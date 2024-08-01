美国同“911”主谋达成认罪协议

2001年9月11日恐怖袭击事件的几名主谋已经在美国关塔那摩监狱被关押多年。现在这起长期悬而未决的案件又出现了新的发展：美国和上述被告达成了认罪协议。

（德国之声中文网）来自美国国防部的消息称，被控策划“9.11恐怖袭击”的主谋谢赫·穆哈默德（ Chalid Scheich Mohammed）已经同意签署一项认罪协议。此外， 穆哈默德的两名同伙瓦利德·本·阿塔什（Walid bin Attash）和穆斯塔法·哈苏维（Mustafa al-Hawsawi）也已接受了庭前协议。有关协议的具体细节尚未公布，接下来还有哪些程序要走，目前也不得而知。

《纽约时报》报道称，上述三人同意承认共谋罪，并接受终身监禁，以替代最终可能判处他们死刑的法庭审理。检察官曾在去年的一封信中提出过上述建议。但这一建议遭到部分恐袭遇难者家属的反对，他们要求对上述被告判处最高刑罚。



911事件发生后，上述被告长期被关押在中央情报局监狱中，并遭受酷刑，在此背景下，他们能否得到公正审判成了争论的焦点。而认罪协议的签署可以规避这一敏感议题，从而为这场旷日持久的官司带来了转机。

911恐袭震惊美国

2001年9月11日，美国遭遇前所未有的大规模恐怖袭击，事件中大约有三千人死亡。极端伊斯兰恐怖分子劫持三架客机撞击纽约的世贸中心大楼以及华盛顿的五角大楼。另一架被劫持的飞机在宾州境内坠毁。此次恐袭对美国造成重创，并使美国陷入了一场旷日持久的“反恐战争”。



谢赫·穆哈默德是2003年3月在巴基斯坦被捕的。随后他在中央情报局监狱被关押三年， 之后转往关塔那摩监狱。他自称参与了911恐袭的整个策划过程。

用“受过祝福的右手”斩首美国记者

除此之外，谢赫·穆哈默德还宣称，2002年，他用“受过祝福的右手”砍杀了美国记者皮埃尔（Daniel Pearl ）。当年38岁的皮埃尔是《华尔街日报》驻南亚办公室主任，2002年初，在巴基斯坦遭极端伊斯兰分子绑架，之后以斩首方式惨遭杀害。

据称，911年劫机者当中，有两人曾接受过本·阿塔什的培训。2001年，美军进驻阿富汗后，他逃往巴基斯坦，并在当地被捕，此后被关押在中央情报局秘密监狱中。

穆斯塔法·哈苏维涉嫌为911恐袭行动筹措资金，2003年3月在巴基斯坦被捕，最初也被关押在中央情报局秘密监狱中，2006年被移往关塔那摩。



（德新社，法新社，路透社）

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