美国商务部更新实体清单：军事医学院榜上有名

（德国之声中文网）美国商务部周四（12月16日）将多家中国生物技术公司列入实体名单，称它们参与了对维吾尔等少数民族的监控。

据法新社报导，这轮被制裁的包括中国军事医学科学院以及11家科研机构，据称这些机构进行控制大脑的武器研究。

美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）在一份声明中称，生物科技和创新医学领域的科研能够拯救生命。"但中国却利用这些科技手段监控自己的人民以及压迫少数

"我们无法允许，让基于医学科学和生物创新的美国产品，包括技术和软件，被利用并构成对国家安全的威胁。"

人权组织认为中国新疆地区出现严重破坏人权现象，美国政府以及一些国家的议会指责那里发生了"种族灭绝"的惨剧，称至少100万维族以及其他少数民族受到监禁。中国驳斥这类指控，称在新疆只是进行了职业培训，旨在去极端化以及发展当地经济。

周四，除生物医学科技外，美国商务部的实体清单还加入了华海智汇技术有限公司、江苏亨通光纤科技、江苏亨通高压海缆等中国企业，指责它们收购或有意收购美国科技支持中国军队建设。上了所谓黑名单的企业今后获取美国技术的门槛将明显提高，美方供货商必须在得到商务部的特许后才能进行交易。

(法新社、路透社)

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