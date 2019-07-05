 美国哪些地方还讲德语？ | 文化经纬 | DW | 14.07.2019

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文化经纬

美国哪些地方还讲德语？

300年前，德国移民远渡大西洋前往宾夕法尼亚。历代后人护养着他们的语言和文化，直到今天。

USA Kutztown Pennsylvania (DW/Oliver Sallet)

宾夕法尼亚州生活着许多德国移民后裔

（德国之声中文网）坐在自己的牛栏前，森迪（Norman Sunday）时不时会生出某种伤感。来自宾夕法尼亚州的这位82岁农人心下清楚，一段延续了数十年的家族史或将终结。从前，他在这里养牛；如今，他过着养老生活。孩子们很可能不会接手农庄。

就像伯克县（Berk County）的其他很多人一样，森迪是德国移民后嗣。18世纪上，这些移民从普法尔茨（Pfalz）来到这里，寻找新家乡。他们都是农民，不辞辛劳，笃信上帝，-坚守自己的文化。森迪本人从未去过德国，但父母用宾夕法尼亚德语和他交流。这种方言当地人说了300年，迄今依旧鲜活。森迪告知，他从来都说不了这种语言，但听得懂。

快速扩展的语言

宾夕法尼亚大学的帕特里克·唐莫耶（Patrick Donmoyer）有心为后代保存德国遗产。他在库兹镇（Kutztown）的"德国文化遗产中心"（German Cultural Heritage Center）内的一个建于1870年的德语学校教课。该校现用作博物馆。

USA Kutztown Pennsylvania (DW/Oliver Sallet)

库茨镇 的博物馆

唐莫耶指出，宾州德语绝无消亡危险，在该州，有4万人说这一方言，全美范围，人数更达40万，且呈上升趋势。其主要原因是阿米什人（Amish ）和门诺会人（Mennonite）的众多教派，它们视宾夕法尼亚德语为母语，并谨遵多子多孙传统。

30%的宾夕法尼亚人有德国先人，很多后人今天依旧在家说这种方言。唐莫耶说，在300年时间里，这种方言发展成了一种自己的语言。

牛栏星作为自己的艺术形式

宾夕法尼亚著名的牛栏星是当地典型的标志。牛栏上佩饰的有8到12道光束的彩色油画，隔着老远就能看到。它们也是当年普法尔茨移民带到大西洋这一边的，并逐步发展为一种自己的艺术形式。

唐莫耶在"库兹镇民俗节"现场展示如何绘出这样的画。他解释说，通过黄、黑等对比强烈的色彩，星星会有一种动感。不过，这种标志同魔咒标识无关。唐莫耶解释道，对农民来说，太阳、月亮和星星亘古以来就扮演着重要角色，所以，他们不过是画下了他们看来重要的东西罢了。

USA Kutztown Pennsylvania (DW/Oliver Sallet)

老风俗

每年会有多达13万人前来观赏库兹镇民俗节。节庆数日里展示的很多东西在在让人想到德国移民，直到今天，他们都主导着伯克县的形象。"香肠馆"里供应真正的宾夕法尼亚酸菜烤肠，一支管乐队即兴演奏着。这样的乐队也挺适合在巴伐利亚出场。

小号手莫尔（Leon Moll）打小就常用宾州德语和父母交流。不过，双亲辞世后，他很少再有机会说这种方言啦。他指出，孩子们不愿用这种语言。对此地的很多人来说，举办民俗节的这9天是一年里让老风俗复生的唯一日子。

 

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