美国国会大厦暴四周年 特朗普获国会确认当选

美国国会週一正式认证特朗普为总统当选人，将在1月20日正式就职。4年前的这一天，国会在确认拜登当选总统的结果期间，大批川粉因不满选举结果，者闯入国会干扰认证程序，最终升级为严重冲突。

（德国之声中文网）美国参众两院週一（6日）在一场由副總统卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）及众议院议长强生（Mike Johnson）主持的会议上，正式确认特朗普在去年11月的大选中获得足够的选举人团票，以312票的多数击败拿下226張选舉人團票的卡玛拉·哈里斯，成为第47位美国总统，将在两週后就职，再度入主白宫。

值得注意的是，該場會议氣氛平静，卡玛拉·哈里斯在一小时内便完成认证程序，与4年前大批特朗普支持者冲入国会议事厅，导致时任副总统彭斯（Mike Pence）及众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）在内多名政府高层人士及议员被护送离开有著鲜明对比。

美國副總统卡玛拉·哈里斯及众议院议长强生主持会议 图像来源: Matt Rourke/AP/picture alliance

鉴于当年事件，美国警方週一在国会大厦周围架起金属栅栏，週边也停放了多辆警车，并有大量警察部队巡逻。

2021年1月6日，时任美国总统的特朗普因不满在连任选举中败给继任者拜登，多次公开宣称“选举被偷走”，并在白宫附近发表演说时，鼓励支持者游行到国会大楼抗议，呼吁川粉“要激烈的战斗”、“夺回我们的国家”，引发支持者在國會認证拜登与卡玛拉·哈里斯当选程序期间冲入国会山庄，迫使会议中断，创下数十年来最严重的政治暴力事件，最终造成至少5人死亡，逾百人受伤，特朗普也因此面臨多项刑事指控。

4年前，大票特朗普支持者在1月6日聚集在国会大厦外抗议 图像来源: Tasos Katopodis/Getty Images

特朗普承诺“全面特赦”将成真?

事发后，特朗普将因参与国会暴乱被指控及判刑入狱的支持者形容为“政治迫害”的受害者，并称他们为“爱国者”、“政治犯”，在竞选期间及及当选后都多次公开承诺将动用总统特赦权，赦免该起事件中的被告，引发不少政治及法学界人士震惊，认为特朗普此举将传递出一个信息－攻击美国民主制度是正当的。

根据美国司法部统计，截至2024年12月6日，已经有1572人受到联邦指控，其中996人承认犯有重罪或轻罪，215人被判有罪。近600人被指控袭击或妨碍执法；174人被指控携带危险或致命武器进入禁区；18 人被控串谋煽动罪；645人被定罪入狱。

根据《华盛顿邮报》2023年12月与马里兰大学共同进行的一项民调显示，约55%的美国成年人认为1月6日是对美国民主的攻击，不应“被忘记”。但同一份民调也显示，共和党选民不太可能同意这种观点，超过三分之二的人认为拜登2020年胜选“不合法”，他们普遍认为特朗普不用为1月6日发生的暴力事件负责任。

（路透社、美联社、华尔街日报）

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