美国国会强势支持台湾 是否会动摇“战略模糊”?

（德国之声中文网）美国众议院的民主党人和共和党人本周将提出台湾相关法案。众议院外交委员会亚洲小组的主席贝拉（Ami Bera）和查博特（Steve Chabot）将提出"台湾和平与稳定法"，这是一项支持台湾的"外交、经济和物理空间"的措施。

"希望我们能够在众议院凭借两党合作通过一些内容"，贝拉在接受路透社电话采访时说。"我认为，这是我们有希望取得共识、共同发声的领域。"他还表示，预计相关法案的大部分最终将被纳入"老鹰法案"（Eagle Act）--该法案是美国众议院外交委员会主席米克斯（Greg Meeks）上个月提出的一项针对对华政策的全面法案。

展现对台湾"坚如磐石"的承诺

美国参议院已经于6月8日以压倒性优势通过了"美国创新和竞争法案"，该项价值约2500亿美元的法案，旨在提高美国面对中国的竞争力，其中包括对半导体和电信设备的大规模支持。

众议院领导人目前尚且不打算对参议院的该法案进行表决。众议院委员会目前正在撰写其自己的法案，这些法案需要在众议院获得通过，并与参议院的法案相结合，在成为法律前得到两院的通过，这一过程可能需要数周时间。

拜登提名的国务院主管东亚及太平洋事务的助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink）已经于周二（6月15日）表示，华盛顿应该在各个领域发展与台湾的关系。他表示。面对中方的压力，华盛顿必须展示其履行对台湾"坚如磐石"般承诺的决心。

在康达表态前几个小时，中国派出了包括战斗机、轰炸机在内的28架军机进入台湾西南空域。台湾方面称，这是中国军机扰台数量最高的一次行动，中国称此举是为了"遏制台独"。

七国集团领导人上周日发表声明，在一系列问题上对中国提出批评，并特别强调两岸和平稳定的重要性。另外，北约领导人也在本周一的峰会上称，中国带来了"系统性挑战"，表示将对北京采取更强硬的立场。北京则敦促停止诽谤中国。

数名美议员重提《台湾防卫法》

美国数名鹰派的参议员6月16日在参议院再次提出《台湾防卫法》，要求通过法案确保台湾不受中国武力侵犯。数名众议员也同步在众议院提出该法案。去年夏天，就有议员们在参众两院提出该法案，但没有得到通过。

美国是台湾最强大的国际支持者和主要的武器来源，这让中国感到愤怒。不过，与大多数国家一样，华盛顿与台北没有正式的外交关系。

与鹰派国会议员呼吁"美国应该明确承诺在中国进攻时保卫台湾"不同的是，众议院的新台湾法案（台湾和平与稳定法）并不主张改变美国长期以来的"战略模糊"立场。拜登政府反对改变该立场。

新的"台湾和平与稳定法"强调稳定的重要性。其要求拜登政府在90天内就加强对两岸冲突威慑的整体战略作出报告，并强调要与盟友合作。

台北和美国的高层互动 麦克阿瑟访台（1950） 1950年8月，援韩联合国军统帅道格拉斯·麦克阿瑟访台，与蒋介石两度会谈。蒋发表谈话，表示会谈奠定中美共同保卫台湾与军事合作之基础。

台北和美国的高层互动 副总统尼克松访台（1956） 时任美国副总统的尼克松曾作为总统艾森豪威尔的特使与1953年11月和1956年访台。1954年9月9日，美国国务卿杜勒斯（John Foster Dulles）也赴台与蒋介石会谈。1972年2月21日，时任美国总统的尼克松访问中华人民共和国，中美宣布两国关系走向正常化后，尼克松被台湾人称作“丑陋的美国人”。

台北和美国的高层互动 艾森豪威尔总统访台（1960） 1960年6月18日，美国总统艾森豪威尔访问台北，并在总统府前广场向50万人发表演说。他是唯一于任内访问台湾的美国总统。

台北和美国的高层互动 肯尼迪总统会晤陈诚副总统（1961） 1961年7月，中华民国副总统暨行政院长陈诚访问美国，与美国总统肯尼迪和副总统约翰逊会晤。次年3月，美国国务院主管远东事务助理国务卿哈里曼（William Averell Harriman）访台，劝阻蒋介石反攻大陆。

台北和美国的高层互动 约翰逊总统会晤蒋经国部长（1965） 1965年9月23日，时任台湾国防部长的蒋经国访美，晋见美国总统约翰逊，并与美国国防部长麦克纳马拉发表联合声明，表示将依据共同防御条约密切合作。１９７０年４月，时任中华民国行政院副院长的蒋经国再度访美，其间受到未遂刺杀。

