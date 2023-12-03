美国商务部长：“我们绝不会让（中国）迎头赶上”

（德国之声中文网）美国商务部长雷蒙多在加州西米谷（Simi Valley）举行的“里根国防论坛”（Reagan National Defense Forum）上发表讲话说，北京是“我们遇到过的最大威胁”。她同时强调“中国不是我们的朋友”。

法新社指出，美中作为世界最大的两个经济体已经陷入了激烈的商业和地缘政治竞争。雷蒙多领导的商务部在其中发挥着主导作用。

今年10月，美国商务部发布了对华半导体出口管制最终规则。最终规则在去年10月出台的临时规则基础上，进一步加严对人工智能相关芯片、半导体制造设备的对华出口限制，并将多家中国实体增列入出口管制“实体清单”，以防止北京将其用于军事用途。

雷蒙多昨天在论坛上表示：“我知道在座的一些芯片公司的CEO对我的做法感到不满，因为你们的营收正在损失。这就是生活，保护我们的国家安全比短期收入更重要。”

她说：“民主对你的企业有好处。这里和世界各地的法治对你的企业都有好处。”

雷蒙多指出，英伟达（Nvidia）是开发最新一代人工智能所需的最复杂芯片的制造商。英伟达开发性能略低的芯片出口到中国，以符合美国商务部做出的限制规定。雷蒙多承认，“这就是工业界所做的”，“不过，”她补充说，“这并不多有效。”

她说：“中国每天都试图找出如何绕过我们的出口管制……这意味着每一分每一秒，我们都必须提高警惕，加强这些限制措施并更加认真地与我们的盟友一起执行。”

雷蒙多强调说，她的部门需要更多的资金来有效地履行其使命。

她说：“我只有2亿美元的预算，也就相当于几架战斗机的费用。让我们来为这项任务提供资金，让它得到应有的资助，我们需要这样做来保护美国。”

她强调说，美国在人工智能和半导体设计领域都领先于世界，这归功于美国的私营企业。

她说：“我们绝不会让（中国）迎头赶上。”

美国为何大举投资芯片行业？

（法新社）

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