美国否决安理会加沙决议草案 各方如何反应？

（德国之声中文网）当地时间2月20日，联合国安理会就阿尔及利亚代表阿拉伯国家提出的要求加沙立即实行人道主义停火的决议草案进行表决。草案遭到美国否决未能通过。安理会15个成员国中，13个投了赞成票，英国投了弃权票。

美国驻联合国大使琳达·托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）在投票结束后向安理会表示，该决议不会"实现可持续和平的目标，而且可能与之背道而驰"。她说，这种呼吁停火的形式"是一厢情愿且不负责任的"，美国不会支持一项会使"敏感谈判陷入危险"的决议。

在安理会表决前，琳达·托马斯-格林菲尔德就已在一份声明中表示，美国不会投票支持该决议，因为美国几个月来一直致力于人质交易，而该决议"可能与这一目标背道而驰"。

各方反应

法国常驻联合国代表尼古拉斯·德里维埃（Nicolas de Riviere）表示，"鉴于加沙当地的灾难性局势"，该决议未能获得通过令人遗憾。他表示，达成停火协议"极其紧迫"，这将最终保证所有平民得到保护并提供大量紧急援助。 这位法国代表补充说，联合国安理会"仍然没有谴责"哈马斯的恐怖袭击，这是"不可理解和不可接受的"， 我们对这种情况"深表遗憾"。

要求加沙停火的国际呼声日益高漲

英国代表芭芭拉·伍德沃德（Barbara Woodward）敦促"以绝不再允许哈马斯再次发动可怕袭击的方式尽快结束加沙的战斗"。

斯洛文尼亚驻联合国安理会代表塞缪尔·兹博加尔（Samuel Zbogar）表示："我们投票支持这项决议，因为对加沙平民的杀戮必须停止。巴勒斯坦人所承受的痛苦超出了人类应承受的范围。"

阿尔及利亚驻联合国代表阿马尔·本贾马（Amar Bendjama）表示，"该决议草案本应向巴勒斯坦人发出强烈信息……不幸的是，安理会再次失败。"

中国常驻联合国代表张军在表决后的解释性发言中对草案遭到美国否决表示强烈失望和不满。他说，表决结果清楚说明，在加沙停火止战问题上，不是安理会没有压倒性共识，而是美国行使否决扼杀了安理会共识。他指责"美国的否决释放了错误信号，把加沙局势推到了更危险的境地"，并称"反对加沙停火无异于为继续杀戮开绿灯"。

以色列驻联合国大使吉拉德·埃尔丹（Gilad Erdan）表示，联合国要求停火的决议是有缺陷的，不会是"解决该地区所有问题的灵丹妙药"。他说，"停火会让人质回家……会消灭哈马斯吗？" "停火会实现一件事，那就是哈马斯的生存，"他补充道。埃尔丹称，停火对更多以色列人和加沙人来说将是"死刑"。

死亡和绝望 加沙人别无选择

美国的替代决议草案

由阿拉伯国家代表阿尔及利亚提出的上述决议草案除要求加沙立即停火外，还呼吁以色列和哈马斯武装分子"严格遵守"国际法，特别是保护平民，反对强迫巴勒斯坦平民流离失所。该决议草案还呼吁释放所有在去年10月7日的袭击中被哈马斯劫持的人质。不过，草案并未谴责哈马斯的这次袭击。欧盟和美国都将哈马斯列为恐怖组织，哈马斯去年10月7日的袭击导致以色列南部约1160 人死亡，其中大部分是平民。

在对阿尔及利亚的提议表决前，美国向安理会成员国分发了自己的替代决议草案。 美国的草案中提到"停火"，但没有要求立即实施，而是呼吁"在可行的情况下尽快在加沙实行临时停火"。草案中，美国还警告以色列不要对拉法（Rafah)发动大规模地面进攻。有超过100万因战争而流离失所的巴勒斯坦人在拉法避难。

以哈陷僵局 以总理内塔尼亚胡支持率低迷

俄罗斯驻联合国特使瓦西里·内本齐亚（Vasily Nebenzya）表示，华盛顿的草案文本旨在"转移人们对美国可耻的最新投票否决行为的注意力"。但国际危机组织分析师理查德·高恩（Richard Gowan）则向法新社表示，美国提出替代决议这一事实可能会"让以色列感到紧张"。

据哈马斯控制的加沙地区卫生部的最新统计，以色列的报复行动已导致加沙超过 29000 人死亡，其中大部分是妇女和儿童。

（法新社等）

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