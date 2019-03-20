 美国吊销国际刑事法院检察官签证 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.04.2019

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时政风云

美国吊销国际刑事法院检察官签证

国际刑事法院检察官本苏达（Fatou Bensouda）是否会因此中止对美国军人战争罪行的调查，大成疑问。美国至少是不再愿意让她入境。

Niederlande Timbuktu Gerichtsprozess gegen Al Mahdi Anklägerin Fatou Bensouda (picture-alliance/AP Photo/B. Czerwinski)

国际刑事法院检察官本苏达

DW.COM

美国参议院对中情局酷刑逼供调查报告的公布是重要且正确的做法。一些批评者反对或主张推迟这份文件的公布，他们担忧文件一旦公诸于世会给美国带来负面影响，本台评论员Michael Knigge认为，这些批评者的主张是无稽之谈。 (09.12.2014)

GBU-43巨型炸弹威力无穷，它被称为是"炸弹之母"。现今，美国首次使用这种炸弹打击在阿富汗境内的IS恐怖分子。 (13.04.2017)

（德国之声中文网）美国取消了国际刑事法院检察官本苏达的入境签证。本苏达在海牙的办公室证实了这一消息。美国有意阻止国际刑事法院启动有关美国军人涉嫌在阿富汗犯有战争罪的调查。

不过，本苏达办公室一名发言人指出，若要向联合国安理会作汇报，国际刑事法院检察官仍可前往纽约。此外，检方将不为所动，继续其工作。她强调指出，国际刑事法院"客观、独立"工作。

美国战争罪证据足够多

本苏达早前申请国际刑事法院批准正式调查美国公民在阿战争罪行。她认定，足够证据及线索显示，2003年及2004年，美国官兵和中央情报局人员在阿富汗对囚徒使用酷刑或残暴对待他们。

Afghanistan US-Marine (Getty Images/AFP/W. Kohsar)

美国军人被控于2003/2004年在阿富汗犯有战争罪

今年3月，美国国务卿蓬佩奥即已威胁禁止该法院工作人员入境美国。他称，若对美国公民展开调查，美国就将吊销相关人士的签证、不再发放新签证。

美国不是国际刑事法院的签字国，多年来坚不承认该机构的合法性。

国际刑事法院负责对种族灭绝罪、战争罪和反人类罪进行审判。该机构的法律基础是2002年生效的《罗马规约》。参加《罗马规约》的国家有122个，其中包括全部欧盟成员国。

 

凝炼/苗子（德新社、路透社）

 

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