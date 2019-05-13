美国司法追加指控阿桑奇

（德国之声中文网）美国司法部在华盛顿通报说，阿桑奇现在也被控公布美国外交与军事机密文件而触犯反间谍法。指控项目的增加意味着，目前在英国被关押的阿桑奇有可能在美国被判最高175年监禁。

华盛顿要求伦敦引渡阿桑奇。阿桑奇本人表示，将采取所有可能的司法手段予以阻止。

18项指控

美国司法部一共宣布了17项新指控。其中包括美国检察院此前已提出的阴谋入侵政府电脑的指控。根据美国法律，仅此一项，被告就可被判5年徒刑。

新指控中还包括：阿桑奇违法公开秘密情报来源，以及与"泄密者"切尔西·曼宁（Chelsea Manning）共谋。

这一指控涉及维基解密公开约75万份机密文件。当时尚为男身、在军中服役、名为布拉德利（Bradley）的曼宁向阿桑奇提供了这些文件。

从事新闻？

就违反反间谍法起诉意味着，美国调查人员不认为这位维基解密创始人是记者。而阿桑奇的辩护底线是强调，维基解密从事的是新闻工作，因而，这一揭秘平台将相关文件公诸于世应受新闻自由条款保护。

美国首席联邦检察官德默斯（John Demers）称，司法部重视记者在民主制国家扮演的角色，"但阿桑奇不是记者"。

"维基解密"在所作的首次反应中称这一观点"荒诞"，意味着在国家安全议题上新闻事业的终结，以及美国宪法所保障的新闻自由的终结。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2019年4月，伦敦威斯敏斯特法院 4月11日，英国警方逮捕了维基解密创办人之一的阿桑奇。此前，他在厄瓜多尔驻伦敦大使馆的外交庇护身份已经被取消。这名被美国当局追捕长达9年、在厄瓜多尔大使馆屈身7年的传奇人物，这些年有着怎样的坎坷经历？

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2010年10月，伦敦 2010年11月28日起，阿桑奇参与创办的维基解密网站开始与一些国际新闻媒体合作发布一系列美国机密外交电报。此前，网站还披露了一系列美国在境外非法行径的信息。11月30日，瑞典方面指控阿桑奇涉嫌性侵，发布国际逮捕令；一周后，阿桑奇在伦敦向警方投案，但是否认这一指控。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2011年1月，伦敦 这张照片摄于伦敦的“前线俱乐部”。他手中持有的光盘包含有一些境外银行账户持有人可能逃税的信息。在这一年中，维基解密继续爆料，而阿桑奇也在伦敦多次出庭，但伦敦高等法院作出了将他引渡到瑞典的决定。这意味着他被进一步引渡到美国的可能性增大。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2012年12月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 阿桑奇上诉失败，英国最高法院2012年5月底裁定阿桑奇可以因强奸指控而被引渡到瑞典。随后，为避免被捕，他躲入厄瓜多尔大使馆寻求庇护。而厄瓜多尔也正式向他提供政治避难权。这一年，维基解密继续运作，阿桑奇的发色则明显变得灰白。图为12月20日，阿桑奇在厄瓜多尔使馆阳台上发表讲话。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2013年11月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 阿桑奇踏入大使馆后，就再也没能离开。在这一年中，困境中的阿桑奇通过网络视频连线，声援被判重型的美军士兵曼宁、以及同样因爆料而遭美国追捕的斯诺登。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2014年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 2014年夏天，阿桑奇通过律师申请撤消国际逮捕令，但是斯德哥尔摩检察院驳回了申请。本图摄于8月，厄瓜多尔外长帕蒂诺(Ricardo Patino)在使馆内与阿桑奇进行会晤。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2015年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 这一年，维基解密继续爆出各类猛料，而他的人身自由，也依然局限在小小的大使馆内。好消息是，伦敦警方撤消了使馆门前的24小时监视；坏消息是，他只要一离开厄瓜多尔驻伦敦大使馆，他依然会随时被逮捕。这也意味着他无法前往为他提供政治避难的厄瓜多尔本土。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2016年2月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 这一年，维基解密的爆料力度丝毫不减，还在美国大选关键时期爆出对希拉里·克林顿不利的资料。这也引发了厄瓜多尔当局的不满，对他施以“断网”惩罚。这一年也有好消息：2月初，联合国一委员会裁定阿桑奇受到了不公正的“肆意拘禁”，不过英国、瑞典当局对此裁决并不买账。图为阿桑奇在大使馆阳台展示联合国裁决书。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2017年5月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 2017年5月19日，瑞典检方宣布中止对阿桑奇涉嫌强奸案的调查。随后，阿桑奇在使馆阳台上发表讲话，表示这是他的一场重大胜利。 作者: 文山



维基解密2010年公诸于世的取自美国军事和外交机构的文件含有高度敏感信息，涉及美国在伊拉克和阿富汗的行动以及杀害平民和虐待囚徒行为。

英国在押

因违反保释规定，阿桑奇在英国被判50星期拘押。2012年，这名澳大利亚公民逃入厄瓜多尔驻伦敦大使馆，以避免被引渡去瑞典。因涉嫌犯有强奸和性侵行为，瑞典司法部门正对他展开调查。他担心，一旦去了瑞典，就有可能再被引渡去美国。其实，当时，美方并未提出引渡申请。

凝炼／乐然（德新社、路透社）