美国国会将通过进一步限制对华投资案

美国国会将在下届政府上任前通过一系列法案，其中包括进一步收紧对中国的投资。此举是为落实美财政部今年10月份制定的相关措施。

（德国之声中文网）美国国会将在未来几天就一项限制美国对华投资的法案进行表决。今年10月，美国财政部推出了于明年1月2日生效的限制对华投资措施，主要对准对中国人工智能领域以及其它被认为对美国国家安全造成威胁的技术领域。

新增了哪些限制？

即将讨论的法案则是对以上限制措施的进一步扩展，增添了新内容，如要求审核中国制造的消费级路由器和调制解调器可能带来的国家安全风险，审查中国在敏感国家安全地点附近购买房地产的行为。

总体而言，进入限制范围的内容涵盖半导体与微电子、量子信息技术以及某些人工智能系统，尖端密码破解计算机系统、专为军事或政府监控用途设计的AI系统以及下一代战斗机等。

民主党参议员凯西(Bob Casey)表示："中国是经济对手，我们必须采取大胆行动，防止我们的未来受到中共威胁。"他补充道："这项立法采取了果断措施，限制美国的投资，防止我们的国家安全技术落入对手手中，以免他们用来对付我们。"

该法案还将要求美国联邦通信委员会（FCC）公布所有持有FCC许可证或授权的实体清单，公开对立的外国政府（包括中国）对哪些实体掌握所有权的信息，以确保委员会对"电信和技术公司与外国对手之间的联系"是知情的。

多管齐下

路透社注意到，为进一步限制中国产品，华盛顿正从多个方面采取行动。

一项年度国防法案可能会禁止中国大疆创新（DJI）和道通机器人（Autel Robotics）在美国市场销售新型无人机；美国商务部正计划在未来几周内敲定阻止销售中国制造的汽车的相关规定，同时禁止中国电信公司在美国运营。

众议院拨款委员会首席民主党籍议员德劳罗（Rosa DeLauro）表示："多年来，我一直看到美国的资金和知识产权助长了中共的技术与能力……这项立法是在拜登政府今年出台的法规基础上进一步推进，为保护和重建我们关键国家能力的两党努力奠定了基础。"

中国外交部发言人林剑在周三（12月18日）在记者会上表示，泛化国家安全概念、出于政治目的对正常的经贸往来人为设置障碍的做法，违背了美方一贯标榜的市场经济、公平竞争、自由贸易原则，扰乱了全球产供链的稳定，不符合任何一方利益。

（路透社等）

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