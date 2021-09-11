 美国商会: 美企对中国业务恢复乐观 | 经济纵横 | DW | 23.09.2021

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经济纵横

美国商会: 美企对中国业务恢复乐观

美国商会与普华永道9月23日公布的最新年度调查显示，美国企业对中国业务的乐观程度已经恢复到疫情前水平，达到3年来的最高点。不过，美企依然对中国严苛的防疫措施持保留态度，也对北京近期加大经济监管力度感到不安。

Symbolbild China - USA

美国商会的调查进行于中国当局的“监管风暴”之前

DW.COM

在美国国会27日举行的一场听证会上，跨党派的美国国会议员批评五间赞助北京冬奥的美国公司代表，并呼吁他们该退出赞助该活动的行列。然而，这些公司的代表并未正面回应相关问题。

美国政府警告有新疆业务的美企，哪怕只有间接联系，都有可能违反美国法律。北京则出台白皮书，称新疆处在历史上最好的发展时期。

美国商务部因为五家与能源有关的中企涉及新疆人权侵害将其列入实体清单，限制进出口。白宫与中国外交部也就此再打口水战。

对几乎所有的国际性企业而言，在中美两国之间选边站，无疑都是一个灾难性的选择。中国出台《反外国制裁法》意味着，北京正在策划制裁参与打压中国公司的外国企业，在华作业的超过5000家大小德企，必须对其前途做出新的判断。

新近一项研究报告明确指出，美中贸易争端对欧洲是个大问题，而该问题不会在特朗普卸任之后消失，欧洲在华企业应准备应对最糟情况。

 (德国之声中文网) 这项在今年6月中旬到7月中旬开展的调查显示，338家受访美国企业中，78%表示在2021年对自家公司的五年业务展望感到"乐观或略微乐观"，这比2020年高出近20个百分点，并且正在向2018年水平回归。

相比之下，只有10%的受访美企表示悲观，明显少于2020年的18%以及2019年的21%。这有可能和美国白宫易主有关：美中关系2019年在特朗普执政时期降至低谷，特朗普政府对中国发起了激烈的贸易战，还对中国一些非常知名的科技公司实施了制裁。拜登政府上台后，在对北京采取直接行动方面表现得更为谨慎，不过双方关系仍然紧张。

主持这场调查的上海美国商会则将乐观情绪回升归因于营收增加，以及对中国疫情的担忧减弱。中国已经通过零容忍政策在很大程度上控制了疫情的传播。上海美国商会会长吉布斯(Ker Gibbs)说，中国业务从去年的封锁中迅速恢复，"然而，我们仍然感受到疫情的影响，会员继续受到中国旅行限制的负面冲击。总体业务表现良好，但也有紧张的迹象。"

乐观之下仍有不安

同样根据这项调查，美国企业对后疫情时代中国当局的一些政策持有保留看法，尤其是在雇佣劳动力方面。虽然有约2/3的受访企业表示，计划今年增加在华员工人数，这个比例较2020年增加了31.4个百分点；但是62.3%的受访者也声称，劳动力供应问题对运营造成了"一定阻碍"或者"严重阻碍"。

目前，中国执行的严格防疫规定要求所有入境人员至少接受两星期的隔离，多种访问签证也暂停发放或者大幅削减了发放数量。

China Nanjing | Tests nach Coronavirusausbruch

中国的“零容忍”防疫政策对劳动力市场的流动造成了阻碍

调查还显示，46.7%的受访美企认为，中国市场的监管环境是透明的，略低于2020年的51.4%。

值得注意的是，此次调查进行于6月至7月中旬，而中国当局针对私营企业的"监管风暴"7月初才刚刚开始。因此，滴滴出行接受国家安全审查、教育行业被禁止资本化运作、网络游戏行业遭遇新规等事件并未充分体现在此次调查中。上海美国商会会长吉布斯说："许多监管措施的变更都发生在调查之后，这将会对我们的会员构成更多阻碍。尽管许多监管措施有着良好的动机，但是这种无预警或者极少预警的新规宣布方式依旧让企业感到不安。"

(路透社)

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