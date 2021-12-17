美国商务部更新实体清单：军事医学院榜上有名

（德国之声中文网）美国商务部周四（12月16日）将多家中国生物技术公司列入实体名单，称它们参与了对维吾尔等少数民族的监控。

据法新社报导，这轮被制裁的包括中国军事医学科学院以及11家科研机构，据称这些机构进行控制大脑的武器研究。

美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）在一份声明中称，生物科技和创新医学领域的科研能够拯救生命。"但中国却利用这些科技手段监控自己的人民以及压迫少数民族以及有宗教信仰的群体。“

声明还写道，"我们无法允许，让基于医学科学和生物创新的美国产品，包括技术和软件，被利用并构成对国家安全的威胁。"

人权组织认为中国新疆地区出现严重破坏人权现象，美国政府以及一些国家的议会指责那里发生了"种族灭绝"的惨剧，称至少100万维族以及其他少数民族受到监禁。中国驳斥这类指控，称在新疆只是进行了职业培训，旨在去极端化以及发展当地经济。

周四，除生物医学科技外，美国商务部的实体清单还加入了华海智汇技术有限公司、江苏亨通光纤科技、江苏亨通高压海缆等中国企业，指责它们收购或有意收购美国科技支持中国军队建设。上了所谓黑名单的企业今后获取美国技术的门槛将明显提高，美方供货商必须在得到商务部的特许后才能进行交易。

(法新社、路透社)

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。