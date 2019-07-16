美国国会拟阻止放宽华为禁令

(德国之声中文网) 本周二(7月16日)，来自中国的电信设备巨头华为对外界透露，尽管受到了美国"断供"等不利因素的制约，公司上半年的销量依然有显著增长。具体的财报将在7月底正式发布。

今年5月初，美国政府出台禁令，禁止美国企业与华为进行业务往来。华为产品所需的高通芯片、谷歌安卓系统服务的供货都受到了影响。特朗普政府以美国的国家安全受到华为的间谍威胁为由，以宣布"通信业国家安全紧急状态"的方式将华为列入商务部"实体名单"。

华为创始人任正非一度表示，受美国政府的影响，华为今明两年的营收额将损失300亿美元。华为今年6月还将下半年的智能手机预计出货量调低了两到三成。而在美国政府出台"断供令"之前，华为第一季度的营收额高达270亿美元，比去年同期增长40%。

不过，今年6月底，中美两国元首在G20大阪峰会期间会晤后，特朗普总统就示意要放松对华为的禁令。上周，美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)披露，将在"对美国国家安全没有威胁的领域"为美国厂商发放向华为供货的许可。负责网络安全事务的美国助理国务卿斯特雷耶(Robert Strayer)则对媒体表示，华府此举目的是避免对华为的美国供货商造成伤害。他透露，一些美国企业已经开始向商务部申请向华为恢复供货的许可。

据不少媒体披露，5月"断供令"出台后，英特尔、高通等美国供货商就一直在游说美国政府放宽禁令。特朗普政府现在放松禁令，被外界认为部分是美企施压的结果。而华为方面则在上周末表示，仅仅是放宽禁令是不够的，应该将华为移除出"实体名单"。华为董事长梁华再次对媒体强调，华为过去没有、现在及未来都不会在设备里安装后门，愿意与客户签订"无后门"协议。

国会议员不买账

然而，本周二(7月16日)，美国国会参众两院10名议员提交了《捍卫美国5G未来法案》(Defending America's 5G Future Act)，试图禁止美国政府将华为移除出"实体名单"，并且以联邦法律的形式落实特朗普的行政命令：禁止具备潜在国家安全风险的外国企业参与美国5G建设。

递交提案的议员既来自共和党，也有来自民主党的议员。针对目前美国政府放宽华为禁令，这部法律草案也提出，国会应当有权废除美国政府向美国企业颁发的允许与华为发生业务往来的豁免许可。

共和党参议员科顿

这10名议员强调，华为构成了对美国国家安全的威胁。共和党籍参议员科顿(Tom Cotton)说："美国企业不应该向我们的敌人销售产品，他们会用这些工具来窃听美国人。"他强调，华为并不是美国企业的普通商业伙伴，而是中共的门面组织。民主党参议员沃纳(Mark Warner)也认为，商务部的"实体名单"不应该被当作贸易战的谈判筹码。

这部法律草案暂时还没有进入投票程序。在总统动用否决权的情况下，一部法案必须分别获得参众两院的2/3多数方可生效。

中国外交部发言人耿爽周三(7月17日)对美国国会议员的提案进行了猛烈抨击，认为"美国有关议员固守冷战联合思维，长期戴着有色眼镜看待中国，提出各种涉华消极议案。他们遏制中国发展、破坏中美关系的险恶用心暴露无遗"。他称，" 美方动用国家力量，无端制裁打压中国企业，严重损害了美国的国家形象和美国企业的自身利益，更严重破坏了全球产业链和供应链。…… 我们希望美方立即停止对华为等中国企业的无理打压和制裁，以公平、公正、非歧视的方式对待中国企业，多做有利于促进中美经贸合作健康稳定发展的事情，而不是设置障碍。"

文山/凝炼/(路透社等)