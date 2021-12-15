 美国商务部更新实体清单：军事医学院榜上有名 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.12.2021

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美国商务部更新实体清单：军事医学院榜上有名

美国商务部以监控新疆少数民族以及对国家安全构成威胁为理由，将中国军事医学科学院的研究所以及多个科技公司更新进"实体清单"。

USA Gina M. Raimondo

美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）

DW.COM

美国政府再出重拳制裁中国公司。除了禁售技术意外，美国财政部还禁止对实体清单上的公司进行投资。由此股市跳水已是意料之中。

美国对中国、朝鲜和缅甸等国涉侵犯人权的个人和实体祭出新制裁。中国AI巨头商汤科技被列入制裁清单，榜上有名的还包括两名被指侵犯人权的新疆官员。

美国商务部长雷蒙多告诉路透社，拜登政府会保留对华为采取进一步行动的可能性，并重申他们并未放软对华为的姿态。她也说，美国会继续把其他公司加入制裁的实体清单中。

（德国之声中文网）美国商务部周四（12月16日）将多家中国生物技术公司列入实体名单，称它们参与了对维吾尔等少数民族的监控。

据法新社报导，这轮被制裁的包括中国军事医学科学院以及11家科研机构，据称这些机构进行控制大脑的武器研究。

美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）在一份声明中称，生物科技和创新医学领域的科研能够拯救生命。"但中国却利用这些科技手段监控自己的人民以及压迫少数

"我们无法允许，让基于医学科学和生物创新的美国产品，包括技术和软件，被利用并构成对国家安全的威胁。"

人权组织认为中国新疆地区出现严重破坏人权现象，美国政府以及一些国家的议会指责那里发生了"种族灭绝"的惨剧，称至少100万维族以及其他少数民族受到监禁。中国驳斥这类指控，称在新疆只是进行了职业培训，旨在去极端化以及发展当地经济。

周四，除生物医学科技外，美国商务部的实体清单还加入了华海智汇技术有限公司、江苏亨通光纤科技、江苏亨通高压海缆等中国企业，指责它们收购或有意收购美国科技支持中国军队建设。上了所谓黑名单的企业今后获取美国技术的门槛将明显提高，美方供货商必须在得到商务部的特许后才能进行交易。

(法新社、路透社)

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