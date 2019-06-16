美国和塔利班继续谈判

（德国之声中文网）早在今年2月，冲突各方代表就在卡塔尔进行了会晤。美国阿富汗问题特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）的一名工作人员说，双方的主要目标是就反恐斗争、外国军队撤军、阿富汗内部谈判协议以及全面、持续停火等议题达成共识。

上周二（6月18日），美国国务卿蓬佩奥（ Mike Pompeo）出人意料地访问了喀布尔。他在喀布尔表示，希望能够在9月1日前与塔利班缔结一项和平协定。

马斯给予支持

此前，德国外交部长马斯（Heiko Maas）向阿富汗外长拉巴尼（Salahuddin Rabbani ）承诺，德国将一如既往地支持阿富汗的和平进程。马斯说，德国愿意协助卡塔尔为阿富汗开展内部对话创造条件。阿富汗政府，特别是塔利班应该利用当前的机会。德国将继续对喀布尔政府给予支持，其中包括协助进行军事培训。

联邦外长马斯促进在阿富汗的对话

尽管举行了各种外交层面的会晤，但是阿富汗仍继续发生战斗。在阿富汗北部巴格兰省的 Nahrin地区，塔利班武装杀害了一个受政府支持的民兵组织的26名成员。激进伊斯兰武装摧毁了2个检查站，并逮捕2人。据当地政界人士提供的消息，另有12名准军事部队成员在战斗中受伤。

缺乏对记者的保护

阿富汗的记者抱怨政府没有为他们采取足够的保护措施。阿富汗记者网站Nai的负责人哈里瓦特加（Mujeeb Khalvatgar）在接受法兰克福《welt-sichten》杂志的采访时说："政府根本就没有努力为新闻工作者创造一个较安全的工作环境。"

与2017年相比，去年对记者的暴力袭击增加了50%。2018年4月在喀布尔发生的袭击事件，造成9名记者丧生。但是至今未能查明谁应对袭击事件负责。

李京慧/任琛 (法新社、德新社、基督教通讯社)