台北和美国的高层互动 宋美龄白宫做客（1965） 蒋介石夫人宋美龄1965年9月访美，美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson)夫人邀请她到白宫做客。

台北和美国的高层互动 美台副总统互访（1966、1967） 美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson，图)任职期间，1966年1月1日：美国副总统小休伯特·霍拉蒂奥·汉弗莱（Hubert Horatio Humphrey）抵台访问。1967年5月6日到5月26日，中华民国副总统严家淦与夫人访问美国，并和总统约翰逊会晤。图为约翰逊宣誓就任美国总统。

台北和美国的高层互动 副总统洛克菲勒出席蒋中正葬礼（1975） 中华民国总统蒋中正1975年4月5日逝世后，美国总统福特起初只派农业部长抵台吊唁，引起中华民国政府不满，后来福特又派副总统洛克菲勒（Nelson Aldrich Rockefeller）抵台参加葬礼。

台北和美国的高层互动 卡特总统签署《台湾关系法》（1979） 1979年1月1日，美国与中华民国断绝外交关系，末任大使安克志（Leonard S. Unger）离任，驻台美军全部撤出。同年4月10日，美国总统卡特(图）签署《台湾关系法》，台美仍然保持实质上的双边关系。

台北和美国的高层互动 李登辉总统在康奈尔大学演讲（1995） 1995年，时任台湾总统李登辉以"私人身份"前往母校美国康奈尔大学发表演讲。他是史上首位进入美国的中华民国现任元首。这次访问因此被认为是中华民国在外交上的一大突破。

台北和美国的高层互动 陈水扁总统被禁止“过境”美国（2007） 自1979年台美断交后，台湾总统、副总统、外交部长等高层都被禁止访美。台湾前总统陈水扁曾于2000年过境洛杉矶，2001年和2003年过境纽约，但在2007年访问中美洲时被阻止在美国大陆过境，而只能在阿拉斯加机场短暂加油，被指"有失尊严"。

台北和美国的高层互动 马英九蔡英文均“过境”纽约（2013、2019） 前台湾总统马英九曾于2013年过境纽约，现任台湾总统蔡英文去年7月也过境纽约，并会见台“邦交国”驻联合国常任代表。

台北和美国的高层互动 美国卫生部长阿札尔访台（2020） 美国卫生部长阿札尔(Alex Azar) 2020年8月出访台湾，并与台湾总统蔡英文举行会谈。他也成为自1979年来访问台湾的最高级别美国官员。中国人民解放军军机也在他们会晤的当天短暂飞越台湾海峡中线。

台北和美国的高层互动 美国常驻联合国代表克拉夫特与蔡英文视讯会谈（2021） 美国常驻联合国代表克拉夫特1月14日与台湾总统蔡英文进行视讯谈话。先前，克拉夫特曾计划访台，但因美国务院取消所有外访未成行。克拉夫特在视讯谈话中赞台湾在许多方面为全球典范，蔡英文首次提及将继续推动“加入联合国”。中国外交部回应称，坚决反对任何形式的美台官方往来，并指责克拉夫特的言行严重干涉中国内政，严重违反一个中国原则等等。 作者: 乐然



拜登政府主张延续"战略模糊"

众议院亚太小组民主党籍主席贝拉表示，尽管美国对台湾问题感到担忧，但是美国不应该向北京发出支持台湾独立的信号。

"我们最不希望看到的就是中国误解美国和世界对一个中国政策的承诺，该政策在过往是非常有效的"，贝拉说。

台湾议案还要求美国机构分析如何在经济上帮助台湾、扩大发展，也承认台湾给国际社会做出重要贡献，并呼吁拜登政府提交一份促进台湾"有意义地参与"国际组织的战略。

在被问及华盛顿是否应该改变其"战略模糊"立场、明确承诺在中国进攻时会保卫台湾的时候，候任助理国务卿康达康达也回答说，美国的"一中政策"几十年来确保了两岸的稳定和台湾的安全。

"同时我也认为，维持这种现状、维持安全是一种动态的情况，随着（来自中国）威胁增加，随着北京对台湾威慑和欺凌的行为增加，我们的反应也必须相应做出调整"，康达说。

他还将中国描述为"美国当今面临的主要挑战"，并称拜登政府针对台湾关系通过的新准则"明确旨在进一步发展我们的伙伴关系"。

（路透社等）

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