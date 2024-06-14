美国和乌克兰达成为期10年的安全协议

美国总统拜登和乌克兰总统泽连斯基在七国峰会期间签署美乌安全协议。不过该协议不包括华盛顿向乌克兰部署美军的义务，也不包含提供特定武器系统的承诺。

（德国之声中文网）美国总统拜登和乌克兰总统泽连斯基周四（6月13日）在意大利南部召开的七国峰会间隙签署了一项为期10年的安全协议。

此前，包括英国、法国和德国在内的15个国家都与基辅达成了类似的长期安全协议。

美国白宫国家安全顾问沙利文周三表示，该协议不包括华盛顿向乌克兰部署美军的义务，也不包含提供特定武器系统的承诺。

该协议广泛规范了两国在所有可能层面的合作，包括军事装备、训练和演习。

与此同时，乌克兰被要求在司法、执法和反腐败领域实施各种改革，同时也应在军事能力和结构方面进行改革，以在未来达到北约标准。

根据协议文本，该协议是乌克兰最终加入北约的桥梁。

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正如外界的预期，该协议不包含任何部署美国军队保卫乌克兰的承诺。拜登一直坚决排除这种可能性，尽管法国总统马克龙最近呼吁派遣军事教官前往乌克兰。

华盛顿方面表示，其协议的目的是使乌克兰能够继续自卫。该协议也没有承诺提供特定的武器系统。

美国对这份安全协议解读是向莫斯科发出的信息，特别是美国承诺继续长期支持乌克兰。

美国是基辅在抵抗俄罗斯侵略的战争中最重要的盟友。双方就双边安全协议已经进行了一段时间的谈判。

泽连斯基曾表示，希望美乌之间的安全协议成为所有协议中最强有力的协议。事实上，美国军事力量对乌克兰做出的承诺对该国具有特殊的价值。

（德新社）

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