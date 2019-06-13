 美国向中东增兵 中国警告勿打开″潘多拉盒子″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.06.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美国向中东增兵 中国警告勿打开"潘多拉盒子"

华盛顿向德黑兰加大施压：上周四发生据称是油轮遭袭击事件后，美国指责伊朗对此负责，并于公布了新的照片作为证据。紧张局势是否会发生激化？

US-Soldaten vom Fort Hood bei Einsatz im Irak (picture-alliance/dpa/D. P. Gilkey)

资料图片：在伊拉克的美国士兵

DW.COM

随着两艘油轮遇袭，海湾紧张局势加剧，并有可能发生军事冲突。该地区的严峻局势与多个冲突有关。以下介绍若干最重要参与方。 (16.06.2019)

本周在阿曼湾发生的油轮遭袭事件令外界对该地区安全以及国际能源供应感到担忧。美国方面指责伊朗对袭击事件负责，而伊朗外长则坚决否认。 (14.06.2019)

无论是特朗普还是五角大楼都强调，美国无意与伊朗发生军事冲突。但是华盛顿最新的增兵行动还是引起了德黑兰的强硬回应。 (25.05.2019)

路透社和易索普举行的一项民调显示，半数以上美国人相信“今后几年内”，美国会同伊朗发生战争。不足40%的受访者认同特朗普总统处理危机的方式。 (22.05.2019)

（德国之声中文网）美国向中东增派约1000名士兵。美国国防部长沙纳汉（Patrick Shanahan）表示，增兵是出于"防御目的"。他强调，美国不寻求与伊朗的任何冲突。

据德新社报道，中国周二警告，不要在中东打开一个"潘多拉盒子"。外交部长王毅也敦促德黑兰不要轻易放弃核协议。此前，伊朗周一宣布，如果核协议的其它各方不在10天之内兑现承诺，其铀库存将突破限量。

数月来，华盛顿与伊朗之间的紧张关系加剧。5月底，美国向中东增派1500名士兵，并称这是由于伊朗构成的持续威胁。此前，美军还曾派出航母战斗群和轰炸机编队。此举引发世界对该地区发生军事冲突的担忧。

美国国防部发布阿曼湾油轮袭击新图片

上周四阿曼湾两艘油轮据称遭受袭击，令局势更为紧张。伊朗否认美国的指责。本周一，美国国防部发布新图片，据称显示的是用于在一艘油轮上固定一颗未爆弹的装置的残余部分。另一张照片则显示一艘小船靠近邮轮船体。五角大楼称，小船上的人员是伊朗革命卫队成员，正试图从日本油轮Kukuka Courageous号上拆除未爆炸的炸药装置。据称，这张照片是从美国海军直升机上拍摄的。

Golf von Oman Öltanker Front Altair (picture-alliance/AP Photo/ISNA)

挪威油轮"Front Altair"号遭攻击

欧盟此前表态谨慎。德国外长马斯称："我们仍在继续收集信息。"他说，了解美国及英国情报部门的信息，但尚未作出自己的决定。此一事件需要"极大的谨慎"。

伊朗所说或将在6月即突破铀库存限量，也对欧洲带来压力。欧盟希望挽救伊朗核协议，并设立专门机制让欧洲企业能绕过美国制裁与伊朗做生意。但该机制迄今未取得多少成果。许多企业因担心华盛顿制裁而远远地避开伊朗。

 

苗子/李鱼（德新社、法新社）

相关内容

Golf von Oman Öltanker Front Altair

美国第五舰队：阿曼湾两艘油轮遭袭 13.06.2019

在阿曼湾，两艘油轮可能遭到袭击。美国海军表示收到两个紧急呼叫，目前正在赶往事发地点实施援助行动。据称至少有一艘船起火燃烧。

Golf von Oman - Schiffexplosion

美国指控伊朗对油轮遭袭事件负责 14.06.2019

本周在阿曼湾发生的油轮遭袭事件令外界对该地区安全以及国际能源供应感到担忧。美国方面指责伊朗对袭击事件负责，而伊朗外长则坚决否认。

Golf von Oman Öltanker Front Altair

“是伊朗干的！” 15.06.2019

美英两国确信，伊朗是阿曼海湾油轮受攻击事件的幕后黑手。其它国家持狐疑态度。而德黑兰则称是美国在搅混水。

广告

媒体看中国

Hongkong Massenproteste gegen Regierung (Reuters/A. Perawongmetha)

德语媒体：香港并不遥远

香港反对《逃犯条例》的抗议浪潮，在一些德国媒体看来，其实是自由民主制度同中国模式的抗争。  