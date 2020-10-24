美国唯一的安妮·弗兰克雕像遭玷污

（德国之声中文网）据美国媒体报道，爱达荷州（Idaho）首府博伊西（Boise）警察局长Ryan Lee谴责对全美唯一一处安妮·弗兰克雕像的玷污行动"绝对丑恶"，"它让我们有理由忧虑"。本周二（12月8日，），有人在这座纪念当年遭纳粹杀害的犹太少女雕像上贴上了纳粹十字，并写下"我们无所不在"这样的字眼。

"刺入心脏"

警察局长Ryan Lee许诺，"我们将找到作案人，他们试图在我们的城市挑起仇恨。"通过生后发表的日记，安妮·弗兰克（1929-1945）的生平传遍了全世界。负责该雕像的是瓦斯穆特人权中心（Wassmuth Center for Human Rights ）。该机构负责人普林齐希（Dan Prinzig）指出，这一玷污行为"用一种方式告诉我们，我们这个社区是谁？是什么？这让人悲哀"，是"刺入心脏的一刀"。他呼吁人们点烛静默。

不是第一次

该中心以天主教神父比尔·瓦斯穆特（Bill Wassmuth，1941-2002）命名。当年，他放弃了职位，以全身心投入反对白人种族主义者和新纳粹分子的斗争。爱达荷州是美国国内极右分子重镇之一。2017年，安妮·弗兰克的这座纪念碑就曾被人涂抹了反犹主义和种族主义的口号。当时，修复工作花去了2万美元。

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难 逃离纳粹 1933年，为了躲避纳粹迫害，安妮·弗兰克随家人从德国逃亡到荷兰。二战爆发后，纳粹占领了荷兰，他们不得不躲藏起来。在长达两年的时间里，她和家人居住在一幢建筑中秘密的两层楼里。最终，有人出卖了他们。1944年8月4日，她和家人被逮捕，随后被送往奥斯维辛集中营。

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难 姐妹弟兄 这一天是安妮（前排左）的姐姐玛戈特（后排右）的八岁生日，父亲奥托·弗兰克拍下了这张照片。玛戈特比安妮大三岁半。这是1934年，一家人已经流亡来到荷兰。

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难 藏身之地 安妮的父亲在阿姆斯特丹开了一家公司，公司的总部就在这幢建筑内。父亲在这里安排了秘密居所。从1942年到1944年，弗兰克一家四口和另外同样躲避纳粹迫害的四人隐居于此。就在这里，安妮写下了后来蜚声世界的日记。1960年，“安妮之家”成为博物馆。

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难 日记作伴 安妮开始写日记以后，几乎无一日中断。日记成了她的一个朋友，她把它叫做Kitty。无忧无虑的日子结束了，隐居生活完全不同。她写道：“我最喜欢的是，至少我还能写下我的思考和感受；否则，我会感到彻底的窒息。”

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难 死于集中营 1944年10月30日，安妮和姐姐从奥斯维辛被送到伯根-贝尔森集中营。在这里，超过7万人被折磨至死。1945年英军解放了这所集中营，将受害者集体埋葬，安妮和玛戈特姐妹就在其中。她们死于斑疹伤寒。临终时，安妮只有15岁。

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难 安妮之墓 伯根-贝尔森，安妮的墓碑。这位出生于法兰克福的犹太女孩，曾经幻想过不一样的人生。1944年4月5日，她在日记中写道：“我不想像大多数人那样庸庸碌碌。我想给身边的人带来快乐和帮助，尽管他们并不是总能理解我。我想要活下去，即便在我死后！”

安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难 《安妮日记》闻名世界 安妮梦想成为记者、作家。1947年7月25日，在幸存下来的父亲的努力下，她的日记得以出版。1952年，被翻译成英文出版。安妮·弗兰克成为纳粹暴行受害者的标志性人物。“我们都为追求幸福而生活；我们千差万别，却又并无两样。”——安妮日记，1944年7月6日 作者: Iveta Ondruskova



凝炼／叶宣（德新社）

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