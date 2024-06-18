美国国会议员代表团访问达兰萨拉

（德国之声中文网）周二（6月18日），美国国会议员代表团抵达印度，准备会见西藏精神领袖达赖喇嘛。代表团负责人表示，拜登总统将很快签署《促进解决西藏-中国争端法案》。

该法案旨在推动北京重启2010年中断的与西藏流亡领导人的对话，以达成关于西藏问题的协商协议，并促使中国解决西藏人民对其历史、文化、宗教和语言身份的诉求。

此次访问可能会激怒北京，尤其是在目前美中关系动荡时期。达赖喇嘛计划前往美国接受医疗治疗，但尚不清楚他在此期间是否会有任何活动安排。

美国议员将拜访达赖喇嘛（2019年资料图） 图像来源: Ashwini Bhatia/dpa/AP/picture alliance

由共和党众议员麦考尔（Michael McCaul）率领的包括前众议院议长、民主党人佩洛西（Nancy Pelosi）在内的两党七人代表团，已抵达喜马拉雅山麓的小城达兰萨拉。

88岁的流亡西藏精神领袖达赖喇嘛就居住在这里。

"我们非常兴奋，明天将见到尊者，讨论许多事情，包括我们刚刚通过的法案，该法案基本上表明美利坚合众国与西藏人民站在一起。"麦考尔说。他指的是定于周三上午的会晤。

当被问及拜登是否会很快签署该法案时，麦考尔回答说："是的，他会的。"

麦考尔是众议院外交事务委员会主席，他指的是"促进解决西藏-中国争端法案"，也被称为"解决西藏问题法案"。

美国议员们经常访问达兰萨拉，争取全球对西藏的语言和文化自治的支持。

印度达兰萨拉是流亡藏人的聚居地 图像来源: DW

北京：严重关切

北京认为这位诺贝尔和平奖得主是危险的"分裂主义者"，表示对这次访问和拜登预期签署的法案"严重关切"。

外交部发言人林剑在周二的例行记者会上表示："我们对有关报道感到严重关切，敦促美方充分认清达赖集团反华分裂的本质，恪守在涉藏问题上的承诺，不同其进行任何形式的接触，停止向外界发出错误信息。"

林剑说，西藏的事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。他表示，"我们敦促美方恪守承认西藏是中国一部分、不支持西藏独立的承诺，不得签署上述法案。"并称 "中方将采取坚决有力措施，坚定捍卫自身主权、安全、发展利益"。

藏人行政中央（西藏流亡政府）发言人丹增列偕（Tenzin Lekshay）说，"两年来，《解决西藏问题法案》得以通过……现在正放在拜登总统的办公桌上，这将改变游戏规则。"

（路透社）

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