦，追击政界人士，殴打警察，并留下毁灭的痕迹。暴力事件中有5人丧生，十几人受伤。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 特朗普：“空气中充满了爱” 在很多人看来，这是一场暴动，甚至是特朗普煽动、策划的未遂政变。目前，美国国会一特别委员会正调查这位前总统在冲击国会事件中所扮演的角色。特朗普本人新近称，那天，“空气中充满了爱”，以自己的方式做出回应。他计划于 2022 年 1 月 6 日举行周年纪念新闻发布会。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 一切都只是合法抗议？ 国会大厦风暴震惊了全世界。但是，很多共和党人却坚称，它是对涉嫌选举操控的合法抗议行为。他们甚至在关押嫌疑人的监狱外组织活动。澄清事实或颠倒黑白——谁对国会山风暴的解释占上风，谁就最有可能赢得今年11月8日的中期选举。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 700多名被告 袭击国会大厦者将受到法律制裁。迄今，已有50 多人被定罪。最有力的证据常来自被告本人：他们在社交媒体上炫耀自己的所作所为。同意“认罪协议”者可望获假释：若被告承认自己有罪，可获较轻量刑。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 调查人员聚焦“骄傲男孩” 首都华盛顿已起诉这个右翼激进组织，要求赔偿。该组织被认为是特朗普最忠实的支持团体之一。根据一项民事诉讼，该组织负责人图谋经由“国内恐怖主义协调行动”打击华盛顿。针对数名“骄傲男孩”成员已展开刑事调查。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 鞭手琼斯 电台主持人和阴谋论者亚历克斯·琼斯（ Alex Jones ）是这场骚乱的推动者之一。在华盛顿举行的亲特朗普抗议游行过程中击鼓打气，并极力主张百万人上街声援特朗普，抗议腐败的民主党人。国会特别调查委员会称，琼斯还为这次活动的融资提供了帮助。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 “QAnon（匿名者）萨满”系狱 他的脸、纹身、戴水牛角毛帽的形象传遍全球，使他成了国会大厦冲击风暴的象征性角色：雅各布·钱斯利（ Jacob Chensley ）。这个来自亚利桑那州凤凰城的自诩为“匿名者”萨满的阴谋论支持者已认罪，获刑三年半。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 警官梦魇 在审看 2021年1月6日事件视频时，联邦警察戈内尔 (Aquilino Gonell) 再也无法忍住泪水。他在众议院调查委员会作证时说， “若保卫这个入口，我就会死亡。”一警官在暴力事件中丧生，另有4名警官后来自杀身亡。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 更多安全措施 特朗普支持者们之所以能进入国会大厦，也在于安全部门工作不力。国会参议院调查结果：尽管有迹象显示，袭击事件发生在即，但警方领导层未发出任何指示；国民警卫队的介入被一再推延；联邦调查局和国土安全部对网上威胁未加重视。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 特朗普重返华盛顿？ 对特朗普的反对者来说，那绝对是一场噩梦；在他的支持者眼里，那却将是一次凯旋。许多政治事务专家确信，2024 年，这位前总统将再度竞选总统。到目前为止，丑闻尚未真正使特朗普受伤。他在 1月6日事件上所起的作用似乎未能阻碍他卷土重来。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 拜登：我们想要成为什么样的国家？ 在冲击国会大厦事件一周年之际，美国总统拜登呼吁人们维护民主。他在2022年1月6日说，美国人必须决定“我们想成为什么样的国家”。“我们要成为一个接受政治暴力为常态的国家吗？”拜登警告说，“我们不能成为这样一个国家”。



（综合报导）

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