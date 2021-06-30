 美国商界呼吁拜登重启对华贸易谈判 | 经济纵横 | DW | 06.08.2021

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经济纵横

美国商界呼吁拜登重启对华贸易谈判

包括美国商会、全美零售业协会在内的30余家商界组织8月5日公开致信美国贸易代表戴琪、财政部长耶伦，要求削减进口关税、重启美中贸易谈判。这些组织强调，针对中国商品的惩罚性关税正在拖累美国经济。

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美中两国何时重启贸易谈判?

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拜登政府上任以来，美国贸易代表一直没有与中国就贸易战后续继续沟通，现在终于通上话了，媒体分析，就声明来看，双方仍有分歧。

美中第一阶段贸易协议虽是特朗普任内达成的，但拜登政府也在对其执行状况进行评估。美国贸易代表办公室日前发表有关知识产权保护的《301报告》指出，中国在保护知识产权方面虽然有所作为，但不足以履行在协议中做出的承诺。

外界关注美国贸易代表戴琪上任后，如何处理美中贸易争端，也好奇在前总统特朗普对盟友也高举贸易大棒后，能否修复关系。

虽然中国6月份进出口贸易还是比同期连年增长，但中国海关总署预告，下半年的经济数字还是会受到世界疫情等不稳定因素影响。

刚刚结束的G7峰会上，中国话题在议程中占据了相当的分量。西方工业国能够形成应对中国的“统一战线”，在国际秩序和贸易领域捍卫自己的主导权吗？就此德国之声专访了德国全球及区域问题研究所（GIGA）的国际关系问题专家普拉格曼（Johannes Plagemann）。

 (德国之声中文网) 公开信认为，北京已经落实了2020年1月美中第一阶段贸易协议中的"重要指标与承诺"，其中包括向美国金融机构开放市场、减少针对美国农产品的法律壁垒、增购美国商品等。

根据美中第一阶段贸易协议，中方需要先落实上述义务，美方才会取消针对部分中国商品的惩罚性关税。

在公开信中，美国商界代表特意迎合了拜登政府的"工人利益优先"、"以工人为中心的贸易议程"等说辞，强调"应该考虑到美中关税对美国本土民众造成的影响"，呼吁"取消损害美国利益的关税"。公开信进一步指出，对中国商品加征的关税已经造成美国国内的制造成本、服务成本上涨，从而威胁到了美国商品的海外竞争力；而立刻削减关税"将能够缓解通货膨胀压力"。

美国全国商会、美国商界圆桌会议、全美零售业协会、美国农场局联合会、半导体产业协会等多个美国最具影响力的商界组织都在公开信上签字。《华尔街日报》在报道中指出，这说明美国经济界对拜登政府重新评估对华经贸政策的速度感到失望。迄今为止，拜登政府并没有就是否认真执行美中第一阶段贸易协议、是否寻求延长该协议释放出明确信号。白宫也没有明确表态是否会维持对中国商品加征关税。

拜登政府仍在评估

《华尔街日报》获悉，中国官员曾经告诉美国企业高管，在拜登政府明确认可美中第一阶段贸易协议之前，中方不会在贸易问题上有所行动。而美国政府官员则透露，重新评估工作将持续到"今年秋天的某一时候"。

2020年1月15日，中国副总理刘鹤和美国时任总统特朗普在白宫正式签署第一阶段美中贸易协议

2020年1月15日，中国副总理刘鹤和美国时任总统特朗普在白宫正式签署第一阶段美中贸易协议

在公开信中，美国经济界代表表达了对第一阶段贸易协议的"强烈支持"，呼吁白宫继续与中国就经贸问题进行接触，并且就第一阶段贸易协议没能涵盖的国家补贴、政府采购、网络安全等问题展开谈判。此外，他们还敦促美国贸易代表给予企业以更多的关税豁免权，并启动全面降低中国商品关税的进程。与此同时，公开信也承认，"如果中国在核心议题上没有更多实质性进展，就不太可能完全解决关税问题"。

(华尔街日报、彭博社等)

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