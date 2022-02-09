美国商会称拜登考虑对中国另启贸易调查

（德国之声中文网）由于中国远远未兑现中美两国达成的「第一阶段」贸易协议中所作出的两年采购承诺，美国商会官员周三（2月9日）表示，若中国未履行的「第一阶段」采购承诺的谈判失败，拜登政府正在考虑一系列惩罚，其中包括重启对中国的贸易调查，结果可能会导致对中国货加征关税。

美国商会副会长布列恩（Myron Brilliant）向记者表示，华府与其盟国可能联手，迫使中国为国际企业提供更公平的竞争环境和发展机会，商会支持华府与中国商讨贸协承诺问题。

布列恩说：「若这些会谈不能成功达成协议，那么我认为政府可以考虑采取进一步行动」。不过他期望华府在作出任何行动前，咨询各方的看法。他强调，「（美国商会）目前不支持任一选项，这显然可能包括 301 调查等行动。」

美国普查局2月8日公布的数据显示，美国2021年与中国的货物贸易逆差扩大450亿美元或14.5%，达到3,553亿美元，是2018年创下4,182亿美元记录以来的最大逆差。而2020年对华贸易逆差则达到3,103亿美元，在疫情的影响下，创下了10年来最低。

该数据显示，中国远远没有兑现在2017年基础上，增购价值2,000亿美元的美国农产品、制成品、能源和服务的承诺。换句话说，中国承诺的采购量存在巨大缺口。

彼得森国际经济研究所资深研究员鲍恩（Chad Bown）对美国普查局的数据分析称，中国仅兑现了两年商品和服务采购目标的57%。

观看视频 03:39 拜登会继续对华贸易战吗？

布列恩强调，拜登政府的任何行动都应与商界和美国盟友协商。他说：「任何针对中国的行动，如果不是以多边的方式进行，不是与美国的盟友一起制就不会有成效。」

美国贸易代表办公室（USTR）没有回复路透社的评论请求。

（路透社等）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。