 美国唯一的安妮·弗兰克雕像遭玷污 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.12.2020

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时政风云

美国唯一的安妮·弗兰克雕像遭玷污

美国爱达荷州有一座被纳粹杀害的德国犹太少女安妮·弗兰克的纪念雕像。近日，这座雕像被人打上纳粹十字，并配以威胁口号，引起公众震惊。

USA Anne Frank Mahnmal mit Nazi-Propaganda geschändet

出现在安妮·弗兰克雕像上的纳粹十字让许多人震惊愤怒

（德国之声中文网）据美国媒体报道，爱达荷州（Idaho）首府博伊西（Boise）警察局长Ryan Lee谴责对全美唯一一处安妮·弗兰克雕像的玷污行动"绝对丑恶"，"它让我们有理由忧虑"。本周二（12月8日，），有人在这座纪念当年遭纳粹杀害的犹太少女雕像上贴上了纳粹十字，并写下"我们无所不在"这样的字眼。

"刺入心脏"

警察局长Ryan Lee许诺，"我们将找到作案人，他们试图在我们的城市挑起仇恨。"通过生后发表的日记，安妮·弗兰克（1929-1945）的生平传遍了全世界。负责该雕像的是瓦斯穆特人权中心（Wassmuth Center for Human Rights ）。该机构负责人普林齐希（Dan Prinzig）指出，这一玷污行为"用一种方式告诉我们，我们这个社区是谁？是什么？这让人悲哀"，是"刺入心脏的一刀"。他呼吁人们点烛静默。

不是第一次

该中心以天主教神父比尔·瓦斯穆特（Bill Wassmuth，1941-2002）命名。当年，他放弃了职位，以全身心投入反对白人种族主义者和新纳粹分子的斗争。爱达荷州是美国国内极右分子重镇之一。2017年，安妮·弗兰克的这座纪念碑就曾被人涂抹了反犹主义和种族主义的口号。当时，修复工作花去了2万美元。

  • Anne Frank

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    逃离纳粹

    1933年，为了躲避纳粹迫害，安妮·弗兰克随家人从德国逃亡到荷兰。二战爆发后，纳粹占领了荷兰，他们不得不躲藏起来。在长达两年的时间里，她和家人居住在一幢建筑中秘密的两层楼里。最终，有人出卖了他们。1944年8月4日，她和家人被逮捕，随后被送往奥斯维辛集中营。

  • Anne Frank with sister Margot.

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    姐妹弟兄

    这一天是安妮（前排左）的姐姐玛戈特（后排右）的八岁生日，父亲奥托·弗兰克拍下了这张照片。玛戈特比安妮大三岁半。这是1934年，一家人已经流亡来到荷兰。

  • Anne Frank House in Amsterdam

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    藏身之地

    安妮的父亲在阿姆斯特丹开了一家公司，公司的总部就在这幢建筑内。父亲在这里安排了秘密居所。从1942年到1944年，弗兰克一家四口和另外同样躲避纳粹迫害的四人隐居于此。就在这里，安妮写下了后来蜚声世界的日记。1960年，“安妮之家”成为博物馆。

  • Anne Frank's diary

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    日记作伴

    安妮开始写日记以后，几乎无一日中断。日记成了她的一个朋友，她把它叫做Kitty。无忧无虑的日子结束了，隐居生活完全不同。她写道：“我最喜欢的是，至少我还能写下我的思考和感受；否则，我会感到彻底的窒息。”

  • Liberation of the Bergen-Belsen concentration camp.

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    死于集中营

    1944年10月30日，安妮和姐姐从奥斯维辛被送到伯根-贝尔森集中营。在这里，超过7万人被折磨至死。1945年英军解放了这所集中营，将受害者集体埋葬，安妮和玛戈特姐妹就在其中。她们死于斑疹伤寒。临终时，安妮只有15岁。

  • Tombstone of Anne and Margot Frank

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    安妮之墓

    伯根-贝尔森，安妮的墓碑。这位出生于法兰克福的犹太女孩，曾经幻想过不一样的人生。1944年4月5日，她在日记中写道：“我不想像大多数人那样庸庸碌碌。我想给身边的人带来快乐和帮助，尽管他们并不是总能理解我。我想要活下去，即便在我死后！”

  • Shelf with books on Anne Frank in the state library of Pirna in Saxony, Germany.

    安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难

    《安妮日记》闻名世界

    安妮梦想成为记者、作家。1947年7月25日，在幸存下来的父亲的努力下，她的日记得以出版。1952年，被翻译成英文出版。安妮·弗兰克成为纳粹暴行受害者的标志性人物。“我们都为追求幸福而生活；我们千差万别，却又并无两样。”——安妮日记，1944年7月6日

    作者: Iveta Ondruskova


凝炼／叶宣（德新社）

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是谁出卖了安妮·弗兰克？

《安妮日记》的女主角安妮·弗兰克一家的悲惨命运打动了千万人。但这家犹太人最后是如何落入纳粹魔爪的？一名前FBI警官现在要解开这个世纪之谜。  

再现历史：安妮·弗兰克故居重新开放

阿姆斯特丹的安妮·弗兰克故居整整装修了2年。这里一直吸引着大量游客，但是参观者获得的信息却越来越少。重新装修后的安妮·弗兰克故居有了很大的改变。  

《安妮日记》首次被德国人搬上银幕

著名的《安妮·弗兰克日记》再次被搬上了银幕。这是德国制片人和导演首度尝试讲述这个发生在纳粹统治下的真实故事。  

《安妮日记》"难以启齿"的段落重见天日

数十年前，犹太姑娘安妮·弗朗克（Anne Frank）将自己日记中的两页纸牢牢粘上了。在那两页里，安妮记录了一些粗俗笑话，写下了自己关于性的想法。现在，专家们辩认出了相关文字。  

安妮·弗兰克的小说片段《亲爱的姬蒂》

要是有更多些运气、人间少一些恶行，她或许能经历到这一天。2019年6月12日，她满九秩。  

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