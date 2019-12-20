美国和中国：贸易争端中的“双边胡闹”

（德国之声中文网）若看一看中国海关总署周二（1月14日）公布的统计数字，人们更难理解，特朗普为首的美国行政当局为何要发动关税战：去年，冲突双方间的贸易额锐减。

核心数据：2019年，中国进口自美国的商品总量锐减20.9%，对美出口总量也减少12.5%。特朗普最大的眼中钉一直是美国在对华贸易中的巨额入超。去年，入超额同样下降，但仍达近2960美元。关键是，为此付出的代价：2019年，美中贸易总量共减少14.6%。

12月情况稍有好转

这对中国是一大打击，但也严重拖累美国经济。在全球范围连续两年实现两位数增长后，去年，中国外贸总量萎缩--虽然只是百分之一。这两点均反映于经济增长值上。北京领导层本周将公布具体数字，政府确定的6-6.5%的增长目标想要达到恐怕很不容易。

不过，去年年底，显出一线希望：12月份，中国外贸整体好转，同比增长11.3%。其中，进口同增长16.3%，处于口增长7.6%。不过，专家们也指出，增长的部分原因是用以作比较的数字本身较低；另外，对在解决贸易危机的努力中取得初步进展的希望亦可能起了作用。

中方首席谈判代表、副总理刘鹤及其率领的庞大代表团本周三是否会出现在华盛顿，隆重签署协议，人们只能等着看。而批评者们指出，要签署的第一阶段协议并无多少实质性内容。其实，根本就没有可资庆祝的东西。

放弃威胁

美方称，中国在该协议中承诺，在两年时间里，增加从美进口2000亿美元，其中，至少有400亿美元应惠及美国农场主，他们是特朗普今年11月大选中的一个重要支持群体。美方还称，双方在知识产权、技术转让和汇率等议题上也达成了协议。美方近日刚刚收回了对中方操控汇率的指控。作为交换，美国去年12月即已放弃实施对价值1500亿美元的中国商品加征关税的威胁。

即是说，只是放弃威胁，仅此而已。自2018年起即对总之2500亿美元中国商品的加征的25%特别关税继续保留；对另外1200亿中国商品的15%惩罚性关税将减半。

荷兰ING银行的经济学家们指出，根据第一阶段协议将实现的有效减税规模相当小，因此，该协议不太可能导致出现跃升局面，"总体而言，中国的贸易条件仍将相对糟糕，关税比18个月前高得多。我们不能期待出现奇迹"。

对第一阶段协议，专家们根本就缺乏信任感。MUFG 银行在一份分析报告中预期，"它不会终止特朗普的贸易战争"。他们在牛津的经济学家同事们也预期，美中贸易有可能多年处于疲软状态。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 301调查 此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 为摩擦降温 2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 钢铝关税 2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 博鳌论坛 2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 刘鹤再度赴美 2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 暂停互相加征关税 谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 特朗普再度加码至两千亿 2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 中国立即回击 中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”

大国较量 中美贸易战大事记（一） 习近平呼吁“自力更生” 2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”

大国较量 中美贸易战大事记（一） 中美关系全面降温 贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 美国商界质疑特朗普的关税政策 越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”

大国较量 中美贸易战大事记（一） 峰回路转 柳暗花明？ 2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在2019年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?

大国较量 中美贸易战大事记（一） 华为事件 全球震荡 但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。 作者: 苗子, 文山, 任琛



慕尼黑ifo经济研究所指出，所达成的第一阶段协议虽在原则上值得欢迎，但仍远远不够。该研究所对外经济专家布拉姆尔（Martin Braml）解释道："因为，放弃加征关税、做些表面文章，还远不是一份真正的、深层的贸易协定"。

"双边胡闹"

基尔世界经济研究所认为，美国贸易政策的整个走向全然就是一条歧途。所长费尔贝迈伊尔（Gabriel Felbermayr）不客气地在推特上这样评价美中贸易争端第一阶段协议："一个多级世界中的双边胡闹"。他强调，中国的贸易情况不会因此有根本改变，美国亦然。

费尔贝迈伊尔参与撰写的一份贝塔斯曼基金会研究报告指出，关键问题在于美国对世贸组织这个全球多边贸易体系的态度："全球范围，美国、中国以及德国因为其加入世贸组织受惠最多，……这些国家获得最大收入盈利，而这一盈利直接来自其在这个贸易组织中的成员国身份。"

该研究报告的作者们指出，按国内生产总值计算，美国的收入盈利年均达到870亿美元，中国约为860亿，"而现在，美中这两个世贸组织的最大成员却让两国间的关税争议越来越频繁地在世贸组织之外激化"。人们知道，因其自说自话的行为，美中两国正危及着它们迄今由以最受益的全球贸易--无论此刻在白宫可能正隆重签署何物。