美国和乌克兰达成为期10年的安全协议

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美国和乌克兰达成为期10年的安全协议2024年6月14日
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（德国之声中文网）美国总统拜登和乌克兰总统泽连斯基周四（6月13日）在意大利南部召开的七国峰会间隙签署了一项为期10年的安全协议。
此前，包括英国、法国和德国在内的15个国家都与基辅达成了类似的长期安全协议。
美国白宫国家安全顾问沙利文周三表示，该协议不包括华盛顿向乌克兰部署美军的义务，也不包含提供特定武器系统的承诺。
该协议广泛规范了两国在所有可能层面的合作，包括军事装备、训练和演习。
与此同时，乌克兰被要求在司法、执法和反腐败领域实施各种改革，同时也应在军事能力和结构方面进行改革，以在未来达到北约标准。
根据协议文本，该协议是乌克兰最终加入北约的桥梁。
正如外界的预期，该协议不包含任何部署美国军队保卫乌克兰的承诺。拜登一直坚决排除这种可能性，尽管法国总统马克龙最近呼吁派遣军事教官前往乌克兰。
华盛顿方面表示，其协议的目的是使乌克兰能够继续自卫。该协议也没有承诺提供特定的武器系统。
美国对这份安全协议解读是向莫斯科发出的信息，特别是美国承诺继续长期支持乌克兰。
美国是基辅在抵抗俄罗斯侵略的战争中最重要的盟友。双方就双边安全协议已经进行了一段时间的谈判。
泽连斯基曾表示，希望美乌之间的安全协议成为所有协议中最强有力的协议。事实上，美国军事力量对乌克兰做出的承诺对该国具有特殊的价值。
（德新社）
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