 美国向欧洲增派军队 称不进乌克兰作战 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.02.2022

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时政风云

美国向欧洲增派军队 称不进乌克兰作战

俄罗斯与乌克兰局势紧张之际，美国总统拜登表示，批准增兵到欧洲，共派出2千名士兵前往德国及波兰，此举会否导致情势升级？

Truppenübungsplatz Hohenfels

美国将向德国和波兰派遣约2000名军队。

（德国之声中文网）因应俄乌局势，美国五角大楼宣布将增派2000名美军前往波兰及德国。当局表示，此举是为了捍卫北约盟友，同时称部队不会进入乌克兰。

根据德国之声记者舒尔茨（Terry Schultz）报道，在波兰的部队将处于高度戒备状态。美国国防部发言人约翰·柯比（John Kirby）强调，他们不会在乌克兰作战，并说「部署只是暂时性，是为了对应当前状况」。

美国五角大楼指出，已在德国的约1000名美军将被派往罗马尼亚，并补充，大约1700名美军将从美国被派遣至波兰，另有300名军人将前往德国。

德国之声驻华盛顿记者Oliver Sallet（奥利佛·萨莱特）指这是一个象征性的举动，因为已经有6万名美国军队驻扎在欧洲。

波兰国防部长马柳什·布瓦什查克（Mariusz Blaszczak）在推特上发文表示欢迎美军的部署，他说：「加强美国在波兰的驻军，增加1700名士兵，是应对俄罗斯可能对乌克兰的侵略的一个强有力的团结信号。」

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）也对美军在欧洲的部署表示欢迎。

观看视频 02:05

国际支持源源不绝 乌克兰大幅扩军

莫斯科：毁灭性举动

在美国宣布向欧洲派遣更多军队后，俄罗斯克里姆林宫称，该部署是个「破坏性」的举动。

俄罗斯外交部副部长亚历山大·格鲁什科（Alexander Grushko）向俄罗斯媒体表示：「破坏性手段会增加军事紧张局势，减少政治决定的余地。」

延伸阅读：普京六周来首度发言 称西方忽视需求

在美国宣布出兵前，有份遭泄露的文件显示美国已告知俄罗斯，愿意讨论关于导弹部署的协议。西班牙的《国家报》公布北约和美国的两份文件，这些文件是对俄罗斯在欧洲安全要求的回应。

美国的文件写道：「美国愿意有条件基于相互透明且互有承诺下，不在乌克兰境内部署进攻性地射导弹系统和负责战斗任务的永久性部队。」

美国说，它愿意讨论「一个透明机制，以确认在罗马尼亚和波兰的宙斯盾系统基地没有设置战斧式巡航导弹」。

Infografik 220127 Russische Truppen Ukraine CJK SC

该提议条件是俄罗斯提供「对我们在俄罗斯选择的两个地射导弹基地，采取对等的透明度措施」。

美国的「宙斯盾」岸上系统可用来防御短程或中程导弹。俄罗斯声称，这些系统可以装备战斧式中程导弹并用于攻击俄罗斯。文件并称，它必须与北约盟国，特别是罗马尼亚和波兰密切磋商。

这些文件中并未提到乌克兰欲加入北约，这也是这是激怒莫斯科的主要关键问题。而在北约的文件中，30个盟国称他们「重申我们对北约「门户开放」（open-door）政策的承诺」。

消息人士向德国之声证实，泄露的北约文件确实是联盟对莫斯科的回应，这一点后来得到了五角大楼的柯比的支持。

俄罗斯在与乌克兰的边界集结了超过13万名军人以及重型设备和物资，使外界对可能发生的入侵感到担忧。俄罗斯否认它打算入侵乌克兰，但针对北约的威胁提出了各种要求。

欧洲领导人或见普京

与此同时，德国总理肖尔茨周三（2日）向媒体表示，他将前往莫斯科，很快将在莫斯科与普京会面。但他并未透露相关时程，但表示将很快就会进行。另外，他将于2月7日在美国白宫与拜登会面，讨论乌克兰危机。

Ukraine-Konflikt

乌克兰与俄罗斯局势升温，德国拒绝向乌克兰提供武器。

另外，法国总统埃马克龙周三（2日）也表示，他可能访问俄罗斯，讨论乌克兰情势，并补充说，他将在「未来几小时内」与美国总统拜登谈及俄罗斯在与乌克兰边境附近部署约10万名军队的危机。马克龙表示，这番谈话中的内容将会决定他针对乌克兰情势所做的计划。

此外，他也表示他将与俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基保持联系。

普京和约翰逊通话

英国首相约翰逊周三（2日）则与普京通话，约翰逊告诉普京，任何对乌克兰的入侵都将是一个悲剧性的误判。该通话因英国内政纷争而有所延迟。

「首相对俄罗斯目前在乌克兰边境的敌对活动表示深切关注，」约翰逊办公室的一位发言人说，「他强调，需要找到一条道路，既能尊重乌克兰领土完整，也能捍卫其自卫的权利。」。

根据克里姆林宫的说法，两人就乌克兰「内部」危机和俄罗斯的安全要求详细交换了意见。

普京提请注意基辅对《明斯克协议》(Minsk agreements)的「长期破坏」，并指出北约「不愿意」对俄罗斯的关切作出回应。在通话前，克里姆林宫嘲笑英国政治家的「愚蠢和无知」。

观看视频 01:53

战争阴云笼罩乌克兰小学生

(美联社、法新社、路透社、德新社）

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