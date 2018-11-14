 美国否认将遣返埃尔多安政敌 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.11.2018

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时政风云

美国否认将遣返埃尔多安政敌

美国国务院否认有关政府在考虑如何将伊斯兰教士葛兰引渡回土耳其的报道。有媒体称，引渡葛兰是为了减轻沙特因异议记者卡舒吉被害案受到的压力。

Fethullah Gulen (Reuters/C. Mostoller)

伊斯兰教士葛兰是埃尔多安的宿敌

（德国之声中文网）国务院周四（11月15日）称，美国政府正在研究土耳其要求引渡伊斯兰教士葛兰的动机。此前美国全国广播公司（NBC）报道称，尽管葛兰据称拥有美国的永久居留权，白宫现在尝试引渡这名土耳其总统埃尔多安的政敌，以期减轻美国的盟友沙特因记者卡舒吉被害受到的压力。

国务院发言人诺尔特对法新社否认了有关报道。诺尔特证实，土耳其政府已多次向美国提出印度葛兰的请求，"我们仍在评估土耳其政府就引渡要求提交的材料"。这位发言人表示，引渡葛兰的要求与土耳其对美国继续支持沙特阿拉伯的指责之间没有关联，白宫"没有介入任何与引渡葛兰有关的讨论。"

NBC的报道称，特朗普政府的官员要求执法部门提出如何遣返葛兰的建议，以减轻沙特因卡舒吉案受到了来自土耳其方面的压力。报道援引消息人士称，白宫已给司法部和联邦调查局下达指令，重启引渡程序，并要求国土安全部提供有关葛兰在美国法律身份的信息。

Türkei Protest Journalist Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/M. E. Yildirim)

示威者在伊斯坦布尔沙特领事馆前悼念卡舒吉

另据路透社援引一位白宫官员称，NBC对此事的报道"不准确"，但他没有具体说明细节。

土耳其政府指责葛兰是2016年未遂政变的幕后指使，并早已呼吁美国将其引渡。葛兰1999年以来居住在美国。在沙特记者卡舒吉在沙特驻伊斯坦布尔领事馆遭有政府背景的谋杀后，土耳其向沙特施加了巨大压力。

尽管面对国际社会的压力，美国总统特朗普仍不愿意与沙特政府"划清界限"。沙特是美国在中东的重要盟友，尤其在抑制伊朗在该地区影响力方面被认为扮演关键角色。

 

叶宣/达扬（路透社、法新社）

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