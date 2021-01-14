美国国会报告：香港一国两制已被摧毁

（德国之声中文网）美国国会及行政当局中国委员会(CECC)周四（1月14日）发布年度报告，指出中国在新疆对待维吾尔以及其它少数民族的政策可能已构成“种族灭绝”。报告认为，过去一年里出现的证据显示中国在当地可能犯下包括“种族灭绝”等“反人类罪”。报告呼吁美国政府确认新疆是否存在以上暴行。

中国数年来受到指责在新疆关押数以百万计少数民族，其中包括宗教领袖、活动人士，但中国政府说它们是“职业培训中心”，让当地人铲除极端主义思想，掌握职业技能。

周四（1月14日）中国驻美国大使馆对以上指责予以驳斥，称CECC“不惜利用各种谎言诋毁中国”，“所谓的‘种族灭绝’不过是反华势力制造的谣言”。

路透社分析道，如果美国确认“种族灭绝”并发表声明，那将意味着同新疆保持商务往来的国家不得不考虑禁止本国公司继续同新疆做生意。美国也可能对新疆进行制裁。周三（1月13日）美国海关和边境保护局宣布华府全面停止进口新疆产棉花和西红柿。

香港一国两制已被摧毁

有关香港问题，报告认为“一国两制”框架已被摧毁，而这严重侵蚀了当地法治和人权。港府逮捕了民主派人士、阻挠记者进行报道、向司法系统施压、并允许港警严酷对待和平示威者。

报告说，香港局势动荡是因为港府与北京拒绝回应港人的合理诉求。而推动实施《香港国安法》更是危及当地人的合法权益。

报告希望国会继续为香港发声，建议政府为受迫害的民主派人士提供庇护，全面实施《香港人权与民主法》，对破坏香港自由与自治的个人实施制裁。

美国国会及行政当局中国委员会(CECC)是2001年成立的独立委员会，主要由两党国会议员以及政府成员组成，负责监察中国的人权状况及法治发展，每年向总统和国会提交年度报告。

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