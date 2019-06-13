美国向中东增兵 中国警告勿打开"潘多拉盒子"

（德国之声中文网）美国向中东增派约1000名士兵。美国国防部长沙纳汉（Patrick Shanahan）表示，增兵是出于"防御目的"。他强调，美国不寻求与伊朗的任何冲突。

据德新社报道，中国周二警告，不要在中东打开一个"潘多拉盒子"。外交部长王毅也敦促德黑兰不要轻易放弃核协议。此前，伊朗周一宣布，如果核协议的其它各方不在10天之内兑现承诺，其铀库存将突破限量。

数月来，华盛顿与伊朗之间的紧张关系加剧。5月底，美国向中东增派1500名士兵，并称这是由于伊朗构成的持续威胁。此前，美军还曾派出航母战斗群和轰炸机编队。此举引发世界对该地区发生军事冲突的担忧。

美国国防部发布阿曼湾油轮袭击新图片

上周四阿曼湾两艘油轮据称遭受袭击，令局势更为紧张。伊朗否认美国的指责。本周一，美国国防部发布新图片，据称显示的是用于在一艘油轮上固定一颗未爆弹的装置的残余部分。另一张照片则显示一艘小船靠近邮轮船体。五角大楼称，小船上的人员是伊朗革命卫队成员，正试图从日本油轮Kukuka Courageous号上拆除未爆炸的炸药装置。据称，这张照片是从美国海军直升机上拍摄的。

欧盟此前表态谨慎。德国外长马斯称："我们仍在继续收集信息。"他说，了解美国及英国情报部门的信息，但尚未作出自己的决定。此一事件需要"极大的谨慎"。

伊朗所说或将在6月即突破铀库存限量，也对欧洲带来压力。欧盟希望挽救伊朗核协议，并设立专门机制让欧洲企业能绕过美国制裁与伊朗做生意。但该机制迄今未取得多少成果。许多企业因担心华盛顿制裁而远远地避开伊朗。

苗子/李鱼（德新社、法新社）