美国国会山警官首次起诉前总统特朗普

（德国之声中文网）据美国有线电视新闻网(CNN)当地时间周二（３月３０日）报道，两名国会山警察对前总统特朗普提起诉讼，指控他要对１月６日发生的暴力冲击国会事件负责。这两名警官分别是亨比（Sidney Hemby）和布拉辛格姆（James Blassingame）。诉状称，此次暴力事件给他们造成肉体及心理伤害，要求赔偿至少7.5万美元(约6.4万欧元)的伤痛费。这是国会山警员对特朗普的第一起诉讼。

在有特朗普讲话的集会后发生的冲击国会大厦事件中，有5人死亡，其中一名警察。在此前白宫附近举行的集会上，特朗普发表讲话，再度声称民主党人拜登是窃取了选举成果。之后，他的成百上千名支持者游行至国会大厦，并发动冲击。其时，国会正举行会议，确认拜登的胜选。

当时，国会安全人员力量单薄，无法阻止冲击行为。

在向华盛顿一联邦法院提起的诉讼中，这两名国会山警员指控前总统特朗普，“煽惑、鼓励、教唆并指挥”了此次暴行。据《华盛顿邮报》报道，该诉状写道，暴力事件过程中，亨比被人摁到国会大厦门上，并被喷洒了化学品；布拉辛格姆则被人扔向石柱，导致背部和头部受伤。

事件发生后，民主党人指控特朗普 “煽动骚乱”，并对他展开弹劾程序。该程序最后以无罪裁定告终。特朗普本人至今否认对暴力冲击国会山事件有任何责任。

凝炼/ 洪沙 （德新社）

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