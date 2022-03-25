 美国和菲律宾在台湾附近举行大规模军事演习 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.03.2022

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时政风云

美国和菲律宾在台湾附近举行大规模军事演习

在菲律宾北部与台湾的海域边界附近，数千名美国和菲律宾将士开始了多年来最大规模的一次军事演习。组织者表示，"这是为了共同防御，绝不是为了进攻。"

Philippinen | Philippinen | Militärmanöver mit Soldaten der USA

美国和菲律宾9000名官兵3月28日开始展开多年来最大规模的一次军事演习

（德国之声中文网）周一（3月28日），数千名美国和菲律宾将士在菲律宾北部与台湾的海域边界附近开始了多年来最大规模的一次军事演习，其中包括实弹演习、飞机突击、城市作战和海滩登陆。

美国和菲律宾军方官员说，这是被称为"巴利卡坦"（Balikatan，菲律宾他加禄语，意思是"肩并肩"）的年度演习，今年将持续到4月8日，共有近9000名来自海军、海军陆战队、空军和陆军的将士参加，其中包括5100名美军将士。演习的目的在于加强长期条约盟友的 "作战能力和应对现实世界挑战的准备工作"。

由于这场军事演习的地点靠近台湾，声称台湾是中国的领土的中国当局可能会对此表示不满，但组织者说，这场演习不把任何特定国家作为目标。

"美国军队和菲律宾武装部队将一起训练，以扩大和推进共享的战术、技术和程序，加强我们的反应能力和对现实世界挑战的准备。"美国海军陆战队第三师指挥官巴格伦少将（Maj. Gen. Jay Bargeron）说，"我们的联盟一直是印太地区力量和稳定的一个关键因素。"

巴利卡坦演习开始于1991年，以1951年签订的《共同防御条约》为基础。该条约规定美国和菲律宾在受到攻击时互相提供援助，结盟的目标是为任何安全突发事件做好强大和充分的准备，作为对战争的威慑。菲律宾军方发言人扎加拉上校（Col. Ramon Zagala）说："这是为了共同防御，绝不是为了进攻。"

扎加拉告诉美联社说，该条约联盟 "正式宣布了我们的团结意志和相互防御外部军事袭击的决心。如此一来，任何潜在的侵略者都不会以为，联盟中的任何一方是孤立无援的。"

Philippinen | Militärmanöver mit Soldaten der USA

菲律宾武装部队菲美肩并肩军事演习指挥官Charlton Sean Gaerlan（左）和美国海军陆战队第三师指挥官巴格伦少将（Maj. Gen. Jay Bargeron，中）

菲律宾卡加延省长心存顾虑

但是，菲律宾北部卡加延省的省长曼巴（Manuel Mamba）反对任何真枪实弹的联合军演，担心这可能会与中国发生冲突。本周，两国部队将在该省沿海城镇克拉维里亚举行两栖登陆与有限实弹演习。

"军方询问我的意见，我表示不能允许任何实弹演习。其他任何演习都可以，但是实弹演习不行。"曼巴通过电话告诉美联社，"我们必须与中国接触，但不是通过战争。我知道台湾是一个火药桶。"

曼巴说，中国、美国和台湾都表示有兴趣在卡加延省投资，那里的农业和相关产业有待发展。他说："我不是亲中国的，我是亲卡加延的。"

一位菲律宾军方官员说，海滩登陆演习将在克拉维里亚进行，不会使用任何实弹。实弹演习将在卡加延以南更远的塔拉克省的空军训练场--乌鸦谷举行。

台湾和中国大陆之间的紧张局势正在加剧。但是，扎加拉说，大部分军事演习的计划在一年前就已经做好了，并没有考虑到台湾海峡反复出现的紧张局势。

为了警告台独支持者及其外国盟友，中国一直台湾海峡举行威胁性军事演习，并在台湾领空附近穿行战机，包括在2月24日俄罗斯开始入侵乌克兰的时候。

习近平领导的中国政府表示致力于和平统一台湾。美国一直表示支持台湾确保自卫，而中国被认为在不久的将来可能入侵台湾。

美国海军陆战队第三师的斯塔尔少校（Maj. Kurt Stahl）说，虽然大多数战斗演习和人道主义项目将在菲律宾北部进行，但是也有一些演习将在西部的巴拉望岛举行，同时美国和菲律宾的战斗机也将在吕宋岛西部附近进行防空演习。

该地区毗邻有争议的南中国海。中国在那里的行动越来越强硬，包括建立导弹保护的军事基地以强化在此地区的领土主张，这引发了菲律宾和越南等国的抗议，以及美国及其西方和亚洲盟友的谴责。

杜特尔特立场转变

大规模军演反映了即将离任的总统杜特尔特的立场转变。他曾威胁要限制美国在菲律宾的军事活动。他发展了菲律宾与中国和俄罗斯更紧密的关系，同时经常批评美国的安全政策。

去年7月，在美国提供了他公开索求的数百万剂冠状病毒疫苗之后，杜特尔特改变了他的态度，没有终止与华盛顿签订的一项关键防务协定。该协定允许美国和菲律宾军队进行大规模的军事演习，如目前正在进行的巴利卡坦演习。

美国总统拜登曾表示，美国捐赠疫苗的目的是帮助较贫穷的国家拯救生命，而不是用作人情或者缓解压力以寻求其他让步。

(美联社)

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