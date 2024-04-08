 美国向以色列提供了哪些军事援助？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.04.2024

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政治

美国向以色列提供了哪些军事援助？

根据一份谅解备忘录，美国在10年内向以色列提供总额380亿美元的军事援助。但这还不是美国对以色列军事行动的全部支持。

F-35隐形战机。10年内美国向以色列提供380亿美元的军事援助

F-35隐形战机。10年内美国向以色列提供380亿美元的军事援助

（德国之声中文网）面临加沙发生的人道主义灾难，人们呼吁美国政府在向以色列提供的数十亿美元军事和其他援助辅以附加条件。自二战以来，以色列获得的美国援助超过了任何其他国家。

以下是美国支持以色列在加沙打击恐怖组织哈马斯的详细情况。

2016年，美国和以色列政府签署了第三份为期10年的谅解备忘录，期限从2018年10月1日至2028年9月30日。根据该谅解备忘录，美国在这10年内向以色列提供总额380亿美元的军事援助，其中330亿美元用于购买军事装备，50亿美元用于购买导弹防御系统。

以色列获得了哪些先进武器系统？

以色列是F-35联合攻击战斗机的首个国际运营商，该战斗机被认为是有史以来技术最先进的战斗机。以色列正在购买的F-35战斗机共有75架，截至去年已收到了36架，其费用由美国援助支付。

美国还帮助以色列开发和装备其“铁穹”短程火箭防御系统，该系统是在2006年以色列与黎巴嫩真主党的战争之后开发的。美国多次向以色列提供金额高达数亿美元的支持，帮助其补充拦截导弹。

美国帮助以色列开发和装备其“铁穹”短程火箭防御系统

美国帮助以色列开发和装备其“铁穹”短程火箭防御系统

华盛顿还资助了以色列“大卫投石索”系统的研发，该系统可击落100公里至200公里外发射的火箭弹。

以色列在打击哈马斯的行动中会得到更多援助吗？

去年，拜登总统要求国会批准一项950亿美元的补充支出法案，其中包括向以色列提供140亿美元、向乌克兰提供600亿美元、向台湾提供的支持以及数十亿美元的人道主义援助。

该方案于今年2月在参议院以70%的支持率获得通过，但在众议院受阻。众议院共和党领导人主要因为反对向乌克兰提供更多资金而不愿将其付诸表决。该方案还面临少数左翼民主党人的抵制，他们反对在以色列发动军事行动的同时向其提供更多资金。据巴勒斯坦卫生官员称，以色列的军事行动已在加沙造成3万多名平民死亡。

2017年以色列对外公布“大卫投石索”系统

2017年以色列对外公布“大卫投石索”系统

美国还在哪些方面支持以色列？

长期以来，美国一直利用其在联合国安理会的否决权来阻止被视为批评以色列的决议。在加沙战争早期，美国否决了包括要求立即停火在内的决议。

一项决议要在安理会获得通过，至少需要九票赞成，而且美国、法国、英国、俄罗斯或中国不得否决。

上月底，华盛顿放弃了对以色列的保护传统，对一项要求停火的决议投了弃权票，而不是否决票，尽管它称这份简短的文本“不具约束力”。

华盛顿在其他方面也站在以色列一边。前总统特朗普让美国退出了世界上最重要的人权机构--联合国人权理事会，以抗议其对以色列对待巴勒斯坦人的批评。

同样是在特朗普的领导下，美国退出了联合国教育、科学及文化组织，部分原因是他的政府称这些组织存在所谓的对以色列的偏见。

特朗普还在2017年推翻了美国数十年来的政策，承认耶路撒冷为以色列首都。耶路撒冷是穆斯林、犹太教和基督教的圣地，其地位问题一直是以色列和巴勒斯坦达成和平协议的最大障碍之一。

（路透社）

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