美国向菲律宾提供5亿美元军援

美国国务卿布林肯表示，美国将向菲律宾提供5亿美元军事援助，以帮助菲律宾军队和海警的现代化革新。

（德国之声中文网）布林肯正与美国国防部长奥斯汀访问马尼拉，作为亚太之行的一部分，以加强华盛顿与盟国的关系，应对北京日益强硬的态度。

周二（7月30日），布林肯在新闻发布会上表示：“我们正在额外拨款5亿美元作为对菲律宾的军事援助，以加强与我们在该地区时间最长的条约盟国的安全合作。”

布林肯和奥斯汀与菲律宾总统马科斯以及外长、防长会晤。

菲大使：继续在美协助下提高防御能力

此行正值菲律宾与中国达成一项临时协议，以避免在第二托马斯礁（中国称仁爱礁）周边发生冲突，如6月17日双方的血腥对峙。

周六（7月27日），菲律宾向该争议地点运送了食品等供给物资以及新一轮驻守海军人员，自去年以来首次未发生任何冲突。

不过，菲律宾驻美国大使罗穆阿尔兹（Jose Manuel Romualdez）向美联社表示，菲律宾将继续在美国及其它友好军事国家的协助下，加强领土防御能力，建立新的安全联盟。

他说：“运送供给以及人员更换未发生冲突，这完全是暂时性的。中国不会停止，我们也十分坚定。”

罗穆阿尔兹表示，美国向马尼拉提供的5亿美元军事援助将包括海军设备。约1.25亿美元将用于部分菲律宾军事基地的建设及其它改善。去年，马科斯批准向美军增开菲律宾的四个军事基地，依据是2014年的加强防御合作协议。

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军事情报分享协定谈判

罗穆阿尔兹还表示，菲律宾与美国就拟议中的军事情报分享协定的谈判，也是奥斯汀与菲防长会晤的要点议题。

两名不愿透露姓名的菲律宾官员向美联社表示，与美国和其它盟国达成的协定类似，该协定将允许美国向菲律宾提供高级别情报、更复杂的武器包括导弹系统，以及卫星和无人机监控系统的准入权。这两名官员称，该协定预计将于今年晚些时候得以签署。

（法新社、美联社）

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