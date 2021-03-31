 美国国会山警官首次起诉前总统特朗普 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.03.2021

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时政风云

美国国会山警官首次起诉前总统特朗普

美国媒体报道说，在前总统特朗普的支持者今年一月初冲进国会大厦事件时执勤的警察中，有两人率先对特朗普正式提起指控，要求赔偿。

Washington Trump Anhänger stürmen Capitol

（德国之声中文网）据美国有线电视新闻网(CNN)当地时间周二（３月３０日）报道，两名国会山警察对前总统特朗普提起诉讼，指控他要对１月６日发生的暴力冲击国会事件负责。这两名警官分别是亨比（Sidney　Hemby）和布拉辛格姆（James Blassingame）。诉状称，此次暴力事件给他们造成肉体及心理伤害，要求赔偿至少7.5万美元(约6.4万欧元)的伤痛费。这是国会山警员对特朗普的第一起诉讼。

在有特朗普讲话的集会后发生的冲击国会大厦事件中，有5人死亡，其中一名警察。在此前白宫附近举行的集会上，特朗普发表讲话，再度声称民主党人拜登是窃取了选举成果。之后，他的成百上千名支持者游行至国会大厦，并发动冲击。其时，国会正举行会议，确认拜登的胜选。

1月6日美国总统特朗普的支持者冲击美国国会大厦。

1月6日美国总统特朗普的支持者冲击美国国会大厦。

当时，国会安全人员力量单薄，无法阻止冲击行为。

在向华盛顿一联邦法院提起的诉讼中，这两名国会山警员指控前总统特朗普，“煽惑、鼓励、教唆并指挥”了此次暴行。据《华盛顿邮报》报道，该诉状写道，暴力事件过程中，亨比被人摁到国会大厦门上，并被喷洒了化学品；布拉辛格姆则被人扔向石柱，导致背部和头部受伤。

事件发生后，民主党人指控特朗普 “煽动骚乱”，并对他展开弹劾程序。该程序最后以无罪裁定告终。特朗普本人至今否认对暴力冲击国会山事件有任何责任。

凝炼/  洪沙 （德新社）

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美国警方追捕冲击国会暴乱分子

不论是闯入众议长办公室的老大爷，还是将国会演讲桌劫走并上网拍卖的大叔，许多参与冲击国会山的暴力示威者如今都遭到了美国联邦调查局的追捕。美国警方还开出了5万美元悬赏，寻找埋设炸弹的嫌疑人。  

口气突变 特朗普谴责暴力冲击国会

美国总统特朗普7日晚通过社交媒体发布视频讲话，谴责暴力冲击国会事件，口气和基调比一天前发生了显著转变。据报道，在该事件中受伤的一名警察已不治身亡。  

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