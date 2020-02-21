美国和塔利班签署历史性协议

（德国之声中午网）在卡塔尔首都多哈，美国阿富汗问题特使哈利勒扎德(Zalmay Khalilzad)和塔利班在卡塔尔的政治办公室负责人巴拉达尔（Mullah Abdul Ghani Baradarv)在大约300位嘉宾的见证下签署了协议。

美国国务卿蓬佩奥也参加了这次签字仪式。他认为这份协议是实现阿富汗持久和平努力的"真正考验"："我们还看刚刚开始……暴力的大幅度减少为和平创造了条件"，否则将走向失败。

该协议的内容包括美军从阿富汗逐步撤军，美国将在135天之内，从目前驻扎在阿富汗的1.2万名士兵中撤出8600人。作为对应条件，塔利班则保证将会对恐怖组织"基地组织"和"伊斯兰国"进行打击，并与喀布尔政府进行和平谈判。

华盛顿和塔利班都称该协议是具有历史意义的里程碑，是饱经战祸的阿富汗实现和平的重要一步。

阿富汗政府代表团也出席了这场协议签署仪式。塔利班称阿富汗政府为美国的"傀儡"，一直拒绝与他们直接对话。

此前，美国提出了为期一周的阿富汗"减少暴力"阶段，冲突各方在此期间都应保持克制。这一阶段在本周六零点结束。当地指出，这个阶段过程中虽然没有全面杜绝暴力，但比平时气氛祥和的多。

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周五，特朗普在华盛顿表示，阿富汗取得了很大进展。在竞选总统时他曾做出承诺，尝试让美军士兵回家，结束战争。

华盛顿和塔利班签署的协议是迈向和平的第一步，从传统意义上来讲，这并不是一个和平协议，因为到目前为止，冲突的一个参与方，即阿富汗政府并没有参与其中。

实际上的和平谈判现还没有开始，观察者认为，阿富汗境内达成和平谈判至少需要一年或一年半的时间。

文木 / 王凡（法新社，路透社，美联社等）